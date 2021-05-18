Полезная информация о Лиллехаммере
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Местное время в Лиллехаммере
21:4756
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇴 Норвегия
|Название города
|Лиллехаммер
|По-английски
|Lillehammer
|Столица региона
|Лиллехаммер является столицей региона
|Население города
|19 096 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Oslo
|Средняя высота
|210 м. от уровня моря