Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия на Западное побережье Новой Зеландии. Осмотр уникального места — колонии птиц Ганнет. Существуют только три колонии этих птиц в Новой Зеландии. Смотровая площадка находится прямо надо этой огромной колонией. Иногда можно видеть голубых пингвинов.

Лучшее время для посещения с Октября по Февраль. В Декабре наступает пик роста колинии, в это время родители птенцов носятся в поисках рыбы в Тасманское море 🌊 со скоростью более 90 кмч.