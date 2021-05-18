Полезная информация о Тромсё
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Местное время в Тромсё
22:5855
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇴 Норвегия
|Название города
|Тромсё
|По-английски
|Tromso
|Столица региона
|Тромсё является столицей региона
|Население города
|52 436 чел.
|Аэропорт
|Тромсё TOS
|Часовой пояс
|Europe/Oslo
|Средняя высота
|-9999 м. от уровня моря
Где находится Тромсё на карте
Тромсё