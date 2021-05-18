Полезная информация о Шиене
Что нужно знать о Шиене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шиене
22:5837
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇴 Норвегия
|Название города
|Шиен
|По-английски
|Skien
|Столица региона
|Шиен является столицей региона
|Население города
|50 595 чел.
|Аэропорт
|Шиен SKE (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Oslo
|Средняя высота
|27 м. от уровня моря