Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

26. Экскурсия ⛳ в Конвал парк 🌳. Для группы 2–4 человека, Скидка 65% каждому.
(Можно объединить с экскурсиями — 19, 20, 21, 22, 23).
Совершите подъем на машине на самый пик древнего вулкана где расположен мемориал в честь Джона Логана Кембел. Услышите рассказ об «отце» города Окленда. Узнаете почему этот вулкан называется «Одно дерево 🌲 на холме». Осмотрите кратеры потухшего вулкана. Услышите историю 📖 о племени жившем на этом вулкане. Осмотрите парк подаренный народу Новой Зеландии человеком построившим город 🏙️ Окленд.
Начало и место завершения
🚩 Auckland
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 4 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.