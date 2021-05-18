Полезная информация о Молде

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Местное время в Молде
20:2757
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇴 Норвегия
Название городаМолде
По-английскиMolde
Столица регионаМолде является столицей региона
Население города18 594 чел.
АэропортМолде MOL
Часовой поясEurope/Oslo
Средняя высота3 м. от уровня моря

Где находится Молде на карте

Молде фото города
Молде

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