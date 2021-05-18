Полезная информация о Шиене

Что нужно знать о Шиене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шиене
22:5837
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇴 Норвегия
Название городаШиен
По-английскиSkien
Столица регионаШиен является столицей региона
Население города50 595 чел.
АэропортШиен SKE (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Oslo
Средняя высота27 м. от уровня моря

Где находится Шиен на карте