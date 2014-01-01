Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Мы предлагаем индивидуальную встречу в аэропорту города Окленда, трансфер из (в) аэропорта в гостиницу города Окленда.

Дополнительно трансфер в (из) города Роторуа, Таупо, Тауранга.

Принимаются заказы на обзорные экскурсии 🧭 в день прилета.