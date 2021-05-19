Полезная информация о Вангареи
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Местное время в Вангареи
07:4813
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇿 Новая Зеландия
|Название города
|Вангареи
|По-английски
|Whangarei
|Столица региона
|Вангареи является столицей региона
|Население города
|50 900 чел.
|Аэропорт
|Фангареи WRE
|Часовой пояс
|Pacific/Auckland
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря
Где находится Вангареи на карте
Вангареи