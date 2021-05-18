Всё о Пуэрто-Кабесасе

Полезная информация о Пуэрто-Кабесасе

Что нужно знать о Пуэрто-Кабесасе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пуэрто-Кабесасе
14:5807
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇮 Никарагуа
Название городаПуэрто-Кабесас
По-английскиPuerto Cabezas
Столица регионаПуэрто-Кабесас является столицей региона
Население города33 635 чел.
АэропортПуэрто-Кабесас PUZ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Managua
Средняя высота8 м. от уровня моря

Где находится Пуэрто-Кабесас на карте