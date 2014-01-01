Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Путешествие в Геотермальную Долину Роторуа. Продолжительность 8 часов (Начало -порт Тауранга, окончание- порт Тауранага).

Для тех кто хочет посмотреть все самое лучшее!!!

Информация о компании, учредителях, налоговых отчетах, адресах и т. д. открыта для всех на государственном сайте Департамента по Бизнесу Новой Зеландии http://www. business. govt. nz/companies/, в строке ввода введите назание нашей компании Light Itinerary Limited.

1 остановка: Увлекательная экскурсия ⛳ в геотермальную долину Факареварева (Te Whakarewarewa Thermal Valley) рассположенную в 3 км от центра города Роторуа. Увидите божества народа маори, традиционные маски маори. Прикоснетесь к священному камню народа маори. Узнаете как коренные жители Маори стали изгнаниками на своей земле. Увидите боевую лодку маори, услышите рассказ о таинственной лодке ⚓ маори на озере Таравера за несколько дней до извежения вулкана 10 июля 1886 г. Осмотрите старинную маорийскую деревню. Увидите чудо природы — самый большой гейзер в Южном полушарии — Похуто. Узнаете как «работает» гейзер. Осмотрите самый большой кратер с кипящей целебной геотермальной грязью. Увидите ночную птицу Киви- символ Новой Зеландии. Узнаете все о жизни птицы Киви. Посетите школу резчиков по дереву каури, а так же школу ремесленников плетения национальной одежды их Новозеланского шелка. Увидите как получают Новозеланский шелк. Посетите самый большой сувенирный центр где можно купить продукцию на основе геотермальных грязей, уникальные изделия из новозелаского посума и мерино.

2 остановка: Удивительная геотермальная долина Ваймангу, дата образования 10 июля 1886 года. Вы увидите Южный кратер вулкана Таравера заполненный гиганским объемом горячей воды. Узнаете историю 📖 взрыва вулкана Таравера. Пройдетесь вдоль геотермальных ручьев с горячей водой. Услышите рассказ о Черном гейзере, о его жертвах. Увидите Инферно кратер залитый необычайного цвета голубой водой. Услышите рассказ о восьмом чуде света — Белой и Розовой кремневых террасах на озере Ратомахана.

3 остановка: Уникальная геотермальная долина Вай-О-Тапу сформировавшаяся в результате геологической активности земли. Услышите рассказ о Леди Нокс в честь которой назван один из гейзеров регулярно извергающий, каждый день в 10. 15 утра, столб воды на 10–20 метров. Увидите кратеры заполненные водой, узнаете о формировании кремневых террас. Увидите «Палитру художника» (Artist’s Palette). Осмотрите кратер вулкана заполненого геотермальной водой «Бассейн с шампанским» (Champagne Pool) из которого нескончаемо поднимаются пузыьки углекислого газа. Увидите кремневую террасу протяженностью более 400 метров.

4 остановка: Осмотрите ансамбль Музея Роторуа. Услышите рассказ о создании парка Говермент Гарден в начале 19-го века для лечения геотеральными водами и грязью. По желанию, увидите 20 мин. реалистический фильм 🎥 3D о врыве вулкана Таравера (на аглийском языке). Увидите 30 мин фильм о 28-м маорийском батальоне участвовашем в битвах в Греции, Крите, Северной Африке и Италии во время второй мировой войны. Посетите смотровую площадку расположенную на самой высокой точке всего комплекса. Музей 🖼 открыт с 9 до 6 вечера. Осмотрите комплес Голубого Бассейна (the Blue Baths Hot Pool). Осмотрите натуральный источник горячей воды, использовавшийся для лечения артритов.

5 остановка: Шикарный, обширный лесной массив расположенный всего в пяти минутах от центра города Роторуа. Увидите огромные, исполинские, красные калифорнийские сосны. Диаметр некоторых достигает до 3 метров. Излюбленное место для медитаций, релаксации, погружения в природу. Проложено более 100 км горно-велосипедных трасс различных уровней сложности. Прекрасное место для сбора грибов — Новозеланских маслят.

6 остановка: Осмотрите красивое 🤩 Голубое озеро — излюбленное место отдыха и проведения спортивных мероприятий местных Новозеланцев. Смотровая площадка находится между двумя живописными озерами- Голубого и Зеленого. Узнаете историю почему в одном озере можно купаться и ловить форель, а другом это делать категорически запрещено. Проедете по живописной дороге в сторону озера Таравера. Узнаете историю о Погребенной деревне. Остановитесь на смотровой площадке озера Таравера. Осмотрите озеро Таравера и вулкан Таравера. Услышите рассказ об извержении вулкана Таравера, историю людей живших вблизи вулкана.

7 остановка: Увидите живописную набережную озера Роторуа. Услышите маорийскую легенду о Тутаникая и Хинемату. Увидите древню шапку вулкана возвышающуюся над водой в виде острова, названного Маккоя. Узнаете историю кровавой битвы произошедшей на этом острове 🏝️ между войнами под предводительством охотника за головами Хонги Хика и местным племенем Тэ Арава в 1822 году. Осмотрите (можно кормить) диких канадских гусей мирно пасущихся в центре города Роторуа. Увидите стаи черных лебедей, различных видов уток мирно спящих у самого края набережной.

Далее пройдете в деревню маори, в которой вы увидите реальную жизнь современных маори, как они готовят пишу в геотермальных источниках. Осмотрите кладбище Маори. Узнаете откуда произошла вся туристическая идустрия Новой Зеландии. Осмотрите дом собраний красочно покрытого резьбой. Осмотрите одну самых старых англиканских церквей сохранившихся со времен принятия народом маори веру в Христа.

8 остановка: Плантация Киви фрукта. Китайский крыжовник или как его сейчас называют Киви фрукт является одним из основных экспортных продуктов Новой Зеландии. Мы сможете в течении 45 минутной комфортной поездки на экскурсинном поезде 🚂 узнать о всех разновидностях киви выращиваемых в Новой Зеландии. Увидите как растут, как удобряются плантации киви. Сможете попробовать различные сорта зеленого и золотого киви фрукта. В центральном туристическом центре плантации Вам предложат дегустацию вина, водок, а так же безалкогольные напитки созданные по уникальным рецептам с использованием киви фрукта. Косметические продукты на основе киви поразят Вас разнообразием и целебностью свойств киви фрукта.

9 остановка: Порт Тауранга.