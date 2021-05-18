Полезная информация о Хамаре

Что нужно знать о Хамаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Хамаре
21:4750
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇴 Норвегия
Название городаХамар
По-английскиHamar
Столица регионаХамар является столицей региона
Население города29 479 чел.
АэропортHamar Airport HMR (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Oslo
Средняя высота137 м. от уровня моря

Где находится Хамар на карте