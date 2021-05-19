Полезная информация о Факатане
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Местное время в Факатане
08:5906
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇿 Новая Зеландия
|Название города
|Факатане
|По-английски
|Whakatane
|Столица региона
|Факатане является столицей региона
|Население города
|18 602 чел.
|Аэропорт
|Факатане WHK
|Часовой пояс
|Pacific/Auckland
|Средняя высота
|11 м. от уровня моря
Где находится Факатане на карте
Факатане