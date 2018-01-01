По следам Эдварда Мунка

Познакомиться с биографией великого художника и узнать о его отношениях с жизнью, творчеством и Осло

Осло — столица творчества и жизни Эдварда Мунка. Тех, кто хочет больше узнать о знаменитом норвежском художнике, я приглашаю прогуляться по нетуристическим улочкам, услышать интересные истории из биографии мастера и посетить знаковые адреса.