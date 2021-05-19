Полезная информация о Гамильтоне

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Местное время в Гамильтоне
08:5912
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇿 Новая Зеландия
Название городаГамильтон
По-английскиHamilton
Столица регионаГамильтон является столицей региона
Население города152 641 чел.
АэропортГамильтон HLZ
Часовой поясPacific/Auckland
Средняя высота39 м. от уровня моря

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