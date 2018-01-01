  1. Все экскурсии в Осло

Все экскурсии в Осло

10 экскурсий в Осло, 122 отзыва, скидки до 20%, цены от €120 до €280. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Осло много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Норвегии как можно лучше
Все 10Индивидуальные 10Пешком 8Обзорные 5История и архитектура 3Гастрономические 1За городом 1На кораблике 1Со скидкой 1Музеи и искусство 1Необычные маршруты 1
Осло — первое знакомствоОсло — первое знакомствоОсло — первое знакомство
125 за экскурсию
1.5 часа
5 отзывов
Экспресс-знакомство с главными достопримечательностями норвежской столицы
Вы посетите все «визитные карточки» города, узнаете о его истоках и современных реалиях, поймете особенности местного менталитета и ощутите норвежский колорит. А еще услышите ценные практические рекомендации и научитесь ориентироваться в Осло легко и непринужденно!
Морские пейзажи ОслоМорские пейзажи ОслоМорские пейзажи Осло
180 за экскурсию
2.5 часа
20 отзывов
Путешествие на корабле по Осло-фьорду к острову Ховедёйа и средневековому монастырю
Фьорды Норвегии по праву считаются главной туристической достопримечательностью страны, ведь тысячу лет история норманнов неразрывно связана с морем. На экскурсии вам предстоит пересечь Осло-фьорд, наслаждаясь скандинавскими пейзажами, прогуляться по обитаемому острову Хуведойя, осмотреть средневековую крепость и отведать местного пива. За несколько часов вы прикоснетесь к истории Норвегии, прочувствуете местный колорит и дикую красоту северной природы!
Неожиданный ОслоНеожиданный ОслоНеожиданный Осло
180 за экскурсию
2.5 часа
30 отзывов
Пройти по самым интересным местам норвежской столицы!
Предлагаю вам прогуляться по Осло без заученного текста, сухих фактов и дат из путеводителей. Вместо этого вас ждет живое общение, интересные маршруты и рассказы о тех гранях норвежской столицы, которые интересны лично вам! В результате вы узнаете, что такое «скандинавский дизайн», увидите, как классицизм 18 века может сочетаться с ультрасовременными архитектурными решениями,насладитесь запоминающимися видами Осло и сделаете десятки отличный фотографий. И конечно, лично познакомитесь с норвежской столицей!
Город четырёх королейГород четырёх королейГород четырёх королей
180 за экскурсию
2.5 часа
52 отзыва
Пройти по главным достопримечательностям города и услышать истории о ключевых монархах Норвегии
Добро пожаловать в старейшую столицу Скандинавии! Приглашаю вас на прогулку по «моему» Осло, где есть место и главной улице Карл Йохан, и тихим площадям, куда обычно не ступает нога туриста. Мы поговорим об истории города, о судьбах людей, которые по воле случая или по собственному желанию были связаны с Норвегией, а также о четырех правителях, сыгравших важнейшую роль в истории Осло.
1000 лет за 1000 метров1000 лет за 1000 метров1000 лет за 1000 метров
132 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Пройти по главной улице Осло и проследить историю города
Приехав в Осло, вы не пропустите улицу Карла Йохана: здесь, среди многочисленных магазинов, надёжно спрятана история города. На прогулке вы увидите Ратушу, Домский собор, Королевский дворец и другие, известные и не очень, объекты. Узнаете о развитии города, временах викингов, Второй мировой войне и королевской семье. Экскурсия затронет много аспектов истории, и в итоге у вас останется чёткое представление о прошлом и настоящем Осло.
Мифы и легенды ОслоМифы и легенды ОслоМифы и легенды Осло
скидка20%
€149
120 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра и услышать местные предания
Я не только покажу все знаковые места Старого города и расскажу классические факты об Осло, но и помогу погрузиться в занимательный норвежский фольклор. Вы узнаете о средневековых суевериях, легендарных преступниках, привидениях и других загадочных существах. Поймете, почему Норвегию называют «страной троллей» и раскроете ее тайны!
По следам Эдварда МункаПо следам Эдварда МункаПо следам Эдварда Мунка
280 за экскурсию
4 часа
Познакомиться с биографией великого художника и узнать о его отношениях с жизнью, творчеством и Осло
Осло — столица творчества и жизни Эдварда Мунка. Тех, кто хочет больше узнать о знаменитом норвежском художнике, я приглашаю прогуляться по нетуристическим улочкам, услышать интересные истории из биографии мастера и посетить знаковые адреса.
Осло для гурмановОсло для гурмановОсло для гурманов
180 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Прогулка по необычным ресторанам города и знакомство с норвежской кухней
Хотите убедиться, что Норвегия — это не только фьорды и суровая северная природа? Предлагаю вам прогуляться по лучшим ресторанам Осло и познакомиться с его гастрономическими традициями. Вы узнаете о наиболее интересных норвежских деликатесах и получите информацию, где их можно купить, а также сориентируетесь в самых интересных и вкусных заведениях города.
Виват, король, виват!Виват, король, виват!Виват, король, виват!
216 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Познакомиться с историей, символикой и атрибутами норвежской монархии
О правителях прошлого и настоящего, а также о будущем королевской власти в Норвегии мы поговорим на этой прогулке. Вы побываете в крепости Акерсхус и пройдете к Королевскому дворцу, посетите ювелиров королевского двора и узнаете секрет любимого десерта королевы Мод. Шаг за шагом вам будут открываться древние норвежские традиции, монархическая символика разных эпох и особенности повседневной жизни современных правителей.
По следам Второй мировой. Осло в годы войныПо следам Второй мировой. Осло в годы войныПо следам Второй мировой. Осло в годы войны
180 за экскурсию
2.5 часа
5 отзывов
Пройти по центру норвежской столицы и увидеть её другими глазами
Особенность моей экскурсии в том, что её маршрут может быть вам уже знаком: мы будем ходить по парадным улицам, рассматривая их совсем под другим углом. Война здорово «наследила» в Осло, и вы сможете различить её эхо: где случались расстрелы, бомбёжки и покушения, какое назначение было у главных городских зданий, как сопротивлялись норвежцы и какие грустные и счастливые истории помнит столица времён 1940-1945 гг.