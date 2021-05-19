Полезная информация о Таупо
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Местное время в Таупо
08:5930
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇿 Новая Зеландия
|Название города
|Таупо
|По-английски
|Taupo
|Население города
|22 469 чел.
|Аэропорт
|Таупо TUO
|Часовой пояс
|Pacific/Auckland
|Средняя высота
|405 м. от уровня моря
Где находится Таупо на карте
Таупо