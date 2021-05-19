Полезная информация о Гисборне
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Местное время в Гисборне
07:4819
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇿 Новая Зеландия
|Название города
|Гисборн
|По-английски
|Gisborne
|Столица региона
|Гисборн является столицей региона
|Население города
|34 274 чел.
|Аэропорт
|Гисборн GIS
|Часовой пояс
|Pacific/Auckland
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря
Где находится Гисборн на карте
Гисборн