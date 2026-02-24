29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Все грани Абу-Даби

Узнать о жизни бедуинов, побывать в Феррари-парке и прочувствовать многоликость столицы Эмиратов
Город контрастов и рекордов, мусульманская земля и родина миллионеров — это всё об Абу-Даби! Я покажу вам его во всей красе, с величественными мечетями и роскошными автомобилями, и расскажу о
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судьбе и современной жизни местных.

Вы прокатитесь на самой быстрой американской горке в мире, рассмотрите интерьеры мечети Шейха Заеда и попробуете кофе с пищевым золотом. Рассказ о городе и его декорации откроют все стороны головокружительного Абу-Даби.

4.9
64 отзыва
Все грани Абу-Даби
Все грани Абу-Даби
Все грани Абу-Даби

Описание экскурсии

Судьба бедуинов и Феррари-Парк — контрасты города

В «Деревне Наследия» вы познакомитесь с жизнью кочевников, которые путешествуют по Аравийскому полуострову с X столетия, узнаете об их истории, быте и ремёслах, увидите предметы обихода. В другой мир — мир развлечений и богатства — вас погрузит Феррари-парк. Здесь вы прокатитесь на Формуле Росса: аттракцион разгоняется до 240 км/ч за 5 секунд! Рассмотрите эксклюзивные модели и ретро-кары в галерее парка. Соприкосновение с роскошью ждёт вас и в отеле Emirates Palace. Я расскажу, сколько драгоценного металла ушло на отделку его интерьеров, и покажу, где попробовать напитки с пищевым золотом.

Панорама города

При желании я отвезу вас в Лувр Абу-Даби и поясню, какие экспонаты музея особенно ценные. Финальным штрихом на портрете города станет знакомство с мечетью Шейха Заеда. Мусульманское святилище поразит вас снаружи и внутри: мраморные минареты, купола и колонны, итальянские витражи и турецкая плитка, полудрагоценные камни и позолота в интерьере, самые большие в мире люстра и ковёр. Вы насладитесь красотой мечети и выясните, когда её построили и чем ещё примечательно это грандиозное сооружение.

Организационные детали

  • Оплата остатка стоимости экскурсии производится на месте гиду в дирхамах или долларах
  • Я могу забрать вас из Дубая за дополнительную плату. Подробности уточняйте в переписке.
    *Экскурсия автомобильная
  • Экскурсия возможна для взрослых и детей старше 10 лет (маленьким трудно выдержать)
  • Дополнительные расходы: вход в Феррари-парк — 80$, Лувр — 13$ (при желании).
  • Некоторые горки в Парке Феррари могут быть закрыты на техническое обслуживание

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отеле проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Абу-Даби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2559 туристов
Я лицензированный гид с высшим образованием, провожу экскурсии в Дубае и Астрахани. Начала свою карьеру в ОАЭ в 1996 году как гид, а позже работала инженером-экономистом. Но поняла, что меня привлекает
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живое общение и работа с путешественниками. Мои экскурсии — это обмен знаниями и впечатлениями, который порой даже приводит к интересным проектам. Много рассказываю о национальной идее ОАЭ, которая объединяет исторический анализ и современные достижения. Вы узнаете что объединяет Дубай и Астрахань — два разных торговых города. Какой известный арабский путешественник бывал здесь в 14 веке, кто такие дромадеры и бактрианы. Почему астраханский природный ландшафт так напоминает дубайский и сколько национальностей проживает в этих городах. Всех путешественников я встречаю как друг — и остаюсь им!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
61
4
2
3
2
1
1
T
Было очень легко и комфортно! понравилось! рекомендую!
Было очень легко и комфортно! понравилось! рекомендую!
Было очень легко и комфортно! понравилось! рекомендую!
Было очень легко и комфортно! понравилось! рекомендую!
Было очень легко и комфортно! понравилось! рекомендую!
Было очень легко и комфортно! понравилось! рекомендую!
Было очень легко и комфортно! понравилось! рекомендую!
Было очень легко и комфортно! понравилось! рекомендую!
Было очень легко и комфортно! понравилось! рекомендую!+3
Было очень легко и комфортно! понравилось! рекомендую!
Было очень легко и комфортно! понравилось! рекомендую!
Было очень легко и комфортно! понравилось! рекомендую!
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Татьяна
Когда выбрали Наталью в качестве экскурсовода, сомнений в первоклассном сервисе не было. Получили кучу интересной информации об ОАЭ в целом, теперь пересказываем друзьям и родственникам то, что узнали от Натальи.
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Мы ездили в мечеть, президентский дворец и рынок фиников, все локации выбирали, заранее изучив про них материал, поэтому ожидания от увиденного оправдались на все 100%, также получили от Натальи рекомендации по обязательным местам к посещению и в Дубае. Поэтому если вам нужна самая подробная информация о стране, а также быстрые проходы везде, где только можно, потому что Наталья знает, как облегчить весь маршрут и не зависать на огромных расстояниях пешим шагом, то вам однозначно сюда)

