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Полезная информация о Норвегии

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Флаг Норвегии
Флаг Норвегии
НазваниеНорвегия
Эмодзи флаг🇳🇴
Полное названиеКоролевство Норвегия
По-английскиNorway
СтолицаОсло
ГородаСписок городов
ВалютаНорвежская крона
Площадь385 186 км²
Население5 213 985 чел.
Телефонный код+47
Код ISONO
Основной домен.NO
Соседние страны🇷🇺 Россия🇫🇮 Финляндия🇸🇪 Швеция

Где находится Норвегия на карте

Норвегия фото страны
Норвегия

Популярные экскурсии в Норвегии

Пешеходный тур по Олесунну с Конфетками
Пешеходный тур по Олесунну с Конфетками
200
за чел.
Олесунн
Королевский маршрут в Гейрангере
Королевский маршрут в Гейрангере
880
за чел.
Гейрангер
Автобусный Hop-On Hop-Off тур по Осло
Автобусный Hop-On Hop-Off тур по Осло
46.5
за чел.
• Посмотрите на основные достопримечательности норвежской столицы • Планируйте маршрут самостоятельно, выходя и заходя на специальных остановках тура....
Осло
Норвегия, Фьорды и Осло на автомобиле Volvo XC 90
Норвегия, Фьорды и Осло на автомобиле Volvo XC 90
5
10 отзывов
396
за чел.
Осло
Город четырёх королей
Город четырёх королей
4.9
52 отзыва
180
за чел.
Пройти по главным достопримечательностям города и услышать истории о ключевых монархах Норвегии
Осло
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