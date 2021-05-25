Все экскурсии в Абу-Даби
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Абу-Даби – доступно 9 экскурсий на 2021 год, 43 ⭐ отзыва, цены от $289. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Абу-Даби почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в ОАЭ на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
Индивидуальный трансфер
7ч
$300
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия
6ч
$440
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Абу-Даби - величественная столица Арабских Эмиратов
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч
$300
за 1-3 чел.
Покорить Абу-Даби за один день
Автомобильная экскурсия по необыкновенной столице ОАЭ
Индивидуальная экскурсия
3ч
$320
за 1-6 чел.
Современный Дубай
Современный Дубай - центр роскоши, эксклюзивных развлечений и невероятных впечатлений
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч
$350
за 1-4 чел.
Побывать в арабской сказке Абу-Даби
Обзорная автомобильная прогулка по столице ОАЭ
Индивидуальная экскурсия
8ч
$400
за 1-4 чел.
каждый день при наличии свободного гида. Тур с 11:00 до 19:00
Индивидуальная экскурсия
7ч
340$289
за 1-4 чел.
Абу-Даби, который покорит вас!
Познавательное и насыщенное путешествие из Дубая в самый богатый и величественный Эмират
Индивидуальная экскурсия
8ч
$350
за 1-5 чел.
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
8ч
$450
за 1-4 чел.
ежедневно
Последние отзывы «Экскурсии Абу-Даби»
- ААртур25 мая 2021Провели два дня в экскурсиях по Дубаю и Абу-Даби вместе с Натальей. Это было незабываемое приключение по главным местам и видам главных городов ОАЭ! Наталья - доброжелательный, чуткий и ответственный гид, с которым ваше путешествие точно не будет скучным. В поездке мы чувствовали себя максимально комфортно и уютно) Изначально мы думали, что попасть в Абу-Даби нельзя из-за Covid, но Наталья подробно нам объяснила, что все возможно, если соблюсти некоторые правила: 1. Лучше всего ехать на следующий день после прилета в аэропорт, чтобы был на руках готовый ПЦР-тест 2. Установить приложение AL HOSN и сделать все по инструкции от Натальи Мы очень рады, что встретили такого замечательного гида, всегда готового помочь даже за пределами своей экскурсии. Будем рады увидеться снова!
- ДДенис7 мая 2021Хочется от всей души поблагодарить замечательного гида Наталью! Тур в Абу-Даби бронировали заранее, ещё находясь в России. В Абу-Даби можно попасть с отрицательным ПЦР тестом, который делается в аэропорту по прибытии, тест годен в течении 48 часов и поэтому, если планируете поездку в Абу-Даби нужно заранее делать бронирование экскурсии. Наталья выстроила нашу экскурсию таким образом, что мы посетили все самые красивые места Абу-Даби, а самое главное мечеть, что достаточно сложно в нынешнее время в связи с ограничениями из-за ковид, но Наталья всё сделала, чтобы мы туда попали и за это большое спасибо! Экскурсия длилась около десяти часов, Наталья дала нам очень много интересной информации по местам посещения, она действительно знает и любит свою работу. В следующей раз обязательно побываем с ней на других экскурсиях, буду обязательно рекомендовать её своим знакомым. Спасибо!
- Отзыв на: Побывать в арабской сказке Абу-ДабиРРенат30 апреля 2021Экскурсия прошла выше наших ожиданий! Алина великолепный рассказчик, очень хорошо поставленная и грамотная речь, очень много узнали интересных фактов о современных Эмиратах и истории развития страны. Было познавательно и реально очень интересно. Комфортный автомобиль, припасенная водичка, платья для девочек для посещения мечети и прекрасно спланированный маршрут с учётом интересов нашей группы (двое взрослых и дети 11 и 3), оставили самые тёплые впечатления от поездки, было очень комфортно, как дома! Особая благодарность за помощь с орг вопросами связанными с перемещениями из Аджмана в Абу Даби! Что касается самой экскурсии, то мы действительно побывали в арабской сказке. Абу Даби пленил и мы обязательно сюда вернёмся и однозначно с Алиной!
- ЮЮлия23 февраля 202122.02.21 была проведена экскурсия. Прекрасное профессиональное владение материалом, историей, внимательное отношение к вопросам и просьбам клиента. В непростое время пандемии с ограничениями сделано все возможное и невозможное, чтобы экскурсия состоялась! Абсолютно рекомендуем эту команду гидов, в любых ситуациях Вы в надежных руках! Далер, Лариса - спасибо Вам огромное!
- ББорис9 апреля 2020Наш гид Наталья прекрасно провела экскурсию в Абу-Даби. Маршрут продуман, удачно выбраны обзорные точки, дается интересная сопутствующая информация. В Абу-Даби есть что посмотреть, и мы это все увидели. Наталья, спасибо!
- ААндрей13 марта 2020Поездка понравилась. Успели посетить много интересных мест. Индивидуальная экскурсия дает возможность посещать те места, которые интересны именно вам. И время нахождения вы тоже планируете сами. Спасибо за экскурсию
- Отзыв на: Побывать в арабской сказке Абу-ДабиККарина13 января 2020Отличный гид! Прекрасное знание города и приятное общение! Огромное спасибо за экскурсию! Рекомендую всем!
- AAndrey23 декабря 2019Компетентный гид. Приятный человек. Смело рекомендую.
- Отзыв на: Абу-Даби, который покорит вас!DDaria23 декабря 2019Отличная экскурсия по интересным местам! Есть возможность скорректировать экскурсию под свою компанию, удалось посмотреть мечеть днём и во время заката, посетить много достопримечательностей. Алан рассказывает много историй про обычную жизнь в стране, на обзорных экскурсиях так интересно не расскажут:) очень рекомендую!
- Отзыв на: Абу-Даби, который покорит вас!ИИгорь15 декабря 2019Замечательно. Давно не езжу на коллективные экскурсии - пол-экскурсии уходит на просмотр ковров, фиников, жемчуга и т. д и т. п. С командой Трипстера же получаю только то, что желаю. Вот и в данном случае попал в десятку. Алан - отличный собеседник, причём в любой области. 8 часов непрерывного приятного общения на любые интересующие темы сделали экскурсию незабываемой. Абу-Даби надо смотреть именно так, и никак по-другому. По самым важным местам города в светлое время суток на хорошем авто, а в Мечеть - на закате солнца. И все это легко и непринуждённо, с чувством, с толком, с расстановкой. Ничего лишнего,. Совершенно не устали, не смотря на то, что в Мечеть была колоссальная очередь. Спасибо Алану. Рекомендую