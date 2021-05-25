Экскурсии Абу-Даби

Все экскурсии в Абу-Даби

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Абу-Даби – доступно 9 экскурсий на 2021 год, 43 ⭐ отзыва, цены от $289. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Абу-Даби почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в ОАЭ на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Один день в сказочном Абу-Даби
Индивидуальный трансфер
4.9
10
$300
за 1-4 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Индивидуальная экскурсия
$440
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Абу-Даби - величественная столица Арабских Эмиратов
По договоренности
Покорить Абу-Даби за один день
Индивидуальная экскурсия
4.9
13
$300
за 1-3 чел.
Покорить Абу-Даби за один день
Автомобильная экскурсия по необыкновенной столице ОАЭ
Современный Дубай
Индивидуальная экскурсия
$320
за 1-6 чел.
Современный Дубай
Современный Дубай - центр роскоши, эксклюзивных развлечений и невероятных впечатлений
По договоренности
Побывать в арабской сказке Абу-Даби
Индивидуальная экскурсия
4.9
17
$350
за 1-4 чел.
Побывать в арабской сказке Абу-Даби
Обзорная автомобильная прогулка по столице ОАЭ
Экскурсия в Абу Даби
Индивидуальная экскурсия
$400
за 1-4 чел.
Экскурсия в Абу Даби
каждый день при наличии свободного гида. Тур с 11:00 до 19:00
Абу-Даби, который покорит вас!
Индивидуальная экскурсия
4.3
3
340
$289
за 1-4 чел.
Абу-Даби, который покорит вас!
Познавательное и насыщенное путешествие из Дубая в самый богатый и величественный Эмират
Обзорная экскурсия в Аль-Айн
Индивидуальная экскурсия
$350
за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия в Аль-Айн
ежедневно
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Индивидуальная экскурсия
$450
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
ежедневно

Последние отзывы «Экскурсии Абу-Даби»

  • А
    Артур
    25 мая 2021
    5
    Провели два дня в экскурсиях по Дубаю и Абу-Даби вместе с Натальей. Это было незабываемое приключение по главным местам и видам главных городов ОАЭ! Наталья - доброжелательный, чуткий и ответственный гид, с которым ваше путешествие точно не будет скучным. В поездке мы чувствовали себя максимально комфортно и уютно) Изначально мы думали, что попасть в Абу-Даби нельзя из-за Covid, но Наталья подробно нам объяснила, что все возможно, если соблюсти некоторые правила: 1. Лучше всего ехать на следующий день после прилета в аэропорт, чтобы был на руках готовый ПЦР-тест 2. Установить приложение AL HOSN и сделать все по инструкции от Натальи Мы очень рады, что встретили такого замечательного гида, всегда готового помочь даже за пределами своей экскурсии. Будем рады увидеться снова!
  • Д
    Денис
    7 мая 2021
    5
    Хочется от всей души поблагодарить замечательного гида Наталью! Тур в Абу-Даби бронировали заранее, ещё находясь в России. В Абу-Даби можно попасть с отрицательным ПЦР тестом, который делается в аэропорту по прибытии, тест годен в течении 48 часов и поэтому, если планируете поездку в Абу-Даби нужно заранее делать бронирование экскурсии. Наталья выстроила нашу экскурсию таким образом, что мы посетили все самые красивые места Абу-Даби, а самое главное мечеть, что достаточно сложно в нынешнее время в связи с ограничениями из-за ковид, но Наталья всё сделала, чтобы мы туда попали и за это большое спасибо! Экскурсия длилась около десяти часов, Наталья дала нам очень много интересной информации по местам посещения, она действительно знает и любит свою работу. В следующей раз обязательно побываем с ней на других экскурсиях, буду обязательно рекомендовать её своим знакомым. Спасибо!
  • Отзыв на: Побывать в арабской сказке Абу-Даби
    Р
    Ренат
    30 апреля 2021
    5
    Экскурсия прошла выше наших ожиданий! Алина великолепный рассказчик, очень хорошо поставленная и грамотная речь, очень много узнали интересных фактов о современных Эмиратах и истории развития страны. Было познавательно и реально очень интересно. Комфортный автомобиль, припасенная водичка, платья для девочек для посещения мечети и прекрасно спланированный маршрут с учётом интересов нашей группы (двое взрослых и дети 11 и 3), оставили самые тёплые впечатления от поездки, было очень комфортно, как дома! Особая благодарность за помощь с орг вопросами связанными с перемещениями из Аджмана в Абу Даби! Что касается самой экскурсии, то мы действительно побывали в арабской сказке. Абу Даби пленил и мы обязательно сюда вернёмся и однозначно с Алиной!
  • Отзыв на: Покорить Абу-Даби за один день
    Ю
    Юлия
    23 февраля 2021
    5
    22.02.21 была проведена экскурсия. Прекрасное профессиональное владение материалом, историей, внимательное отношение к вопросам и просьбам клиента. В непростое время пандемии с ограничениями сделано все возможное и невозможное, чтобы экскурсия состоялась! Абсолютно рекомендуем эту команду гидов, в любых ситуациях Вы в надежных руках! Далер, Лариса - спасибо Вам огромное!
  • Б
    Борис
    9 апреля 2020
    5
    Наш гид Наталья прекрасно провела экскурсию в Абу-Даби. Маршрут продуман, удачно выбраны обзорные точки, дается интересная сопутствующая информация. В Абу-Даби есть что посмотреть, и мы это все увидели. Наталья, спасибо!
  • Отзыв на: Покорить Абу-Даби за один день
    А
    Андрей
    13 марта 2020
    5
    Поездка понравилась. Успели посетить много интересных мест. Индивидуальная экскурсия дает возможность посещать те места, которые интересны именно вам. И время нахождения вы тоже планируете сами. Спасибо за экскурсию
  • Отзыв на: Побывать в арабской сказке Абу-Даби
    К
    Карина
    13 января 2020
    5
    Отличный гид! Прекрасное знание города и приятное общение! Огромное спасибо за экскурсию! Рекомендую всем!
  • Отзыв на: Покорить Абу-Даби за один день
    A
    Andrey
    23 декабря 2019
    5
    Компетентный гид. Приятный человек. Смело рекомендую.
  • Отзыв на: Абу-Даби, который покорит вас!
    D
    Daria
    23 декабря 2019
    5
    Отличная экскурсия по интересным местам! Есть возможность скорректировать экскурсию под свою компанию, удалось посмотреть мечеть днём и во время заката, посетить много достопримечательностей. Алан рассказывает много историй про обычную жизнь в стране, на обзорных экскурсиях так интересно не расскажут:) очень рекомендую!
  • Отзыв на: Абу-Даби, который покорит вас!
    И
    Игорь
    15 декабря 2019
    5
    Замечательно. Давно не езжу на коллективные экскурсии - пол-экскурсии уходит на просмотр ковров, фиников, жемчуга и т. д и т. п. С командой Трипстера же получаю только то, что желаю. Вот и в данном случае попал в десятку. Алан - отличный собеседник, причём в любой области. 8 часов непрерывного приятного общения на любые интересующие темы сделали экскурсию незабываемой. Абу-Даби надо смотреть именно так, и никак по-другому. По самым важным местам города в светлое время суток на хорошем авто, а в Мечеть - на закате солнца. И все это легко и непринуждённо, с чувством, с толком, с расстановкой. Ничего лишнего,. Совершенно не устали, не смотря на то, что в Мечеть была колоссальная очередь. Спасибо Алану. Рекомендую
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