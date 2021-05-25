А Артур 5 Провели два дня в экскурсиях по Дубаю и Абу-Даби вместе с Натальей. Это было незабываемое приключение по главным местам и видам главных городов ОАЭ! Наталья - доброжелательный, чуткий и ответственный гид, с которым ваше путешествие точно не будет скучным. В поездке мы чувствовали себя максимально комфортно и уютно) Изначально мы думали, что попасть в Абу-Даби нельзя из-за Covid, но Наталья подробно нам объяснила, что все возможно, если соблюсти некоторые правила: 1. Лучше всего ехать на следующий день после прилета в аэропорт, чтобы был на руках готовый ПЦР-тест 2. Установить приложение AL HOSN и сделать все по инструкции от Натальи Мы очень рады, что встретили такого замечательного гида, всегда готового помочь даже за пределами своей экскурсии. Будем рады увидеться снова!

Д Денис 5 Хочется от всей души поблагодарить замечательного гида Наталью! Тур в Абу-Даби бронировали заранее, ещё находясь в России. В Абу-Даби можно попасть с отрицательным ПЦР тестом, который делается в аэропорту по прибытии, тест годен в течении 48 часов и поэтому, если планируете поездку в Абу-Даби нужно заранее делать бронирование экскурсии. Наталья выстроила нашу экскурсию таким образом, что мы посетили все самые красивые места Абу-Даби, а самое главное мечеть, что достаточно сложно в нынешнее время в связи с ограничениями из-за ковид, но Наталья всё сделала, чтобы мы туда попали и за это большое спасибо! Экскурсия длилась около десяти часов, Наталья дала нам очень много интересной информации по местам посещения, она действительно знает и любит свою работу. В следующей раз обязательно побываем с ней на других экскурсиях, буду обязательно рекомендовать её своим знакомым. Спасибо!

Отзыв на: Побывать в арабской сказке Абу-Даби Р Ренат 5 Экскурсия прошла выше наших ожиданий! Алина великолепный рассказчик, очень хорошо поставленная и грамотная речь, очень много узнали интересных фактов о современных Эмиратах и истории развития страны. Было познавательно и реально очень интересно. Комфортный автомобиль, припасенная водичка, платья для девочек для посещения мечети и прекрасно спланированный маршрут с учётом интересов нашей группы (двое взрослых и дети 11 и 3), оставили самые тёплые впечатления от поездки, было очень комфортно, как дома! Особая благодарность за помощь с орг вопросами связанными с перемещениями из Аджмана в Абу Даби! Что касается самой экскурсии, то мы действительно побывали в арабской сказке. Абу Даби пленил и мы обязательно сюда вернёмся и однозначно с Алиной!

Отзыв на: Покорить Абу-Даби за один день Ю Юлия 5 22.02.21 была проведена экскурсия. Прекрасное профессиональное владение материалом, историей, внимательное отношение к вопросам и просьбам клиента. В непростое время пандемии с ограничениями сделано все возможное и невозможное, чтобы экскурсия состоялась! Абсолютно рекомендуем эту команду гидов, в любых ситуациях Вы в надежных руках! Далер, Лариса - спасибо Вам огромное!

Б Борис 5 Наш гид Наталья прекрасно провела экскурсию в Абу-Даби. Маршрут продуман, удачно выбраны обзорные точки, дается интересная сопутствующая информация. В Абу-Даби есть что посмотреть, и мы это все увидели. Наталья, спасибо!

Отзыв на: Покорить Абу-Даби за один день А Андрей 5 Поездка понравилась. Успели посетить много интересных мест. Индивидуальная экскурсия дает возможность посещать те места, которые интересны именно вам. И время нахождения вы тоже планируете сами. Спасибо за экскурсию

Отзыв на: Побывать в арабской сказке Абу-Даби К Карина 5 Отличный гид! Прекрасное знание города и приятное общение! Огромное спасибо за экскурсию! Рекомендую всем!

Отзыв на: Покорить Абу-Даби за один день A Andrey 5 Компетентный гид. Приятный человек. Смело рекомендую.

Отзыв на: Абу-Даби, который покорит вас! D Daria 5 Отличная экскурсия по интересным местам! Есть возможность скорректировать экскурсию под свою компанию, удалось посмотреть мечеть днём и во время заката, посетить много достопримечательностей. Алан рассказывает много историй про обычную жизнь в стране, на обзорных экскурсиях так интересно не расскажут:) очень рекомендую!