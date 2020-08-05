5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Must-see места на Карла Йохана

Знакомство с главной улицей Осло начнётся у тигра напротив Центрального вокзала. Вы увидите Домский собор, у которого я расскажу, почему колокольня сделана из разных кирпичей, первый «небоскрёб» города, здание парламента и гостиницу, где по традиции останавливается Нобелевский лауреат премии мира. Вы встретите самую старую электрическую рекламу и невидимую линию-границу между городом 18 и 19 столетия, немного пройдёте по следам драматурга Хенрика Ибсена, узнаете, что за надписи расположились на тротуаре улицы Карла Йохана и увидите памятник писателю Хенрику Вергеланду, которого очень уважают норвежские евреи. Кроме того, вы посмотрите на Ратушу, где проходит вручение Премии мира, Королевский дворец и сад.

Самое важное из истории Осло

Я расскажу об основных этапах развития города и познакомлю с его современной жизнью. Вы перенесётесь во времена викингов, узнаете об их последнем короле Харальде Суровом и его жене Елизавете, дочери Ярослава Мудрого. Проследите историю двух уний: Датско-Норвежской, когда город перенесли к стенам крепости и назвали Христианией, и Шведско-Норвежской, когда небольшой провинциальный городок Осло стал столицей Норвегии. Мы также поговорим о последствиях наполеоновской политики в отношении Скандинавии, стремительном росте города в 19 веке, долгожданной независимости и появлении нового короля Хокона VII — вы узнаете, откуда он взялся после 500-летнего перерыва в норвежской королевской династии.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые знакомятся с городом и хотят узнать самые главные и интересные исторические факты. Я также подскажу, куда стоит сходить самостоятельно, и отвечу на вопросы.