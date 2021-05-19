Всё о Парапарауму

Полезная информация о Парапарауму

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Местное время в Парапарауму
07:4831
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇿 Новая Зеландия
Название городаПарапарауму
По-английскиParaparaumu
Население города25 263 чел.
АэропортПарапарауму PPQ
Часовой поясPacific/Auckland
Средняя высота77 м. от уровня моря

Где находится Парапарауму на карте

Парапарауму фото города
Парапарауму

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