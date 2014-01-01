Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Живописнейшее озеро Ротоити переводится с маорийского языка как Первое озеро. Местные охотники обнаружили на другом конце озера горячий термальный источник температура которого 30–39 ˚C. Попасть к источнику можно только совершив круиз по прекрасному озеру Ротоити.

Местные жители маори обустроили источник для лечения и релаксации построив 6 различных бассейнов на берегу озера, раздельные для мужчин и женщин комнаты для переодевания, туалет.

Принятие горячих ванн, а затем купание в прохладном озере создает ощущение Русской бани.

Озеро богато радужной форелью, что позволит совместить купание с рыбной ловлей.

Рыбный сезон с 1-го Октября по 30-е Июня.

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