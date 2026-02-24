29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Город контрастов и рекордов, мусульманская земля и родина миллионеров — это всё об Абу-Даби! Я покажу вам его во всей красе, с величественными мечетями и роскошными автомобилями, и расскажу о

судьбе и современной жизни местных. Вы прокатитесь на самой быстрой американской горке в мире, рассмотрите интерьеры мечети Шейха Заеда и попробуете кофе с пищевым золотом. Рассказ о городе и его декорации откроют все стороны головокружительного Абу-Даби.

Описание экскурсии

Судьба бедуинов и Феррари-Парк — контрасты города

В «Деревне Наследия» вы познакомитесь с жизнью кочевников, которые путешествуют по Аравийскому полуострову с X столетия, узнаете об их истории, быте и ремёслах, увидите предметы обихода. В другой мир — мир развлечений и богатства — вас погрузит Феррари-парк. Здесь вы прокатитесь на Формуле Росса: аттракцион разгоняется до 240 км/ч за 5 секунд! Рассмотрите эксклюзивные модели и ретро-кары в галерее парка. Соприкосновение с роскошью ждёт вас и в отеле Emirates Palace. Я расскажу, сколько драгоценного металла ушло на отделку его интерьеров, и покажу, где попробовать напитки с пищевым золотом.

Панорама города

При желании я отвезу вас в Лувр Абу-Даби и поясню, какие экспонаты музея особенно ценные. Финальным штрихом на портрете города станет знакомство с мечетью Шейха Заеда. Мусульманское святилище поразит вас снаружи и внутри: мраморные минареты, купола и колонны, итальянские витражи и турецкая плитка, полудрагоценные камни и позолота в интерьере, самые большие в мире люстра и ковёр. Вы насладитесь красотой мечети и выясните, когда её построили и чем ещё примечательно это грандиозное сооружение.

Организационные детали