Полезная информация о Пуэрто-Кабесасе
Что нужно знать о Пуэрто-Кабесасе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пуэрто-Кабесасе
14:5807
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇮 Никарагуа
|Название города
|Пуэрто-Кабесас
|По-английски
|Puerto Cabezas
|Столица региона
|Пуэрто-Кабесас является столицей региона
|Население города
|33 635 чел.
|Аэропорт
|Пуэрто-Кабесас PUZ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Managua
|Средняя высота
|8 м. от уровня моря