Полезная информация о Нумее

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Местное время в Нумее
07:5900
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаНовая Каледония
Название городаНумеа
По-английскиNoumea
Это столицаНумеа является столицей Новой Каледонии
Население города93 060 чел.
АэропортыМаджента GEA, Тонтоута NOU
Часовой поясPacific/Noumea
Средняя высота26 м. от уровня моря

Где находится Нумеа на карте

Нумеа фото города
Нумеа

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