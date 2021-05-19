Полезная информация об Ашбертоне
Что нужно знать об Ашбертоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ашбертоне
07:4807
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇿 Новая Зеландия
|Название города
|Ашбертон
|По-английски
|Ashburton
|Население города
|30 100 чел.
|Аэропорт
|Ашбертон ASG (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Pacific/Auckland
|Средняя высота
|106 м. от уровня моря