Мини-группа
до 7 чел.
Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
Погрузиться в мир роскоши и увидеть визитные карточки города на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
$90 за человека
-
30%
Индивидуальная
до 7 чел.
Самое главное в роскошном Абу-Даби
Познакомьтесь с богатейшим эмиратом Ближнего Востока. Увидите Лувр, финиковый рынок, этнографическую деревню и многое другое в сопровождении опытного гида
Начало: От места проживания гостей
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $315
$450 за всё до 7 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш лучший день в Абу-Даби
Путешествие по городу мечетей, дворцов и восточного гостеприимства
Начало: В вашем отеле
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от $230
$306 за всё до 4 чел.
Групповая
до 17 чел.
Знакомство с Абу-Даби + посещение музея «Лувр»
Увидеть всё, чем славится столица ОАЭ
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15 и 11:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$65 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечернее сафари на джипах по пустыне Аль-Хатим
Промчаться по дюнам, устроить фотосессию на закате и отдохнуть на вечернем шоу с танцами и ужином
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от $378
$420 за всё до 6 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
Абу-Даби - столица для всех
С головой окунуться в колорит роскошного города на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 авг в 08:30
от $245
$350 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
Погрузитесь в волшебство Абу-Даби: от белоснежных мечетей до захватывающего Ferrari World, все за один незабываемый день
Сегодня в 09:30
10 авг в 08:00
от $243
$255 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальный трансфер из Абу-Даби по ОАЭ: Дубай, Шарджа и другие эмираты
Русскоговорящие водители, встреча в аэропорту и поездка в нужное вам место
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
от $50 за всё до 10 чел.
Групповая
Групповая экскурсия по Абу-Даби и его музеям (билеты включены)
Увидеть главные достопримечательности и оценить сочетание традиций и инноваций
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник и пятницу в 13:00
11 авг в 13:00
14 авг в 13:00
$85 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Погрузитесь в мир восточной культуры и роскоши, посетив самые знаковые места Абу-Даби в компании опытного гида
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от $257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса
Погрузитесь в мир роскоши и истории на VIP-экскурсии по Абу-Даби. На комфортабельном Mercedes вас ждут Лувр, президентский дворец и мечеть шейха Зайда
Начало: В вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
от $550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Феноменальный Дубай из Абу-Даби
За один день вы увидите Дубай во всей его красе: от исторических рынков до ультрасовременных небоскребов. Ощутите дух Востока и насладитесь роскошью мегаполиса
Начало: Трансфер из отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от $400 за всё до 6 чел.
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
Грандиозный Дубай - из Абу-Даби
Увидеть все чудеса города будущего и познакомиться с их историей
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00 и 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
$133
$140 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
Проведите день в Абу-Даби, наслаждаясь роскошью и культурой. Посетите мечети, музеи и парки, узнайте больше о традициях и истории
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $245 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Абу-Даби с высоким сервисом
Встретим вас в аэропорту Абу-Даби с именной табличкой и доставим в любой эмират. Комфортный транспорт и высококлассный сервис обеспечены
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
от $54
$60 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
Приключение в пустыне ждёт вас! Катание на джипах по дюнам, ужин в бедуинской деревне и захватывающее шоу под звёздами создадут незабываемые впечатления
Начало: В вашем отеле в Абу-Даби
Расписание: в пятницу и субботу в 15:00
14 авг в 15:00
15 авг в 15:00
$75 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
Узнать, как выглядел город до нефтяного бума, побывать во дворцах и попробовать роскошь на вкус
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Групповая
Современный Дубай: экскурсия из Абу-Даби и круиз с ужином по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду и субботу в 12:30
12 авг в 12:30
15 авг в 12:30
$100 за человека
Билеты
Билет в Лувр Абу-Даби и аудиопрогулка по району Саадият
Искусство, архитектура, инновации - исследовать в своём темпе культурный квартал эмирата
Начало: У Лувра Абу-Даби
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
от $33 за билет
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Покорить Абу-Даби за один день
Абу-Даби - самый богатый эмират на Ближнем Востоке. Увидите небоскребы, дворцы, мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле или удобного для вас места
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $270
$300 за всё до 4 чел.
Аудиогид
Аудиогид по Большой мечети шейха Зайда
Познакомьтесь с исламской культурой и историей ОАЭ с помощью аудиогида по мечети шейха Зайда. Узнайте больше без спешки и групповых туров
Начало: У входа в Мечеть
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от $14 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Абу-Даби - в Аль-Айн
Природа, история и традиции - тот самый микс, ради которого стоит выбраться за пределы Абу-Даби
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
от $450 за всё до 4 чел.
