Полезная информация об Ашбертоне

Что нужно знать об Ашбертоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ашбертоне
07:4807
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇿 Новая Зеландия
Название городаАшбертон
По-английскиAshburton
Население города30 100 чел.
АэропортАшбертон ASG (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясPacific/Auckland
Средняя высота106 м. от уровня моря

Где находится Ашбертон на карте