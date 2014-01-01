Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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5. Экскурсия в геотермальный парк Ваиракеи. Таупо.

Гид S.
Гид S. – Гид из Окленда
5.

Экскурсия в геотермальный парк Ваиракеи.

Таупо.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • $589 за человека

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5. Экскурсия в геотермальный парк Ваиракеи. Таупо.
5. Экскурсия в геотермальный парк Ваиракеи. Таупо.
(Можно объединить с экскурсиями — № 1 или № 2 или № 3 или № 4).
Новый геотермальный парк 🌳 открытый в нобре 2011 года позволит Вам насладиться прогулкой по геотермальной долине, узнать о развитии геотермальной энергетики Новой Зеландии, о геотермальных полях рассположенных в орестностях города Таупо. Увидите кремневые террасы, на подобие тех, что были разрушены при врыве вулкана Таравера на озера Ратомохана.
Новые большие горячие геотермальные спа бассейны позволят Вам расслабиться и насладиться лечебной термальной водой.

Вода источников вподающих в бассены содержит:

  • Кварц: Исследование показало, что коллаген может полностью изменить процесс старения, и тело нуждается в кварце, чтобы производить коллаген. Кварц укрепляет кости, повышает иммунную систему; продвигает здоровые нервы, слизистые мембраны, волосы, ногти, используется для лечения прыщей и мигрени.
  • Натрий: Эквивалентные уровни равняются солености в морской воде. Соленые ванные, как известно, уменьшают симптомы артрита.
  • Калий: Нормализует сердечные ритмы; помогает в сокращении высокого кровяного давления; устраняет токсины тела; укрепляет здоровую кожу.
  • Магний: Поддерживает нормальные сердечные ритмы; преобразует сахар в крови в энергию; укрепляет мускулатуру и гормональный уровень.
  • Мышьяк: Новые исследования сообщают о выгоде для роста ткани и плазмы.
  • Бор: Повышает деятельность мозга; увиличивает мускульную массу; укрепляет кости.
  • Железо: Увеличивает качество крови, увеличивает сопротивление стрессам и болезням, предотвращает усталость и востанавливает хороший тон кожи.
  • Литий: Производит положительные эффекты в мозговой активности человека и желудочнокишечном балансе.
  • Марганец: Помогает питать нервные клетки и мозг; катализатор в разрушении жиров и холестерина.
  • Сульфат: Избавляет тело от токсинов; оздоравливает костную ткань, волосы, ногти, жидкостной баланс в суставах и позвоночных дисках; Сера — противовоспалительное средство.
  • Кальций: Помогает сокращению мускулов, работы кровеносных сосудов, снижению гормонального фона, ферментов, улучшает нервную систему.
  • Хлорид: Положительное влияние на скелетно-мышечную форму.
  • Фторид: Фтористый кальций придает упругость волокон кожи, поверхности костей и зубов. Улучшает твердость и стабильность.
  • Wairakei Terraces & thermal health spa run hourly (9. 00am-5pm), 1 pax to run excursion at our standard nett rates.
  • Спа могут посещать только дети старше 14 лет, осмотр парка- без ограничения по возросту.
  • Для группы 3–4 человека, Скидка 65% каждому.
  • CANCELLATION POLICY: If cancellation is made 100% of the total booking will be charged.
Начало и место завершения
🚩 Auckland
5. Экскурсия в геотермальный парк Ваиракеи. Таупо.
5. Экскурсия в геотермальный парк Ваиракеи. Таупо.
5. Экскурсия в геотермальный парк Ваиракеи. Таупо.
5. Экскурсия в геотермальный парк Ваиракеи. Таупо.
5. Экскурсия в геотермальный парк Ваиракеи. Таупо.
5. Экскурсия в геотермальный парк Ваиракеи. Таупо.
5. Экскурсия в геотермальный парк Ваиракеи. Таупо.
5. Экскурсия в геотермальный парк Ваиракеи. Таупо.
5. Экскурсия в геотермальный парк Ваиракеи. Таупо.
5. Экскурсия в геотермальный парк Ваиракеи. Таупо.
5. Экскурсия в геотермальный парк Ваиракеи. Таупо.
5. Экскурсия в геотермальный парк Ваиракеи. Таупо.
5. Экскурсия в геотермальный парк Ваиракеи. Таупо.
5. Экскурсия в геотермальный парк Ваиракеи. Таупо.
5. Экскурсия в геотермальный парк Ваиракеи. Таупо.
5. Экскурсия в геотермальный парк Ваиракеи. Таупо.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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