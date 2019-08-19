По следам Второй мировой. Осло в годы войны

Пройти по центру норвежской столицы и увидеть её другими глазами
Особенность моей экскурсии в том, что её маршрут может быть вам уже знаком: мы будем ходить по парадным улицам, рассматривая их совсем под другим углом.

Война здорово «наследила» в Осло, и
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вы сможете различить её эхо: где случались расстрелы, бомбёжки и покушения, какое назначение было у главных городских зданий, как сопротивлялись норвежцы и какие грустные и счастливые истории помнит столица времён 1940-1945 гг.

5
5 отзывов
По следам Второй мировой. Осло в годы войны
По следам Второй мировой. Осло в годы войны
По следам Второй мировой. Осло в годы войны

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Военная история на улицах города
Экскурсия начнётся у королевского дворца, откуда открывается вид на весь центр города. Вы узнаете, где в годы войны располагалось гестапо, спуститесь по улице, по которой 9 апреля 1940 года немецкие войска вошли в город, и окажетесь на Университетской площади, где немцы устраивали парады, а норвежские студенты — протесты. На улице Карла-Йохана отыщете немецкий ресторан, обслуживавший только офицеров, место покушения на предателя норвежского сопротивления и уголок, где располагалась выставка трофейного советского оружия. Осло расскажет вам то, что неизвестно даже многим местным жителям, не интересующимся военной историей города.

Непростая судьба Осло
Норвегия накануне и в период войны оказалась в непростой политической ситуации; захватнические планы строили как немцы, так и англичане. Я расскажу, почему захват Осло состоялся позже намеченного срока и как это сказалось на ходе всей войны, в какой гостинице в день вторжения войск были зарезервированы номера немецкими офицерами, как использовались правительственные и другие здания. Мы обязательно поговорим о быте гражданского населения в это непростое время, о норвежском сопротивлении и участи евреев в стране. Мой рассказ будет покреплён визуальными материалами, фотографиями и картами, чтобы вам было ещё проще окунуться в события военных лет, где было много жуткого, но и человечного, отважного и героического.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади перед королевским дворцом
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Tatiana
19 авг 2019
Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Мы прошли по Осло, полностью окунувшись в историю города времен Второй мировой войны. Узнали очень много интересного о людях, их жизни и истории Норвегии в те годы. Было очень приятно слушать и общаться с Рами, как с увлеченным человеком и знающим историю.
K
16 июня 2019
Было безумно интересно и познавательно! Огромная благодарность Трипстеру за такую находку и Рами за такую любовь к своему делу. Экскурсия действительно интересна сама по себе, а когда экскурсовод увлечён своим делом, время пролетает незаметно и мечтаешь лишь, чтобы это путешествие не заканчивалось! От всей души спасибо!
М
25 мар 2019
Специально выбрали необычную тему экскурсии, чтобы открыть для себя Осло с новой стороны. Гид очень интересно подает информацию, подкрепляя ее фактами и настоящими фотографиями. По маршруту было много приятных "бонусов" в виде информации о встречающихся достопримечательностях, ответов на всеее вопросы. Мы не заметили как пролетели 2,5 часа с Рами. Спасибо.
Н
16 апр 2018
Увлечённый темой гид, автор и исследователь, увлекательный рассказ.
После экскурсии с удовольствие показал свою коллекцию оригинальной военных фотографий.
Город оживает в его таком не дежурном изложении.
К
24 фев 2018
Экскурсия хорошая. Одновременно познакомились с расположением города, движением транспорта и историческими местами. Т. к. русскоговорящих нет.

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