Когда выбрали Наталью в качестве экскурсовода, сомнений в первоклассном сервисе не было. Получили кучу интересной информации
Когда выбрали Наталью в качестве экскурсовода, сомнений в первоклассном сервисе не было. Получили кучу интересной информации
Когда выбрали Наталью в качестве экскурсовода, сомнений в первоклассном сервисе не было. Получили кучу интересной информации
Когда выбрали Наталью в качестве экскурсовода, сомнений в первоклассном сервисе не было. Получили кучу интересной информации
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Н
Нам с дочкой все понравилось. Ожидания оправдались, все пожелания были учтены. Поездка была из отеля Дубая, очень комфортная. Посетили Лувр, Президентский и Золотой дворец, Мечеть шейха Заида, заехали в Last Exit и за финиками. Повезло без пробок и очередей. Спасибо Наталье за отличные фото и видео.
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Янна
Маршрут был очень хороший, Наталья предусмотрела все. Все было заказано заранее: и смотровая на 74 этаже, и время посещения в мечети, где мы попали с индивидуальной экскурсией в саму мечеть. Экскурсия продлилась в общей сложности почти 12 часов. Наталья была неутомима и очень много нам показала и в самом Абу Даби. Все супер. Спасибо большое!
Маршрут был очень хороший, Наталья предусмотрела все. Все было заказано заранее: и смотровая на 74 этаже,
Маршрут был очень хороший, Наталья предусмотрела все. Все было заказано заранее: и смотровая на 74 этаже,
Маршрут был очень хороший, Наталья предусмотрела все. Все было заказано заранее: и смотровая на 74 этаже,
Маршрут был очень хороший, Наталья предусмотрела все. Все было заказано заранее: и смотровая на 74 этаже,
Маршрут был очень хороший, Наталья предусмотрела все. Все было заказано заранее: и смотровая на 74 этаже,
Маршрут был очень хороший, Наталья предусмотрела все. Все было заказано заранее: и смотровая на 74 этаже,
Маршрут был очень хороший, Наталья предусмотрела все. Все было заказано заранее: и смотровая на 74 этаже,
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N
Наталья отличный гид и человек, любящий свой город, благодаря ей мы познакомились и очень полюбили Дубай и Абу Даби. Путешествие по ОАЭ теперь только с Натальей! Увлекательно, интересно, комфортно!
Наталья отличный гид и человек, любящий свой город, благодаря ей мы познакомились и очень полюбили Дубай
Наталья отличный гид и человек, любящий свой город, благодаря ей мы познакомились и очень полюбили Дубай
Наталья отличный гид и человек, любящий свой город, благодаря ей мы познакомились и очень полюбили Дубай
Наталья отличный гид и человек, любящий свой город, благодаря ей мы познакомились и очень полюбили Дубай
Наталья отличный гид и человек, любящий свой город, благодаря ей мы познакомились и очень полюбили Дубай
Наталья отличный гид и человек, любящий свой город, благодаря ей мы познакомились и очень полюбили Дубай
Наталья отличный гид и человек, любящий свой город, благодаря ей мы познакомились и очень полюбили Дубай
Наталья отличный гид и человек, любящий свой город, благодаря ей мы познакомились и очень полюбили Дубай
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Роман
Отличная экскурсия!
Вымотались, но зато впечатления на всю жизнь от прекрасного города и прекрасного гида ❤️ успели посетить много ключевых локаций, восторг 🤩
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!+2
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
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