Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

(Можно объединить с экскурсиями — № 1 или № 2 или № 3 или № 4).
Новый геотермальный парк 🌳 открытый в нобре 2011 года позволит Вам насладиться прогулкой по геотермальной долине, узнать о развитии геотермальной энергетики Новой Зеландии, о геотермальных полях рассположенных в орестностях города Таупо. Увидите кремневые террасы, на подобие тех, что были разрушены при врыве вулкана Таравера на озера Ратомохана.
Новые большие горячие геотермальные спа бассейны позволят Вам расслабиться и насладиться лечебной термальной водой.
Вода источников вподающих в бассены содержит:
Кварц: Исследование показало, что коллаген может полностью изменить процесс старения, и тело нуждается в кварце, чтобы производить коллаген. Кварц укрепляет кости, повышает иммунную систему; продвигает здоровые нервы, слизистые мембраны, волосы, ногти, используется для лечения прыщей и мигрени.
Натрий: Эквивалентные уровни равняются солености в морской воде. Соленые ванные, как известно, уменьшают симптомы артрита.
Калий: Нормализует сердечные ритмы; помогает в сокращении высокого кровяного давления; устраняет токсины тела; укрепляет здоровую кожу.
Магний: Поддерживает нормальные сердечные ритмы; преобразует сахар в крови в энергию; укрепляет мускулатуру и гормональный уровень.
Мышьяк: Новые исследования сообщают о выгоде для роста ткани и плазмы.
Бор: Повышает деятельность мозга; увиличивает мускульную массу; укрепляет кости.
Железо: Увеличивает качество крови, увеличивает сопротивление стрессам и болезням, предотвращает усталость и востанавливает хороший тон кожи.
Литий: Производит положительные эффекты в мозговой активности человека и желудочнокишечном балансе.
Марганец: Помогает питать нервные клетки и мозг; катализатор в разрушении жиров и холестерина.
Сульфат: Избавляет тело от токсинов; оздоравливает костную ткань, волосы, ногти, жидкостной баланс в суставах и позвоночных дисках; Сера — противовоспалительное средство.
Кальций: Помогает сокращению мускулов, работы кровеносных сосудов, снижению гормонального фона, ферментов, улучшает нервную систему.
Хлорид: Положительное влияние на скелетно-мышечную форму.
Фторид: Фтористый кальций придает упругость волокон кожи, поверхности костей и зубов. Улучшает твердость и стабильность.
Wairakei Terraces & thermal health spa run hourly (9. 00am-5pm), 1 pax to run excursion at our standard nett rates.
Спа могут посещать только дети старше 14 лет, осмотр парка- без ограничения по возросту.
Для группы 3–4 человека, Скидка 65% каждому.
CANCELLATION POLICY: If cancellation is made 100% of the total booking will be charged.
Начало и место завершения
🚩 Auckland
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 4 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.