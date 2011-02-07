Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Профессиональный гид, более 7 лет в тур индустрии. Членство в ProGuide New Zealand, ассоциация профессиональных гидов Новой Зеландии.

Однодневные туры для гостей с круизных судов по г. Данидин и окрестностям включая Маореки Боулдерс (огромные каменные шары до 3т весом, искусно выточенные природой в течении 20 млн лет) с проездом на место обитания морских котиков. Обед в уютном Seafood ресторане c бокалом савиньен бланк, устрицами и голубой треской.

Самая «крутая» (угол наклона) улица в мире, завод по производству шоколада Cadbury, единственная в мире не островная колония Королевских альбатросов, самое фотографируемое здание в Новой Зеландии — это все в городе шотландских поселенцев, занимающем первое место по количеству зданий викторианского стиля на южном полушарии.

Опционно: уникальная возможность увидеть как происходит карусельная дойка более 700 коров, попробовать свежего парного или охлажденного молока. Узнать уникальность НЗ сх приносящего 65% в бюджет страны.