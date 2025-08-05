Лучшее время для посещения парков в Абу-Даби - с ноября по март. В это время температура наиболее комфортна для прогулок и посещения аттракционов. С апреля по май и в октябре также можно насладиться парками, но стоит быть готовым к более высокой температуре. В остальные месяцы, несмотря на жару, парки остаются доступными, так как многие аттракционы находятся в помещениях с кондиционерами.

Планируете отдых в Абу-Даби? Комбобилет в парки аттракционов - ваш идеальный выбор! Посетите Ferrari World с самым быстрым роллеркостером, морской парк Seaworld, где можно увидеть дельфинов и акул, Warner Bros.

World с любимыми супергероями и Yas Waterworld с более чем 40 аттракционами. Билет действует 6 дней, и вы можете провести в каждом парке столько времени, сколько захотите. Не упустите шанс сэкономить и получить максимум впечатлений

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание билета

Ferrari World, посвящённый легендарному бренду Ferrari. Его главная изюминка — самый быстрый в мире роллеркостер Formula Rossa, который разгоняется до 240 км/ч за считанные секунды. На территории есть и другие аттракционы, зоны для детей, интерактивные игры и симуляторы, которые позволят почувствовать себя гонщиком.

Seaworld — морской парк, в котором вы сможете ближе познакомиться с обитателями подводного мира, понаблюдать за акулами, скатами, дельфинами, посмотреть представления с участием морских львов и дельфинов.

Warner Bros. World, посвящённый персонажам и вселенным Warner Bros. Парк разделён на шесть зон — в каждой вы найдёте захватывающие аттракционы, в том числе Batman: Knight Flight и Superman 360. Есть также более спокойные развлечения для детей — карусели и интерактивные игры.

Yas Waterworld — один из крупнейших аквапарков на Ближнем Востоке. Вас ждут более 40 аттракционов: как захватывающие горки, такие как Liwa Loop (первая в мире вертикальная горка), так и более спокойные зоны для отдыха, включая бассейны.

Организационные детали