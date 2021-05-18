Всё о Лиллехаммере

Полезная информация о Лиллехаммере

Что нужно знать о Лиллехаммере: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Лиллехаммере
21:4756
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇴 Норвегия
Название городаЛиллехаммер
По-английскиLillehammer
Столица регионаЛиллехаммер является столицей региона
Население города19 096 чел.
Часовой поясEurope/Oslo
Средняя высота210 м. от уровня моря

Где находится Лиллехаммер на карте

Поиск и сравнение цен на туры