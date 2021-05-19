Полезная информация об Инверкаргилле
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Местное время в Инверкаргилле
08:5918
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇿 Новая Зеландия
|Название города
|Инверкаргилл
|По-английски
|Invercargill
|Столица региона
|Инверкаргилл является столицей региона
|Население города
|47 287 чел.
|Аэропорт
|Инверкаргилл IVC
|Часовой пояс
|Pacific/Auckland
|Средняя высота
|6 м. от уровня моря
Где находится Инверкаргилл на карте
Инверкаргилл