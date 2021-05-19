Полезная информация о Тимару
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Местное время в Тимару
07:4837
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇿 Новая Зеландия
|Название города
|Тимару
|По-английски
|Timaru
|Население города
|28 007 чел.
|Аэропорт
|Тимару TIU
|Часовой пояс
|Pacific/Auckland
|Средняя высота
|14 м. от уровня моря
Где находится Тимару на карте
Тимару