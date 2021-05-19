Полезная информация о Бленхейм

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Местное время в Бленхейм
06:2809
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇿 Новая Зеландия
Название городаБленхейм
По-английскиBlenheim
Столица регионаБленхейм является столицей региона
Население города26 550 чел.
АэропортБленем BHE
Часовой поясPacific/Auckland
Средняя высота9 м. от уровня моря

Где находится Бленхейм на карте

Бленхейм фото города
Бленхейм

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