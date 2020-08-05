5 отзывов оставили туристы

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1000 лет за 1000 метров

Пройти по главной улице Осло и проследить историю города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 15 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча ЖД вокзал в Осло
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126 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
5
Rami
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Rami – Гид в Осло
Приехав в Осло, вы не пропустите улицу Карла Йохана: здесь, среди многочисленных магазинов, надёжно спрятана история 📖 города.

На прогулке 👣 вы увидите Ратушу, Домский собор, Королевский дворец и другие, известные и не очень, объекты.

Узнаете о развитии города, временах викингов, Второй мировой войне и королевской семье.

Экскурсия ⛳ затронет много аспектов истории 📖, и в итоге у вас останется чёткое представление о прошлом и настоящем Осло.
1000 лет за 1000 метров
1000 лет за 1000 метров

Что вас ожидает

Must-see места на Карла Йохана
Знакомство с главной улицей Осло начнётся у тигра напротив Центрального вокзала. Вы увидите Домский собор, у которого я расскажу, почему колокольня сделана из разных кирпичей, первый «небоскрёб» города, здание парламента и гостиницу, где по традиции останавливается Нобелевский лауреат премии мира. Вы встретите самую старую электрическую рекламу и невидимую линию-границу между городом 18 и 19 столетия, немного пройдёте по следам драматурга Хенрика Ибсена, узнаете, что за надписи расположились на тротуаре улицы Карла Йохана и увидите памятник писателю Хенрику Вергеланду, которого очень уважают норвежские евреи. Кроме того, вы посмотрите на Ратушу, где проходит вручение Премии мира, Королевский дворец и сад.

Самое важное из истории Осло
Я расскажу об основных этапах развития города и познакомлю с его современной жизнью. Вы перенесётесь во времена викингов, узнаете об их последнем короле Харальде Суровом и его жене Елизавете, дочери Ярослава Мудрого. Проследите историю двух уний: Датско-Норвежской, когда город перенесли к стенам крепости и назвали Христианией, и Шведско-Норвежской, когда небольшой провинциальный городок Осло стал столицей Норвегии. Мы также поговорим о последствиях наполеоновской политики в отношении Скандинавии, стремительном росте города в 19 веке, долгожданной независимости и появлении нового короля Хокона VII — вы узнаете, откуда он взялся после 500-летнего перерыва в норвежской королевской династии.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые знакомятся с городом и хотят узнать самые главные и интересные исторические факты. Я также подскажу, куда стоит сходить самостоятельно, и отвечу на вопросы.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и подходит для путешественников с детскими колясками.
  • Дополнительные расходы не предусмотрены.
  • Мы обязательно зайдём в Ратушу, если она будет открыта.
1000 лет за 1000 метров
1000 лет за 1000 метров
1000 лет за 1000 метров
1000 лет за 1000 метров
1000 лет за 1000 метров
1000 лет за 1000 метров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала ЖД вокзал в Осло.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Rami
Rami
Когда я был школьником в советской школе, меня манили истории полярных путешественников, особенно Амундсена и Нансена. Далёкая на тот момент Норвегия, казалось, находится на другой планете. Прошли годы, и теперь я хожу по улицам, где жили мои кумиры и прикасаюсь к штурвалу «Фрама», побывавшему на обоих полюсах планеты. Приезжайте — и я познакомлю вас не только с занимательной эпохой викингов, но и открою сокровенные тайны своего уникального и неповторимого города.
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5 отзывов оставили туристы

5 августа 2020
Несколько лет назад я посещал Осло в составе группы путешествуя на круизе и уже тогда город "зацепил". К моему удовольствию я не прогадал. Благодаря гиду Рами я увидел уже знакомый город под новым ракурсом и получил своего рода "домашнее задание": что ещё посмотреть, где поесть и т. д. Мне повезло даже с погодой !
26 августа 2019
Хорошая экскурсия для тех, у кого мало времени, чтобы познакомиться с центром и историей города.
2 августа 2019
Отлично, коротко и познавательно, рекомендуем для тех у кого не много свободного времени.
6 января 2019
Очень интересная экскурсия с необычным маршрутом проходящим по одной улице, где можно узнать всю историю города. Рекомендую всем как экскурсию, так и гида!
26 июля 2018
Нам очень понравилась экскурсия с Рами. Это было увлекательное путешествие в века, которое Рами преподнес в развлекательном формате, но со всеми фактами, деталями, именами и цитатами. От таких экскурсий стараешься не ждать много (всего 2, 5 часа на историю в 1000 лет!), но Рами превзошел все ожидания. То, о чем он не успел рассказать, Рами сопроводил ссылками на книги, фильмы и ресурсы, которыми можно воспользоваться для дополнительного изучения темы. Мы остались в восторге! Лучший способ познакомиться с Осло – пообщаться с Рами, чтобы получить полную и красочную картину об этом замечательном городе.

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