5 отзывов оставили туристы

Лучше всего посещать Осло с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает благодаря фестивалям и мероприятиям. В это время дни длинные и тёплые, что позволяет максимально насладиться пешими экскурсиями. В апреле и октябре также можно получить удовольствие от прогулок, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. В зимние месяцы, хотя и холодно, можно насладиться атмосферой города и посетить музеи, но прогулки на улице могут быть менее комфортными.

Приехав в Осло, не пропустите улицу Карла Йохана: здесь, среди многочисленных магазинов, спрятана история города. На прогулке вы увидите Ратушу, Домский собор, Королевский дворец и другие объекты. Узнаете о развитии

города, временах викингов, Второй мировой войне и королевской семье. Экскурсия затронет много аспектов истории, и в итоге у вас останется чёткое представление о прошлом и настоящем Осло. Подходит для путешественников с детскими колясками, дополнительных расходов не предусмотрено

Описание экскурсии

Must-see места на Карла Йохана

Знакомство с главной улицей Осло начнётся у тигра напротив Центрального вокзала. Вы увидите Домский собор, у которого я расскажу, почему колокольня сделана из разных кирпичей, первый «небоскрёб» города, здание парламента и гостиницу, где по традиции останавливается Нобелевский лауреат премии мира. Вы встретите самую старую электрическую рекламу и невидимую линию-границу между городом 18 и 19 столетия, немного пройдёте по следам драматурга Хенрика Ибсена, узнаете, что за надписи расположились на тротуаре улицы Карла Йохана и увидите памятник писателю Хенрику Вергеланду, которого очень уважают норвежские евреи. Кроме того, вы посмотрите на Ратушу, где проходит вручение Премии мира, Королевский дворец и сад.

Самое важное из истории Осло

Я расскажу об основных этапах развития города и познакомлю с его современной жизнью. Вы перенесётесь во времена викингов, узнаете об их последнем короле Харальде Суровом и его жене Елизавете, дочери Ярослава Мудрого. Проследите историю двух уний: Датско-Норвежской, когда город перенесли к стенам крепости и назвали Христианией, и Шведско-Норвежской, когда небольшой провинциальный городок Осло стал столицей Норвегии. Мы также поговорим о последствиях наполеоновской политики в отношении Скандинавии, стремительном росте города в 19 веке, долгожданной независимости и появлении нового короля Хокона VII — вы узнаете, откуда он взялся после 500-летнего перерыва в норвежской королевской династии.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые знакомятся с городом и хотят узнать самые главные и интересные исторические факты. Я также подскажу, куда стоит сходить самостоятельно, и отвечу на вопросы.

Организационные детали