Комбобилет в парки аттракционов Абу-Даби

Посетите четыре удивительных парка в Абу-Даби с одним билетом! Развлечения для всей семьи без ограничений во времени. Отличный выбор для активного отдыха
Планируете отдых в Абу-Даби? Комбобилет в парки аттракционов - ваш идеальный выбор! Посетите Ferrari World с самым быстрым роллеркостером, морской парк Seaworld, где можно увидеть дельфинов и акул, Warner Bros.
World с любимыми супергероями и Yas Waterworld с более чем 40 аттракционами. Билет действует 6 дней, и вы можете провести в каждом парке столько времени, сколько захотите. Не упустите шанс сэкономить и получить максимум впечатлений

5
1 отзыв

5 причин купить этот билет

  • 🎢 Посещение 4 парков с одним билетом
  • 💰 Экономия времени и денег
  • 🕒 Нет ограничений по времени пребывания
  • 👶 Бесплатно для детей до 3 лет
  • 🎠 Развлечения для всей семьи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения парков в Абу-Даби - с ноября по март. В это время температура наиболее комфортна для прогулок и посещения аттракционов. С апреля по май и в октябре также можно насладиться парками, но стоит быть готовым к более высокой температуре. В остальные месяцы, несмотря на жару, парки остаются доступными, так как многие аттракционы находятся в помещениях с кондиционерами.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Ferrari World
  • Seaworld
  • Warner Bros. World
  • Yas Waterworld

Описание билета

Ferrari World, посвящённый легендарному бренду Ferrari. Его главная изюминка — самый быстрый в мире роллеркостер Formula Rossa, который разгоняется до 240 км/ч за считанные секунды. На территории есть и другие аттракционы, зоны для детей, интерактивные игры и симуляторы, которые позволят почувствовать себя гонщиком.

Seaworld — морской парк, в котором вы сможете ближе познакомиться с обитателями подводного мира, понаблюдать за акулами, скатами, дельфинами, посмотреть представления с участием морских львов и дельфинов.

Warner Bros. World, посвящённый персонажам и вселенным Warner Bros. Парк разделён на шесть зон — в каждой вы найдёте захватывающие аттракционы, в том числе Batman: Knight Flight и Superman 360. Есть также более спокойные развлечения для детей — карусели и интерактивные игры.

Yas Waterworld — один из крупнейших аквапарков на Ближнем Востоке. Вас ждут более 40 аттракционов: как захватывающие горки, такие как Liwa Loop (первая в мире вертикальная горка), так и более спокойные зоны для отдыха, включая бассейны.

Организационные детали

  • Внимание: комбобилет действует 6 дней с момента посещения первого парка
  • Сопровождение гида и трансфер не входят в стоимость
  • Ограничений по времени посещения нет. С билетом вы можете находиться в парке в течение всего дня (но обычно гостям хватает около 3 часов в каждом парке)
  • Детям до 3 лет и ниже 130 см билет приобретать не нужно
  • Оставшуюся часть стоимости необходимо оплатить не позднее 24 часов до планируемой даты посещения парков — картой иностранных или российских банков (+10%), крипто USDT (+$1,5)

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
2 парка в один и тот же день$135
2 парка в один или разные дни$150
3 парка в один или разные дни$180
4 парка в один или разные дни$205
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На острове Yas Island
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Абу-Даби
Провели экскурсии для 2824 туристов
Мы команда лицензированных гидов в Дубае и знаем всё о прошлом и настоящем Эмиратов. Мы влюблены в Дубай и хотим делиться этой энергией с вами. Не просто показать достопримечательности, а
помочь почувствовать атмосферу города, как удивительно здесь переплетаются древние традиции и современность. Каждый из нас прошёл серьёзное обучение в Дубайском колледже туризма и получил лицензию гида от Департамента туризма Дубая. Это гарантия, что наши экскурсии основаны на проверенных фактах и профессиональной подготовке. Мы живём здесь много лет, постоянно изучаем город, следим за его изменениями, с удовольствием рассказываем живые истории, которые не найти в путеводителях, и делаем это с душой. Наш стиль — это дружеское общение, внимание к деталям и лёгкая подача. С нами вы откроете Эмираты с разных сторон: город — на необычных экскурсиях на кабриолетах, пустыню — на захватывающем сафари, море — на яхт-турах. Мы хотим, чтобы, глядя на фотографии самых известных мест Дубая, вы могли с улыбкой сказать: «Я не просто здесь был, я это прочувствовал!»

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Елена
5 авг 2025
Спасибо, все отлично!

