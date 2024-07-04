Индивидуальная
8 часов
Очарование Данидина и уникальная природа полуострова Отаго
Начало: Порт, отель (по желанию туриста)
«Тур сопровождается подробным рассказом об истории и культуре этой местности, природе и диком животном мире, геологии»
Расписание: ежедневно
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Авторский тур
1 день
Wine Сафари
Начало: Dunedin
Завтра в 21:00
3 июля в 09:00
$1 391 за человека
Индивидуальная
8 часов
Загадочные валуны Моераки, заповедник желтоглазых пингвинов и Данидин
Начало: Порт, отель
«Примерно в 20-то минутах езды от Моераки находится заповедник и у вас будет уникальная возможность совершить прогулку к колонии ушастых тюленей, увидеть редчайшего желтоглазого пингвина и колонию бакланов»
Расписание: ежедневно
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
$600 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Данидину в категории «Природа и пейзажи»
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