Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Живописнейший водопад находится в регионе Вайкато, на краю горного массива Каимаи (Kaimai Range) недалеко от городка Матамата, в окресностях которого снимался фильм 🎥 Хоббитон. Высота вертикального падения воды составляет 90 метров. Имеет два каскада: верхний каскад высотой 80–91 метр, нижний каскад высотой 60–73 метра. Подъем составляет с 40 до 400 метров за 2. 9 километра. Общая длинна маршрута 3. 9 километра. Время подъема на вершину водопада 1 час 45 минут. С вершины водопада откроется незабываемая панарама на плато Хаураки (Hauraki Plains), которое опускается вниз на 2 мм в год.

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