Полезная информация о Парапарауму
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Местное время в Парапарауму
07:4831
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇿 Новая Зеландия
|Название города
|Парапарауму
|По-английски
|Paraparaumu
|Население города
|25 263 чел.
|Аэропорт
|Парапарауму PPQ
|Часовой пояс
|Pacific/Auckland
|Средняя высота
|77 м. от уровня моря
Где находится Парапарауму на карте
Парапарауму