Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

(Можно объединить с экскурсиями — № 1 или № 2 или № 3 или № 4).

Новый геотермальный парк 🌳 открытый в нобре 2011 года позволит Вам насладиться прогулкой по геотермальной долине, узнать о развитии геотермальной энергетики Новой Зеландии, о геотермальных полях рассположенных в орестностях города Таупо. Увидите кремневые террасы, на подобие тех, что были разрушены при врыве вулкана Таравера на озера Ратомохана.

Новые большие горячие геотермальные спа бассейны позволят Вам расслабиться и насладиться лечебной термальной водой.

Вода источников вподающих в бассены содержит: