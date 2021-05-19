Полезная информация о Факатане

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Местное время в Факатане
08:5906
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇿 Новая Зеландия
Название городаФакатане
По-английскиWhakatane
Столица регионаФакатане является столицей региона
Население города18 602 чел.
АэропортФакатане WHK
Часовой поясPacific/Auckland
Средняя высота11 м. от уровня моря

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Факатане

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