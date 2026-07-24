Индивидуальная
до 4 чел.
По Осло - пешком и на Tesla
Исследуйте Осло пешком и на Tesla, открывая его архитектурные шедевры и природные красоты. Погрузитесь в атмосферу города и насладитесь видами
Начало: Y центрального вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
1000 лет за 1000 метров
Прогулка по Карла Йохана, знакомство с историей Осло и посещение знаковых мест города. Подходит для путешественников с детьми
Начало: ЖД вокзал в Осло
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от €180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мифы и легенды Осло
Погуляйте по старинному центру Осло, узнайте о мифах и легендах, средневековых суевериях и привидениях. Погрузитесь в атмосферу норвежского фольклора
Начало: площадь Кристиания Торв
Завтра в 10:00
11 авг в 09:00
от €189 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Город четырёх королей
Добро пожаловать в старейшую столицу Скандинавии! Прогулка по Осло с гидом-фотографом, где вы узнаете историю города и получите отличные фотографии
Завтра в 13:30
12 авг в 08:30
от €270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Осло
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 05:00
10 авг в 00:00
от €144 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
По следам Второй мировой. Осло в годы войны
Исследуйте Осло с новым взглядом: война оставила следы, которые расскажут вам о прошлом города. Уникальная возможность увидеть знакомые улицы иначе
Начало: На площади перед королевским дворцом
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €230 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Осло Мунка
Погрузитесь в мир Эдварда Мунка, исследуя Осло его глазами. Узнайте о его жизни и творчестве, посетив музей и исторические места столицы
Начало: На площади Universitetsplassen
Завтра в 11:00
11 авг в 11:00
от €250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по сердцу Осло: от вокзала до Королевского замка
Увидеть старинные кварталы и современные архитектурные символы города за 4 часа
Начало: У центрального вокзала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день, две страны, три крепости: Осло, Фредрикстад, Халден и Швеция
Погулять по крепостным стенам, оказаться на границе государств и переправиться через реку Глома
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €800 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Криминальный Осло: по следам Харри Холе
Погрузиться в мир культовых детективов Ю Несбё и открыть изнанку норвежской столицы
Начало: У памятника Тигру перед жд вокзалом
11 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от €189 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Сердцу Осло: От Вокзала до Королевского замка
Начало: Центральный вокзал возле статуи тигра
€280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Осло: От фьорда до гор комбинированное путешествие
Индивидуальная экскурсия в Осло объединяет авто и пешие прогулки, открывая живописные районы и исторический центр города
Начало: Центральный вокзал возле статуи тигра
Расписание: Все дни, по договоренности.
€450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
национальный музей Осло - обязательно для посещения!!! Сам музей современный, идеально вписан в окружающий ландшафт. Большое спасибо Инне, благодаря живому,
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самые лучшие впечатления от экскурсии с Гариком, приятная беседа, интересный рассказ, увлекательная прогулка по городу, слушали Гарика с большим удовольствием- сочетание многих знаний с легкой подачей! всем рекомендуем! наш лучший день в Осло!
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Т
Инна провела отличную экскурсию в приятной дружеской манере, заинтересовала творчеством Мунка и взрослых и подростков. Отличное сочетание прогулки по городу
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J
Очень понравилась экскурсия по Осло! Было интересно, легко и без лишней спешки. Гид рассказывал увлекательно, с интересными фактами, поэтому время пролетело незаметно. Спасибо за отличный день и приятные впечатления!
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E
Ирина потрясающий гид, обладающий глубокими знаниями истории и прекрасной манерой изложения. Очень внимательна к туристам. Нам экскурсия очень понравилась. Рекомендуем!!!!
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Замечательная экскурсия. Плюс к интересной и познавательной экскурсии, Рами - кладезь полезной информации о городе, музеях, местах куда можно сходить, съездить на день, и где можно вкусно поесть.
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М
Лаконично и очень лампово, с большим количеством интесрной лично для меня информацией. От души рекомендую
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Е
у нас было всего несколько часов в Осло (мини-круиз Копенгаген -Осло)
Гарик встретил нас у причала и умудрился за эти несколько часов полностью погрузить нас в жизнь города.
мы с детьми (7 и 9) получили огромное удовольствие.
Гарик встретил нас у причала и умудрился за эти несколько часов полностью погрузить нас в жизнь города.
мы с детьми (7 и 9) получили огромное удовольствие.
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А
Обслуживание было быстрым и надёжным. Могу смело порекомендовать этот вариант.
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Гарик отличный гид. Все понравилось
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Всего 157 отзывов в Осло
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Ответы на вопросы от путешественников по Осло
Самые популярные экскурсии в Осло
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Сколько стоит экскурсия по Осло в августе 2026
Сейчас в Осло можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 144 до 800. Туристы уже оставили гидам 157 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Осло — город с богатой историей и великолепной архитектурой. Наши экскурсии позволят вам ощутить его уникальный характер и культурное разнообразие. Забронируйте экскурсию и окунитесь в мир норвежских традиций