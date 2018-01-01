Все экскурсии в Осло
10 экскурсий в Осло, 122 отзыва, скидки до 20%, цены от €120 до €280. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Осло много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Норвегии как можно лучше
Осло — первое знакомство
Экспресс-знакомство с главными достопримечательностями норвежской столицы
Вы посетите все «визитные карточки» города, узнаете о его истоках и современных реалиях, поймете особенности местного менталитета и ощутите норвежский колорит. А еще услышите ценные практические рекомендации и научитесь ориентироваться в Осло легко и непринужденно!
Морские пейзажи Осло
Путешествие на корабле по Осло-фьорду к острову Ховедёйа и средневековому монастырю
Фьорды Норвегии по праву считаются главной туристической достопримечательностью страны, ведь тысячу лет история норманнов неразрывно связана с морем. На экскурсии вам предстоит пересечь Осло-фьорд, наслаждаясь скандинавскими пейзажами, прогуляться по обитаемому острову Хуведойя, осмотреть средневековую крепость и отведать местного пива. За несколько часов вы прикоснетесь к истории Норвегии, прочувствуете местный колорит и дикую красоту северной природы!
Неожиданный Осло
Пройти по самым интересным местам норвежской столицы!
Предлагаю вам прогуляться по Осло без заученного текста, сухих фактов и дат из путеводителей. Вместо этого вас ждет живое общение, интересные маршруты и рассказы о тех гранях норвежской столицы, которые интересны лично вам! В результате вы узнаете, что такое «скандинавский дизайн», увидите, как классицизм 18 века может сочетаться с ультрасовременными архитектурными решениями,насладитесь запоминающимися видами Осло и сделаете десятки отличный фотографий. И конечно, лично познакомитесь с норвежской столицей!
Город четырёх королей
Пройти по главным достопримечательностям города и услышать истории о ключевых монархах Норвегии
Добро пожаловать в старейшую столицу Скандинавии! Приглашаю вас на прогулку по «моему» Осло, где есть место и главной улице Карл Йохан, и тихим площадям, куда обычно не ступает нога туриста. Мы поговорим об истории города, о судьбах людей, которые по воле случая или по собственному желанию были связаны с Норвегией, а также о четырех правителях, сыгравших важнейшую роль в истории Осло.
1000 лет за 1000 метров
Пройти по главной улице Осло и проследить историю города
Приехав в Осло, вы не пропустите улицу Карла Йохана: здесь, среди многочисленных магазинов, надёжно спрятана история города. На прогулке вы увидите Ратушу, Домский собор, Королевский дворец и другие, известные и не очень, объекты. Узнаете о развитии города, временах викингов, Второй мировой войне и королевской семье. Экскурсия затронет много аспектов истории, и в итоге у вас останется чёткое представление о прошлом и настоящем Осло.
скидка20%
€149€120 за экскурсию
2 часа
Мифы и легенды Осло
Познакомиться с главными достопримечательностями исторического центра и услышать местные предания
Я не только покажу все знаковые места Старого города и расскажу классические факты об Осло, но и помогу погрузиться в занимательный норвежский фольклор. Вы узнаете о средневековых суевериях, легендарных преступниках, привидениях и других загадочных существах. Поймете, почему Норвегию называют «страной троллей» и раскроете ее тайны!
По следам Эдварда Мунка
Познакомиться с биографией великого художника и узнать о его отношениях с жизнью, творчеством и Осло
Осло — столица творчества и жизни Эдварда Мунка. Тех, кто хочет больше узнать о знаменитом норвежском художнике, я приглашаю прогуляться по нетуристическим улочкам, услышать интересные истории из биографии мастера и посетить знаковые адреса.
Осло для гурманов
Прогулка по необычным ресторанам города и знакомство с норвежской кухней
Хотите убедиться, что Норвегия — это не только фьорды и суровая северная природа? Предлагаю вам прогуляться по лучшим ресторанам Осло и познакомиться с его гастрономическими традициями. Вы узнаете о наиболее интересных норвежских деликатесах и получите информацию, где их можно купить, а также сориентируетесь в самых интересных и вкусных заведениях города.
Виват, король, виват!
Познакомиться с историей, символикой и атрибутами норвежской монархии
О правителях прошлого и настоящего, а также о будущем королевской власти в Норвегии мы поговорим на этой прогулке. Вы побываете в крепости Акерсхус и пройдете к Королевскому дворцу, посетите ювелиров королевского двора и узнаете секрет любимого десерта королевы Мод. Шаг за шагом вам будут открываться древние норвежские традиции, монархическая символика разных эпох и особенности повседневной жизни современных правителей.
По следам Второй мировой. Осло в годы войны
Пройти по центру норвежской столицы и увидеть её другими глазами
Особенность моей экскурсии в том, что её маршрут может быть вам уже знаком: мы будем ходить по парадным улицам, рассматривая их совсем под другим углом. Война здорово «наследила» в Осло, и вы сможете различить её эхо: где случались расстрелы, бомбёжки и покушения, какое назначение было у главных городских зданий, как сопротивлялись норвежцы и какие грустные и счастливые истории помнит столица времён 1940-1945 гг.