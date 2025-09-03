Хотите начать 2025 год в впечатляющей обстановке в волшебных водах Дубая? Присоединяйтесь к нам на нашем роскошном круизе на мегаяхте Lotus — это ваше приглашение на эксклюзивное новогоднее приключение, наполненное захватывающими видами на великолепные горизонты города. Откройте для себя атмосферу праздника с живыми выступлениями, которые поднимут вам настроение, дискотекой с нашим диджеем, изысканным меню и неограниченным количеством премиальных напитков.
Ближайшие даты:31
дек
Время начала: 21:00
Описание экскурсии
Хотите начать 2025 год в впечатляющей обстановке в волшебных водах Дубая? Присоединяйтесь к нам на нашем роскошном круизе на мегаяхте Lotus — это ваше приглашение на эксклюзивное новогоднее приключение, наполненное захватывающими видами на великолепные горизонты города. Откройте для себя атмосферу праздника с живыми выступлениями, которые поднимут вам настроение, дискотекой с нашим диджеем, изысканным меню и неограниченным количеством премиальных напитков. Когда часы пробьют полночь, насладитесь великолепным шоу фейерверков, сверкающим над Атлантисом, The Palm, Бурджем Аль-Араб и JBR — это зрелище, которое вы не забудете! Пятичасовой круиз на двухпалубной мегаяхте обеспечит вам комфорт и роскошь, а также незабываемые моменты в кругу друзей и близких. Не упустите возможность отпраздновать Новый год в самом сердце Дубая! Забронируйте свое место на круизе Lotus и приготовьтесь к вечеру, который станет незабываемым! Вас ждет:
- Захватывающий вид на фейерверк: Насладитесь потрясающим зрелищем фейерверков, освещающих ночное небо.
- Развлекательная программа: Погружение в атмосферу праздника с живыми выступлениями и энергичными сетами диджеев.
- Интернациональная кухня: Угощения на любой вкус с канапе, кулинарными станциями и роскошным шведским столом.
•Открытый бар: Неограниченный доступ к широкому выбору премиальных напитков, чтобы поднять тост за Новый год! Важная информация: Пожалуйста, возьмите с собой паспорт/удостоверение Emirates. ПОСАДКА: С 20:00 ОТПРАВЛЕНИЕ: 21:00 ОКОНЧАНИЕ: 02:00 Фейерверк наблюдается в отелях Atlantis, The Palm, Burj Al Arab или JBR (в зависимости от погодных условий) В случае отмены после бронирования взимается 100%-ная плата.
31 декабря в 21:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- /tИнтернациональная кухня
- /tОткрытый бар
- /tЗахватывающий вид на фейерверк
- /tРазвлекательная программа
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Место начала и завершения?
Гавань Дубай Марина
Когда и сколько длится?
Когда: 31 декабря в 21:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 500 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, возьмите с собой паспорт/удостоверение Emirates
- ПОСАДКА: С 20:00 ОТПРАВЛЕНИЕ: 21:00 ОКОНЧАНИЕ: 02:00
- Фейерверк наблюдается в отелях Atlantis, The Palm, Burj Al Arab или JBR (в зависимости от погодных условий)
- В случае отмены после бронирования взимается 100%-ная плата
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
