Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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Wine Сафари

Гид S.
Гид S. – Гид из Данидина
Wine Сафари
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 14 человек

  • $1 391 за человека

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Wine Сафари
Начало и место завершения
🚩 Dunedin

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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