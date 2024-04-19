По Дубаю стоит прогуляться именно ночью. Город после заката совершенно другой. Он завораживает сверкающими небоскрёбами и множеством огней. Прибавьте к этому нежаркую погоду, и экскурсия станет вдвойне приятнее. Мы покажем вам известные места и секретные локации, в которых получаются отличные фото. Расскажем об истории Дубая, строительстве дворца шейха и других событиях.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Отправляемся на знакомство с Дубаем. Мы посетим все главные достопримечательности — от Пальмового острова и Бурдж-Халифы до отеля «Парус» и поющего фонтана. И всё это — при свете вечерних огней!
Наш маршрут
- Пальма Джумейра — самый большой в мире искусственный остров, где можно сделать невероятные фото заката на фоне светящихся небоскрёбов Дубай Марины. Мы покажем секретные места, где получаются впечатляющие кадры.
- Дубайская Венеция — курортный комплекс с видом на белоснежно-голубой отель «Парус»
- Сук Мадинат Джумейра — роскошный арабский рынок, окружённый искусственными каналами
- Музей будущего с его необычной архитектурой
- Золотая рамка, или Дубайская рамка, символизирующая условную границу между Старым и Новым городом. На неё можно подняться и полюбоваться ночной панорамой с высоты 150 метров.
- Аль Сиф — старинный район с портом и древним наследием — аутентичными домами купцов
- Резиденция шейха Дубая с огромным парком
- Торговый центр Дубай-молл с поющими фонтанами и аквариумом
- Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире (828 метров) со смотровой площадкой, откуда открываются отличные виды на ночной Дубай
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на автомобилях класса комфорт. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и VIP-классов (стоимость уточняйте в переписке).
Дополнительные расходы (по желанию)
- Трансфер из других эмиратов — от $40
- Посещение Дубайской рамки — $14/взрослые, $6/дети
- Подъём на Бурдж-Халифа — от $65/чел.
- Обед или ужин — от $30
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмир — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 269 туристов
Меня зовут Эмир! Живу в ОАЭ с 2014 года. Вместе со своей командой провожу экскурсии. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересного о местных жителях, традициях и обычаях. Маршруты наших экскурсий созданы на основе большого опыта и пожеланий гостей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
19 апр 2024
Эмир, Вы супер! Помните об этом. Спасибо за прекрасную экскурсию! За то, что Вы, не смотря на последствия ливня, отлично проиграли маршрут и мы получили максимум информации и впечатлений! Спасибо
Е
Екатерина
10 апр 2024
Большое спасибо Шерзоду за индивидуальный подход, замечательную экскурсию и рекомендации! Вечерний Дубай действительно прекрасен!
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