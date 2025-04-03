Авторские туры в Абу-Даби

Найдено 1 тур в Абу-Даби на русском языке, цена $3150. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Путешествие для ценителей экзотики: тур-погружение в атмосферу Сокотры в компании биогеографа
6 дней
Путешествие для ценителей экзотики: тур-погружение в атмосферу Сокотры в компании биогеографа
Увидеть драконовые деревья, ночевать среди дюн Арчер и побывать в месте слияния океана и моря
Начало: Аэропорт Абу-Даби, время зависит от времени вашего...
3 апр в 10:00
$3150 за человека

Что посмотреть в Абу-Даби на экскурсиях?

Каждый турист, выбрав отдых в ОАЭ и приехав на экскурсию в Абу-Даби, получит удовольствие от путешествия по курорту и окрестностям. Дневные экскурсии по городу в нашем каталоге с посещением Президентского дворца или Большой мечети подойдут для людей, предпочитающих осмотр культурных достопримечательностей страны. Здесь построены множество тематических развлекательных парков для семейного и молодежного отдыха, а торговые центры и рынки для любителей качественного шопинга

Местные экскурсоводы

Все самые необычные места в Абу-Даби можно увидеть и посетить благодаря нашим групповым и индивидуальным экскурсиям на русском языке. Посмотрите и выберете подходящее для вас путешествие по городу. С нами вы совершите интересные экскурсии с лучшими гидами, которые великолепно знают местный менталитет и ориентируются в пределах всех Эмиратов
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