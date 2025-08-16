Описание экскурсииЭта пешеходная экскурсия предлагает увлекательное 4-часовое путешествие по главным достопримечательностям Осло, начиная и завершая у Центрального вокзала. Вы увидите удивительное сочетание современной архитектуры и многовековой истории норвежской столицы. Это путешествие позволит вам ощутить пульс города, проследить его развитие от средневековых укреплений до ультрасовременных архитектурных шедевров, и получить яркие впечатления от Осло.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На маршруте вас ждут:
- Футуристический Оперный театр с возможностью подняться на его крышу и полюбоваться панорамными видами
- Инновационная библиотека Дейхман Бьорвика и смелый архитектурный комплекс Barcode
- Величественная крепость Акерсхус, возвышающаяся над фьордом, с её историей и захватывающими видами
- Главные символы городской жизни: Кафедральный собор Осло, здание Парламента, Национальный театр (со статуями Ибсена и Бьёрнсона)
- Величественный Королевский дворец и живописный Дворцовый парк
- Исторические здания Университета Осло
- Современный Национальный музей и оживленный район Акер-Брюгге - бывшие судоходные фабрики, превратившиеся в популярное место для отдыха с видом на фьорд и яхты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральный вокзал возле статуи тигра
Завершение: Центральный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Мои экскурсии гибкие и полностью адаптируются под ваши интересы, темп и погодные условия. Мы согласуем все детали заранее, чтобы путешествие было максимально комфортным и приятным именно для вас.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тимофей
16 авг 2025
