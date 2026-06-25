5 отзывов оставили туристы

Прогулка по Карла Йохана, знакомство с историей Осло и посещение знаковых мест города. Подходит для путешественников с детьми
Приехав в Осло, не пропустите улицу Карла Йохана: здесь, среди многочисленных магазинов, спрятана история города. На прогулке вы увидите Ратушу, Домский собор, Королевский дворец и другие объекты. Узнаете о развитии читать дальшеуменьшить
города, временах викингов, Второй мировой войне и королевской семье.
Экскурсия затронет много аспектов истории, и в итоге у вас останется чёткое представление о прошлом и настоящем Осло. Подходит для путешественников с детскими колясками, дополнительных расходов не предусмотрено
Лучше всего посещать Осло с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает благодаря фестивалям и мероприятиям. В это время дни длинные и тёплые, что позволяет максимально насладиться пешими экскурсиями. В апреле и октябре также можно получить удовольствие от прогулок, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. В зимние месяцы, хотя и холодно, можно насладиться атмосферой города и посетить музеи, но прогулки на улице могут быть менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ратуша
Домский собор
Королевский дворец
Здание парламента
Гостиница Нобелевских лауреатов
Памятник Хенрику Вергеланду
Описание экскурсии
Must-see места на Карла Йохана
Знакомство с главной улицей Осло начнётся у тигра напротив Центрального вокзала. Вы увидите Домский собор, у которого я расскажу, почему колокольня сделана из разных кирпичей, первый «небоскрёб» города, здание парламента и гостиницу, где по традиции останавливается Нобелевский лауреат премии мира. Вы встретите самую старую электрическую рекламу и невидимую линию-границу между городом 18 и 19 столетия, немного пройдёте по следам драматурга Хенрика Ибсена, узнаете, что за надписи расположились на тротуаре улицы Карла Йохана и увидите памятник писателю Хенрику Вергеланду, которого очень уважают норвежские евреи. Кроме того, вы посмотрите на Ратушу, где проходит вручение Премии мира, Королевский дворец и сад.
Самое важное из истории Осло
Я расскажу об основных этапах развития города и познакомлю с его современной жизнью. Вы перенесётесь во времена викингов, узнаете об их последнем короле Харальде Суровом и его жене Елизавете, дочери Ярослава Мудрого. Проследите историю двух уний: Датско-Норвежской, когда город перенесли к стенам крепости и назвали Христианией, и Шведско-Норвежской, когда небольшой провинциальный городок Осло стал столицей Норвегии. Мы также поговорим о последствиях наполеоновской политики в отношении Скандинавии, стремительном росте города в 19 веке, долгожданной независимости и появлении нового короля Хокона VII — вы узнаете, откуда он взялся после 500-летнего перерыва в норвежской королевской династии.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, которые знакомятся с городом и хотят узнать самые главные и интересные исторические факты. Я также подскажу, куда стоит сходить самостоятельно, и отвечу на вопросы.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и подходит для путешественников с детскими колясками.
Дополнительные расходы не предусмотрены.
Мы обязательно зайдём в Ратушу, если она будет открыта.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ЖД вокзал в Осло
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рами — ваша команда гидов в Осло
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 726 туристов
Когда я был школьником в советской школе, меня манили истории полярных путешественников, особенно Амундсена и Нансена. Далёкая на тот момент Норвегия, казалось, находится на другой планете. Прошли годы, и теперь читать дальшеуменьшить
я, став лицензированным гидом, вожу экскурсии по улицам, где жили мои кумиры и прикасаюсь к штурвалу «Фрама», побывавшему на обоих полюсах планеты. Приезжайте — и я познакомлю вас не только с занимательной эпохой викингов, но и открою сокровенные тайны своего уникального и неповторимого города.
В большинстве случаев я сам провожу экскурсии, но при необходимости у меня есть помощники - опытные гиды. Нас всех объединяет желание чтобы у вас осталось наилучшее впечатление об Осло.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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Максим
Лаконично и очень лампово, с большим количеством интесрной лично для меня информацией. От души рекомендую
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J
Jelena
Очень понравилась экскурсия по Осло! Было интересно, легко и без лишней спешки. Гид рассказывал увлекательно, с интересными фактами, поэтому время пролетело незаметно. Спасибо за отличный день и приятные впечатления!
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Н
Нонна
Рами — выдающийся гид по Осло! Его энтузиазм, глубокие знания и искренняя любовь к городу сделали нашу экскурсию незабываемой - 2 часа пролетели незаметно. Интересные истории, гибкий маршрут и внимательное отношение к нашим индивидуальным просьбам, это ключевые характеристики прекрасного человека и профессионального гида Рами. Рекомендую Рами всем, кто хочет увидеть Осло живым и вдохновляющим!
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В
Виктор
Довольно познавательно, интересно. Осло сам по себе очень интересный город, где главное - это человек, который в нем живет. Вот в этом стиле и проводилась экскурсия. Немного исторических фактов, но много общения и рассказа о городе.
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Ектерина
Экскурсия оправдала полностью наши ожидания. Рами подстраивался под наши интересы и увлекательно отвечал на все вопросы, очень внимательный к деталям, отлично знает историю. Экскурсия получилась захватывающей и очень интересной. Также Рами посоветовал нам куда еще сходить и что посмотреть самим. Рекомендуем всем!
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Эрика
Больше спасибо вам за увлекательную экскурсию и классные фото 👍 рекомендую