Полезная информация о Гисборне

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Местное время в Гисборне
07:4819
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇿 Новая Зеландия
Название городаГисборн
По-английскиGisborne
Столица регионаГисборн является столицей региона
Население города34 274 чел.
АэропортГисборн GIS
Часовой поясPacific/Auckland
Средняя высота10 м. от уровня моря

Где находится Гисборн на карте

Гисборн фото города
Гисборн

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