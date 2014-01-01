Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия на Западное побережье Новой Зеландии. Осмотр уникального места — колонии птиц Ганнет. Существуют только три колонии этих птиц в Новой Зеландии. Смотровая площадка находится прямо надо этой огромной колонией. Иногда можно видеть голубых пингвинов.
Лучшее время для посещения с Октября по Февраль. В Декабре наступает пик роста колинии, в это время родители птенцов носятся в поисках рыбы в Тасманское море 🌊 со скоростью более 90 кмч.
Начало и место завершения
🚩 Auckland
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 4 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.