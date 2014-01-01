Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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24. Восхождение на самый высокий водопад Вайрере. Из Окленда, Роторуа, Тауранга.

Гид S.
Гид S. – Гид из Окленда
24.

Восхождение на самый высокий водопад Вайрере.

Из Окленда, Роторуа, Тауранга.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • $631 за человека

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24. Восхождение на самый высокий водопад Вайрере. Из Окленда, Роторуа, Тауранга.
24. Восхождение на самый высокий водопад Вайрере. Из Окленда, Роторуа, Тауранга.
Живописнейший водопад находится в регионе Вайкато, на краю горного массива Каимаи (Kaimai Range) недалеко от городка Матамата, в окресностях которого снимался фильм 🎥 Хоббитон. Высота вертикального падения воды составляет 90 метров. Имеет два каскада: верхний каскад высотой 80–91 метр, нижний каскад высотой 60–73 метра. Подъем составляет с 40 до 400 метров за 2. 9 километра. Общая длинна маршрута 3. 9 километра. Время подъема на вершину водопада 1 час 45 минут. С вершины водопада откроется незабываемая панарама на плато Хаураки (Hauraki Plains), которое опускается вниз на 2 мм в год.
Экскурсия пройдет по настоящему Новозеланскому лесу 🌲 65% каждому
Начало и место завершения
🚩 Auckland
24. Восхождение на самый высокий водопад Вайрере. Из Окленда, Роторуа, Тауранга.
24. Восхождение на самый высокий водопад Вайрере. Из Окленда, Роторуа, Тауранга.
24. Восхождение на самый высокий водопад Вайрере. Из Окленда, Роторуа, Тауранга.
24. Восхождение на самый высокий водопад Вайрере. Из Окленда, Роторуа, Тауранга.
24. Восхождение на самый высокий водопад Вайрере. Из Окленда, Роторуа, Тауранга.
24. Восхождение на самый высокий водопад Вайрере. Из Окленда, Роторуа, Тауранга.
24. Восхождение на самый высокий водопад Вайрере. Из Окленда, Роторуа, Тауранга.
24. Восхождение на самый высокий водопад Вайрере. Из Окленда, Роторуа, Тауранга.
24. Восхождение на самый высокий водопад Вайрере. Из Окленда, Роторуа, Тауранга.
24. Восхождение на самый высокий водопад Вайрере. Из Окленда, Роторуа, Тауранга.
24. Восхождение на самый высокий водопад Вайрере. Из Окленда, Роторуа, Тауранга.
24. Восхождение на самый высокий водопад Вайрере. Из Окленда, Роторуа, Тауранга.

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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