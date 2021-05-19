Полезная информация о Вангареи

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Местное время в Вангареи
07:4813
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇿 Новая Зеландия
Название городаВангареи
По-английскиWhangarei
Столица регионаВангареи является столицей региона
Население города50 900 чел.
АэропортФангареи WRE
Часовой поясPacific/Auckland
Средняя высота7 м. от уровня моря

Где находится Вангареи на карте

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Вангареи

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