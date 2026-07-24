читать дальше уменьшить

с посещением современного Национального музея. Сцены с картин Мунка буквально оживают. Экскурсия отлично подготавливает к более подробному изучению творчества художника. Мы в тот же день самостоятельно посетили Munch (хотя изначально не планировали), а потом сходили в музей в Бергене. Инне желаем дальнейших успехов. Благодарим