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
Абу-Даби: главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив знаковые места, такие как мечеть Шейха Зайда и Лувр. Узнайте, как город стал жемчужиной Ближнего Востока
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00 и 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$105
$110 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
Погрузитесь в мир восточного изыска и роскоши Абу-Даби, посетив его знаменитые достопримечательности в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля или из аэропорта
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от $304 за всё до 4 чел.
Билеты
Билет в Президентский дворец - Qasr Al Watan
Оценить действующую резиденцию главы ОАЭ во всём её великолепии
Начало: В Qasr Al Watan
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
$22 за билет
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучшие ночные виды Абу-Даби: обзорная экскурсия
Мягкий свет, спокойствие и глубина города - без жары и суеты
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от $278
$308 за всё до 6 чел.
Билеты
Билеты в парк Ferrari World
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
Начало: В парке Ferrari World
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
$94 за билет
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Абу-Даби
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 03:00
10 авг в 00:00
от $70 за всё до 3 чел.
Билеты
Билет с открытой датой в королевский дворец Каср Аль Ватан в Абу-Даби
Побывать в резиденции, которая отражает единство мудрости, культуры и власти
Начало: У входа в Каср Аль Ватан
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
$22 за билет
Мини-группа
до 10 чел.
Здравствуй, Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу арабского гостеприимства на экскурсии «Здравствуй, Абу-Даби». Вас ждут величественные мечети, роскошные дворцы и культурные открытия
Начало: От удобного вам адреса
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
$70 за человека
Каждый турист, выбрав отдых в ОАЭ и приехав на экскурсию в Абу-Даби, получит удовольствие от путешествия по курорту и окрестностям. Дневные экскурсии по городу в нашем каталоге с посещением Президентского дворца или Большой мечети подойдут для людей, предпочитающих осмотр культурных достопримечательностей страны. Здесь построены множество тематических развлекательных парков для семейного и молодежного отдыха, а торговые центры и рынки для любителей качественного шопинга
Все самые необычные места в Абу-Даби можно увидеть и посетить благодаря нашим групповым и индивидуальным экскурсиям на русском языке. Посмотрите и выберете подходящее для вас путешествие по городу. С нами вы совершите интересные экскурсии с лучшими гидами, которые великолепно знают местный менталитет и ориентируются в пределах всех Эмиратов
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 24 фев 2026
Благодарим Юлию за хорошо организованную экскурсию по знаковым местам Абу-Даби! Экскурсия прошла динамично и познавательно. Понравилось посещение Лувра, Президентского Дворца
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L
Дата посещения: 11 фев 2026
В феврале 26г провели незабываемый день в Абу Даби с Алексанрой. Экскурсия прошла на одном дыхании, Саша учла тот момент
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Б
Дата посещения: 19 ноя 2025
Были на экскурсии В Абу-Даби 19.11.25. Пулат очень опытный гид. Сразу понял наши запросы. Быстро скорректировали маршрут. По дороге, Пулат
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Д
Дата посещения: 10 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Ее провел Борис, молодой, симпатичный, открытый парень. Очень старается, чтобы экскурсия оставила отличное впечатление. И у него
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Е
Дата посещения: 17 июн 2025
Ездили на экскурсию "Красоты Абу Даби" 17 июня. Нашего гида звали Бек. В машине 3 человека, все было для нас,
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С
Кирилл, Спасибо Вам огромное! У нас была пересадка 11 часов, отлично провели день в Абу-Даби. Подросток 15 лет был в восторге, экскурси интересная, познавательная и не навязчиво!
Рекомендую, все прошло отлично!
Рекомендую, все прошло отлично!
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А
После экскурсии по Дубаю мы сразу забронировали у Умара ещё и Абу-Даби. И это было лучшее решение! День пролетел настолько
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Е
Нам все очень понравилось, особенно сюрпризы Азиза, но о них не расскажу)) чтоб для новых гостей это было приятным подарком!
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Ю
Экскурсия супер! Очень содержательно интересно и с душой! Машина с кондиционером и очень удобная! Водичка в салоне-все, что надо в
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В
Все было великолепно. Умар забрал в указанное время, провел экскурсию, и учитывал все наши пожелания.
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Всего 2472 отзыва в Абу-Даби
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Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби
Самые популярные экскурсии в Абу-Даби
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Что посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в августе 2026
Сейчас в Абу-Даби можно забронировать 152 экскурсии от 13 до 850 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 2472 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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