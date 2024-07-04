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Индивидуальная 8 часов Очарование Данидина и уникальная природа полуострова Отаго Начало: Порт, отель (по желанию туриста) «Тур сопровождается подробным рассказом об истории и культуре этой местности, природе и диком животном мире, геологии» Расписание: ежедневно $ 500 за всё до 6 чел. Авторский тур 1 день Wine Сафари Начало: Dunedin $ 1 391 за человека Индивидуальная 8 часов Загадочные валуны Моераки, заповедник желтоглазых пингвинов и Данидин Начало: Порт, отель «Примерно в 20-то минутах езды от Моераки находится заповедник и у вас будет уникальная возможность совершить прогулку к колонии ушастых тюленей, увидеть редчайшего желтоглазого пингвина и колонию бакланов» Расписание: ежедневно $ 600 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Данидина

Ответы на вопросы от путешественников по Данидину в категории «Природа и пейзажи»

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