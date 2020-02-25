29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать о жизни бедуинов, побывать в Феррари-парке и прочувствовать многоликость столицы Эмиратов

Наталья
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Наталья – ваш гид
Город контрастов и рекордов, мусульманская земля и родина миллионеров — это всё об Абу-Даби! Я покажу вам его во всей красе, с величественными мечетями и роскошными автомобилями, и расскажу о судьбе и современной жизни местных.

Вы прокатитесь на самой быстрой американской горке в мире, рассмотрите интерьеры мечети Шейха Заеда и попробуете кофе с пищевым золотом.

Рассказ о городе и его декорации откроют все стороны головокружительного Абу-Даби.
$300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча В отеле проживания туристов
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У этой экскурсии29 отзывов
4.97
Все грани Абу-Даби
Все грани Абу-Даби

Что вас ожидает

Судьба бедуинов и Диснейленд для взрослых — контрасты города
В «Деревне Наследия» вы познакомитесь с жизнью кочевников, которые путешествуют по Аравийскому полуострову с X столетия, узнаете об их истории, быте и ремёслах, увидите предметы обихода. В другой мир — мир развлечений и богатства — вас погрузит Феррари-парк. Здесь вы прокатитесь на Формуле Росса: аттракцион разгоняется до 240 км/ч за 5 секунд! Рассмотрите эксклюзивные модели и ретро-кары в галерее парка. Соприкосновение с роскошью ждёт вас и в отеле Emirates Palace. Я расскажу, сколько драгоценного металла ушло на отделку его интерьеров, и покажу, где попробовать напитки с пищевым золотом.

Панорама города, местный Лувр и мечеть Шейха Заеда
Напротив отеля находится смотровая площадка — на неё поднимемся, чтобы полюбоваться Абу-Даби с высоты. Здесь мы выпьем кофе или чай и поговорим о современных жителях столицы. При желании я отвезу вас в Лувр Абу-Даби и поясню, какие экспонаты музея особенно ценные. Финальным штрихом на портрете города станет знакомство с мечетью Шейха Заеда. Мусульманское святилище поразит вас снаружи и внутри: мраморные минареты, купола и колонны, итальянские витражи и турецкая плитка, полудрагоценные камни и позолота в интерьере, самые большие в мире люстра и ковёр. Вы насладитесь красотой мечети и выясните, когда её построили и чем ещё примечательно это грандиозное сооружение.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход в Феррари-парк — 80$, Лувр — 13$ (при желании). Посещение обзорной площадки — 24$ (сервировка чая или кофе включена в стоимость)
  • Я могу забрать вас из других эмиратов за дополнительную плату: из Шарджи — 100$; из Аджмана, Рас-эль-Хаймы или Фуджейры — 250$
  • Экскурсия автомобильная
Все грани Абу-Даби
Все грани Абу-Даби
Все грани Абу-Даби
Все грани Абу-Даби
Все грани Абу-Даби
Все грани Абу-Даби
Все грани Абу-Даби
Все грани Абу-Даби
Все грани Абу-Даби
Все грани Абу-Даби

