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Полезная информация о Палмерстон-Норте

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Местное время в Палмерстон-Норте
07:4825
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇿 Новая Зеландия
Название городаПалмерстон-Норт
По-английскиPalmerston North
Столица регионаПалмерстон-Норт является столицей региона
Население города75 996 чел.
АэропортПалмерстон-Норт PMR
Часовой поясPacific/Auckland
Средняя высота34 м. от уровня моря

Где находится Палмерстон-Норт на карте

Палмерстон-Норт фото города
Палмерстон-Норт

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