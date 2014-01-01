- 👥Групповая
- 🕐Длительность 6 часов
- 👤 Группа не более 1 человека
$589 за человекаЗаказать экскурсию
Экскурсии, тур в г. Веллингтон. Прекрасно подходит для туристов путешествующих круизными судами.
Начало и место завершения
🚩 Auckland
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
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Гид S. проводит ещё 6 экскурсий
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