Полезная информация о Тромсё

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Местное время в Тромсё
22:5855
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇴 Норвегия
Название городаТромсё
По-английскиTromso
Столица регионаТромсё является столицей региона
Население города52 436 чел.
АэропортТромсё TOS
Часовой поясEurope/Oslo
Средняя высота-9999 м. от уровня моря

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Тромсё

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