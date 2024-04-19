Магия вечернего Дубая

С комфортом прокатиться по светящемуся городу, побывать в главных местах и познакомиться с историей
По Дубаю стоит прогуляться именно ночью. Город после заката совершенно другой. Он завораживает сверкающими небоскрёбами и множеством огней. Прибавьте к этому нежаркую погоду, и экскурсия станет вдвойне приятнее. Мы покажем вам известные места и секретные локации, в которых получаются отличные фото. Расскажем об истории Дубая, строительстве дворца шейха и других событиях.
5
2 отзыва
Магия вечернего Дубая
Магия вечернего Дубая
Магия вечернего Дубая
Ближайшие даты:
Время начала: 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Отправляемся на знакомство с Дубаем. Мы посетим все главные достопримечательности — от Пальмового острова и Бурдж-Халифы до отеля «Парус» и поющего фонтана. И всё это — при свете вечерних огней!

Наш маршрут

  • Пальма Джумейра — самый большой в мире искусственный остров, где можно сделать невероятные фото заката на фоне светящихся небоскрёбов Дубай Марины. Мы покажем секретные места, где получаются впечатляющие кадры.
  • Дубайская Венеция — курортный комплекс с видом на белоснежно-голубой отель «Парус»
  • Сук Мадинат Джумейра — роскошный арабский рынок, окружённый искусственными каналами
  • Музей будущего с его необычной архитектурой
  • Золотая рамка, или Дубайская рамка, символизирующая условную границу между Старым и Новым городом. На неё можно подняться и полюбоваться ночной панорамой с высоты 150 метров.
  • Аль Сиф — старинный район с портом и древним наследием — аутентичными домами купцов
  • Резиденция шейха Дубая с огромным парком
  • Торговый центр Дубай-молл с поющими фонтанами и аквариумом
  • Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире (828 метров) со смотровой площадкой, откуда открываются отличные виды на ночной Дубай

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на автомобилях класса комфорт. Также есть возможность провести экскурсию на кабриолете, автомобилях премиум- и VIP-классов (стоимость уточняйте в переписке).

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Трансфер из других эмиратов — от $40
  • Посещение Дубайской рамки — $14/взрослые, $6/дети
  • Подъём на Бурдж-Халифа — от $65/чел.
  • Обед или ужин — от $30

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Светлана
19 апр 2024
Эмир, Вы супер! Помните об этом. Спасибо за прекрасную экскурсию! За то, что Вы, не смотря на последствия ливня, отлично проиграли маршрут и мы получили максимум информации и впечатлений! Спасибо
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за отклик и возможность скорректировать локации🙏🏻❤️ за все секретики, давшие возможность увидеть достопримечательности Дубая с новых и интересных ракурсов👍🏻
Рекомендую на все 💯! Фоточки для затравки…

Эх, все же надо было взять кабриолет😉…

Е
10 апр 2024
Большое спасибо Шерзоду за индивидуальный подход, замечательную экскурсию и рекомендации! Вечерний Дубай действительно прекрасен!

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