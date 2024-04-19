читать дальше за отклик и возможность скорректировать локации🙏🏻❤️ за все секретики, давшие возможность увидеть достопримечательности Дубая с новых и интересных ракурсов👍🏻

Рекомендую на все 💯! Фоточки для затравки…



Эх, все же надо было взять кабриолет😉…

Эмир, Вы супер! Помните об этом. Спасибо за прекрасную экскурсию! За то, что Вы, не смотря на последствия ливня, отлично проиграли маршрут и мы получили максимум информации и впечатлений! Спасибо