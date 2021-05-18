Полезная информация о Хамаре
Что нужно знать о Хамаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Хамаре
21:4750
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇴 Норвегия
|Название города
|Хамар
|По-английски
|Hamar
|Столица региона
|Хамар является столицей региона
|Население города
|29 479 чел.
|Аэропорт
|Hamar Airport HMR (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Oslo
|Средняя высота
|137 м. от уровня моря