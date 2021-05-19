Полезная информация о Нумее
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Местное время в Нумее
07:5900
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Новая Каледония
|Название города
|Нумеа
|По-английски
|Noumea
|Это столица
|Нумеа является столицей Новой Каледонии
|Население города
|93 060 чел.
|Аэропорты
|Маджента GEA, Тонтоута NOU
|Часовой пояс
|Pacific/Noumea
|Средняя высота
|26 м. от уровня моря
Где находится Нумеа на карте
Нумеа