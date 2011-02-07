Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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Круизные Лайнеры — Данидин

Гид S.
Гид S. – Гид из Данидина
Круизные Лайнеры — Данидин
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $321 за человека

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Круизные Лайнеры — Данидин
Круизные Лайнеры — Данидин
Профессиональный гид, более 7 лет в тур индустрии. Членство в ProGuide New Zealand, ассоциация профессиональных гидов Новой Зеландии.
Однодневные туры для гостей с круизных судов по г. Данидин и окрестностям включая Маореки Боулдерс (огромные каменные шары до 3т весом, искусно выточенные природой в течении 20 млн лет) с проездом на место обитания морских котиков. Обед в уютном Seafood ресторане c бокалом савиньен бланк, устрицами и голубой треской.
Самая «крутая» (угол наклона) улица в мире, завод по производству шоколада Cadbury, единственная в мире не островная колония Королевских альбатросов, самое фотографируемое здание в Новой Зеландии — это все в городе шотландских поселенцев, занимающем первое место по количеству зданий викторианского стиля на южном полушарии.
Опционно: уникальная возможность увидеть как происходит карусельная дойка более 700 коров, попробовать свежего парного или охлажденного молока. Узнать уникальность НЗ сх приносящего 65% в бюджет страны.
Начало и место завершения
🚩 Dunedin
Круизные Лайнеры — Данидин
Круизные Лайнеры — Данидин
Круизные Лайнеры — Данидин
Круизные Лайнеры — Данидин
Круизные Лайнеры — Данидин

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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