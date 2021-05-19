Полезная информация о Бленхейм
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Местное время в Бленхейм
06:2809
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇿 Новая Зеландия
|Название города
|Бленхейм
|По-английски
|Blenheim
|Столица региона
|Бленхейм является столицей региона
|Население города
|26 550 чел.
|Аэропорт
|Бленем BHE
|Часовой пояс
|Pacific/Auckland
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря
Где находится Бленхейм на карте
Бленхейм