Погрузитесь в умиротворяющее путешествие по живописным водам центрального парка острова Рим на каяке с опытным гидом, открывая для себя красоту природы и городской пейзаж.
Описание водной прогулки
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Гид-экскурсовод
- Экипировка для каякинга
- Спасательные жилеты
- Станция для пополнения воды (приносите многоразовую бутылку)
- Фрукты
- Инструктаж по технике безопасности
Что не входит в цену
- Трансфер из/в отель
- Полотенца
- Бутылка с водой
- Чаевые
Место начала и завершения?
GC35+Q65 Абу-Даби - Объединенные Арабские Эмираты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой:
- Запасную одежду
- Полотенце
- Многоразовую бутылку для воды
- Запрещено:
- Курение
- Алкоголь и наркотики
- Мусорить
- Важно знать заранее:
- Для защиты окружающей среды рекомендуем брать многоразовые бутылки для воды и наполнять их на специально оборудованных станциях на территории парка
- Не подходит для:
- Детей младше 3 лет
- Беременных женщин
- Людей с ограниченной подвижностью
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Глеб
6 мая 2025
Очень живописно, особенно в конце, когда мы плыли по узкому каналу среди мангровых зарослей.
Я
Ярослав
1 дек 2024
Прекрасный тур на закате и во время отлива — нам повезло увидеть много крабов в мангровых деревьях. Наш гид Джошуа был весёлым и разговаривал с нами очень интересно! Был ветер, но он помог выбрать лучший маршрут. В общем, очень увлекательное занятие. Мы плыли на каяке для троих (2 взрослых и ребёнок) и с удовольствием повторили бы снова!
А
Александр
3 мар 2024
Очень классное занятие для Абу-Даби — почти как прогулка по лесу. Оказавшись среди мангровых зарослей, мы совсем забыли, что находимся в одном из крупнейших городов мира. Мы выбрали последний тур, который закончился на закате — было просто волшебно!
