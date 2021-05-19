Полезная информация о Тимару

Что нужно знать о Тимару: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Тимару, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тимару
07:4837
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇿 Новая Зеландия
Название городаТимару
По-английскиTimaru
Население города28 007 чел.
АэропортТимару TIU
Часовой поясPacific/Auckland
Средняя высота14 м. от уровня моря

Где находится Тимару на карте

Тимару фото города
Тимару

Когда лучше лететь в Тимару

Расписание авиа-рейсов