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В отеле проживания туристов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид с высшим образованием, влюбленный в Эмираты. Живу в стране 22 года, с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями, опытом и эмоциями. До скорой встречи в Дубае!
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29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Друзья, Наталья опытный и знающий гид, просто душевный человек, который будет с Вами рядом на протяжении всей экскурсии, покажет все самое интересное и неизведанное массовым туристом, учтет все пожелания, напоит и накормит при необходимости. Поэтому смело выбирайте данную экскурсию, не пожелаете!
7 февраля 2020
Наталья - замечательный гид. С ней провели целый день в Абу-Даби и познакомились максимально полно с городом за один день. При этом Наталья учла все наши пожелания и организовала маршрут с учетом того, что с нами были пожилые мамы. Особенно понравилось, что в мечеть шейха Заеда мы попали уже ближе к закату, что позволило нам насладиться этим удивительным местом и при дневном свете и в лучах заката!
2 февраля 2020
Наташа очень хорошо провела тур и я обязательно буду рекомендовать её моим друзьям
18 января 2020
Были на индивидуальной экскурсии 09 января 2020 с экскурсоводом Натальей. Посетили и увидели в 2 раза больше чем наши друзья на групповой организованной экскурсии... Очень удобно и интересно, все наши пожелания учитывались. Рассказ о мечети и советы по лучшим ракурсам очень понравился. Но на феррари парк лучше выделять целый день, отдельно от экскурсии, не пожалеете :). Рекомендуем.
Оксана
6 января 2020
4 января 2020 г. я, моя подруга и сын 12 лет были на экскурсии Все грани Абу-Даби. Наталья отличный гид. Рассказывает понятно, интересно; знает не только историю страны, но современную жизни ОАЭ; доходчиво отвечает на вопросы. Видно, что Наталья вкладывает в работу душу, рассказывая о стране и, в частности об Абу-Даби, с любовью. Наталья - очень коммуникабельный располагающий к себе человек с хорошим чувством юмора. Гид ответственно подходит к работе. Заранее уточнила наши с подругой размеры, чтобы предоставить накидки для посещения мечети Шейха Зайда. В день экскурсии гид предоставила нам очень красивые накидки, чтобы мы могли зайти мечеть. Обратили внимание, что чёрные платья и накидки у Натальи разные, чистые и с приятным ароматом, что нам с подругой было очень приятно. Платье и накидки значительно отличались от тех, что предоставляли остальным посетителям мечети.
На экскурсии был интересный маршрут. Получили интересную информацию не только об Абу-Даби, но и о Дубае. Хочу также отметить чистоту автомобиля и в целом беспокойство гида за туристов.
Если буду ещё в ОАЭ, экскурсии буду заказывать только у Натальи. Буду рекомендовать гида своим друзьям и знакомым.
6 января 2020
Наталья - настоящий гид, а не просто проводник по стране. Подстраивалась под наши пожелания легко. Успели всё, что хотели увидеть. Интересный рассказчик, знающий материал. Огромное ей спасибо! Рекомендую!
3 января 2020
Мы в восторге от экскурсии с Натальей. Я внимательно выбирала гида, смотрела все отзывы на сайте, осознанно выбрала Наталью и не ошиблась.Настолько с большой любовью Наталья рассказывала о стране, что я по- новому смогла увидеть ОАЭ, а мои мама и сестра буквально влюбились в страну. Наталья забрала нас от отеля и очень четко подобрала маршрут , мы задержались на экскурсии, но со стороны экскурсовода не было и намека на то, что она была этим недовольна, напротив, она очень доброжелательно и с большим вниманием к нашим чувствам провела эту удивительную экскурсию.Наша огромная ей благодарность, очень рекомендую выбирать именно ее на все экскурсии по ОАЭ. Когда человек любит страну, свою профессию, людей все случается просто отлично, уверена вы откроете ОАЭ совсем с новой стороны, даже если Вы уже не в первый раз в стране!
26 декабря 2019
В декабре 2019 г. мы совершили 2 обзорные экскурсии по Абу Даби:от туроператора и с гидом Натальей,которая показала нам другие достопримечательности. Единственным повтором была мечеть шейха Заеда,ведь её рекомендуют смотреть и при дневном,и при ночном освещении.Большое преимущество-неспешный темп осмотра. Экскурсия продлилась существенно дольше запланированного. Пообедали в арабском ресторанчике. Запаслись на неделю фруктами на финиковом рынке. Полный комплект впечатлений. Спасибо,Наташа!
26 декабря 2019
Это вторая экскурсия с Натальей на отлично. При проведении экскурсии были учтены все наши пожелания. Золотой дворец, посещение Лувра и конечно знаменитая мечеть. Нужно отметить, что Наталья очень комфортный и отзывчивый человек. Спасибо ей за помощь в решении проблемы возникшей у нас в отеле. Надо отметить, что ей не безразлична судьба туристов, она звонила в отель и интересовалась, все ли в порядке и не нужна ли помощь.
20 декабря 2019
Все очень понравилось.Наталья отзывчивый человек,помогает с решение любых проблем.Буду рекомендовать друзьям!
Ещё 19 отзывов

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