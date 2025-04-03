Что посмотреть в Абу-Даби на экскурсиях?
Каждый турист, выбрав отдых в ОАЭ и приехав на экскурсию в Абу-Даби, получит удовольствие от путешествия по курорту и окрестностям. Дневные экскурсии по городу в нашем каталоге с посещением Президентского дворца или Большой мечети подойдут для людей, предпочитающих осмотр культурных достопримечательностей страны. Здесь построены множество тематических развлекательных парков для семейного и молодежного отдыха, а торговые центры и рынки для любителей качественного шопинга
Местные экскурсоводы
Все самые необычные места в Абу-Даби можно увидеть и посетить благодаря нашим групповым и индивидуальным экскурсиям на русском языке. Посмотрите и выберете подходящее для вас путешествие по городу. С нами вы совершите интересные экскурсии с лучшими гидами, которые великолепно знают местный менталитет и ориентируются в пределах всех Эмиратов