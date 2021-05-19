Всё об Инверкаргилле

Полезная информация об Инверкаргилле

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Местное время в Инверкаргилле
08:5918
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇿 Новая Зеландия
Название городаИнверкаргилл
По-английскиInvercargill
Столица регионаИнверкаргилл является столицей региона
Население города47 287 чел.
АэропортИнверкаргилл IVC
Часовой поясPacific/Auckland
Средняя высота6 м. от уровня моря

Где находится Инверкаргилл на карте

Инверкаргилл фото города
Инверкаргилл

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