Уникальное каяк-приключение Испытайте незабываемое приключение на каяке, исследуя спокойные воды центрального парка острова Рим. Вас ждёт живописный маршрут через извилистые протоки, окружённый зелёными насаждениями и современными городскими видами. Гид и поддержка на воде Тур подходит для всех уровней подготовки — от новичков до опытных гребцов. Захватывающие виды дополняются профессиональным сопровождением: гиды проведут инструктаж по технике безопасности и поделятся советами для комфортного гребли. Наблюдение за природой и панорамные виды Обратите внимание на местную фауну и птиц, обитающих в парке. С воды открываются уникальные виды на городской пейзаж и знаковые достопримечательности Абу-Даби, создавая совершенно новое впечатление от города. Важно: экскурсия проводится на английском языке. Важная информация: Что взять с собой:

• Запасную одежду • Полотенце • Многоразовую бутылку для воды Запрещено:

• Курение • Алкоголь и наркотики • Мусорить Важно знать заранее:

• Для защиты окружающей среды рекомендуем брать многоразовые бутылки для воды и наполнять их на специально оборудованных станциях на территории парка Не подходит для:

Детей младше 3 лет • Беременных женщин • Людей с ограниченной подвижностью.