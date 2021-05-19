Полезная информация о Палмерстон-Норте
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Местное время в Палмерстон-Норте
07:4825
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇿 Новая Зеландия
|Название города
|Палмерстон-Норт
|По-английски
|Palmerston North
|Столица региона
|Палмерстон-Норт является столицей региона
|Население города
|75 996 чел.
|Аэропорт
|Палмерстон-Норт PMR
|Часовой пояс
|Pacific/Auckland
|Средняя высота
|34 м. от уровня моря
Где находится Палмерстон-Норт на карте
Палмерстон-Норт