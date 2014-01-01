Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

26. Экскурсия ⛳ в Конвал парк 🌳. Для группы 2–4 человека, Скидка 65% каждому.

(Можно объединить с экскурсиями — 19, 20, 21, 22, 23).

Совершите подъем на машине на самый пик древнего вулкана где расположен мемориал в честь Джона Логана Кембел. Услышите рассказ об «отце» города Окленда. Узнаете почему этот вулкан называется «Одно дерево 🌲 на холме». Осмотрите кратеры потухшего вулкана. Услышите историю 📖 о племени жившем на этом вулкане. Осмотрите парк подаренный народу Новой Зеландии человеком построившим город 🏙️ Окленд.