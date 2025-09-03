Хотите начать 2025 год в впечатляющей обстановке в волшебных водах Дубая? Присоединяйтесь к нам на нашем роскошном круизе на мегаяхте Lotus — это ваше приглашение на эксклюзивное новогоднее приключение, наполненное захватывающими видами на великолепные горизонты города. Откройте для себя атмосферу праздника с живыми выступлениями, которые поднимут вам настроение, дискотекой с нашим диджеем, изысканным меню и неограниченным количеством премиальных напитков. Когда часы пробьют полночь, насладитесь великолепным шоу фейерверков, сверкающим над Атлантисом, The Palm, Бурджем Аль-Араб и JBR — это зрелище, которое вы не забудете! Пятичасовой круиз на двухпалубной мегаяхте обеспечит вам комфорт и роскошь, а также незабываемые моменты в кругу друзей и близких. Не упустите возможность отпраздновать Новый год в самом сердце Дубая! Забронируйте свое место на круизе Lotus и приготовьтесь к вечеру, который станет незабываемым! Вас ждет:

Захватывающий вид на фейерверк: Насладитесь потрясающим зрелищем фейерверков, освещающих ночное небо.

Развлекательная программа: Погружение в атмосферу праздника с живыми выступлениями и энергичными сетами диджеев.

Интернациональная кухня: Угощения на любой вкус с канапе, кулинарными станциями и роскошным шведским столом.

Открытый бар: Неограниченный доступ к широкому выбору премиальных напитков, чтобы поднять тост за Новый год! Важная информация: Пожалуйста, возьмите с собой паспорт/удостоверение Emirates. ПОСАДКА: С 20:00 ОТПРАВЛЕНИЕ: 21:00 ОКОНЧАНИЕ: 02:00 Фейерверк наблюдается в отелях Atlantis, The Palm, Burj Al Arab или JBR (в зависимости от погодных условий) В случае отмены после бронирования взимается 100%-ная плата.

