Полезная информация о Норвегии
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Флаг Норвегии
|Название
|Норвегия
|Эмодзи флаг
|🇳🇴
|Полное название
|Королевство Норвегия
|По-английски
|Norway
|Столица
|Осло
|Города
|Список городов
|Валюта
|Норвежская крона
|Площадь
|385 186 км²
|Население
|5 213 985 чел.
|Телефонный код
|+47
|Код ISO
|NO
|Основной домен
|.NO
|Соседние страны
|🇷🇺 Россия🇫🇮 Финляндия🇸🇪 Швеция
Где находится Норвегия на карте
Норвегия
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