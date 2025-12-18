По Дубаю нужно обязательно прогуляться именно ночью. Город после заката совершенно другой. Он завораживает сверкающими небоскрёбами и множеством огней. Прибавьте к этому нежаркую погоду, и экскурсия станет вдвойне приятнее. Гид покажет известные места и секретные локации, в которых получаются отличные фото. Расскажет об истории Дубая и строительстве дворца шейха.
Описание экскурсии
- Палма Джумейра — самый большой в мире искусственный остров, где можно сделать невероятные фото заката на фоне светящихся небоскрёбов Дубай Марина. Мы покажем секретные места, где получаются впечатляющие кадры.
- Дубайская Венеция — курортный комплекс с видом на белоснежно-голубой отель «Парус».
- Сук Мадинат Джумейра — роскошный арабский рынок, окружённый искусственными каналами.
- Музей будущего с его необычной архитектурой.
- Золотая рамка, или Дубайская рамка, символизирующая условную границу между Старым и Новым городом. На неё можно подняться и полюбоваться ночной панорамой с высоты 150 метров.
- Аль Сиф — старинный район с портом и древним наследием — аутентичными домами купцов.
- Резиденция шейха Дубая с огромным парком.
- Торговый центр Дубай-молл с поющими фонтанами и аквариумом.
- Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире высотой 828 метров со смотровой площадкой, откуда откроются захватывающие виды на ночной Дубай.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида.
- Поездка пройдёт на автомобиле комфорт-класса.
- Если вам нужен трансфер из другого города, доплата договорная — от $20.
- Заберём вас у вашего отеля и привезём обратно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Дополнительные расходы по желанию
- Посещение Дубайской Рамки — $14/взрослые, $6/дети.
- Подъём на башню «Бурдж-Халифа» — от $65/чел.
ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$85
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмир — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2073 туристов
Живу в ОАЭ с 2014 года. Вместе со своей командой провожу экскурсии. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересного о местных жителях, традициях и обычаях. Маршруты наших экскурсий созданы на основе большого опыта и пожеланий гостей.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо за экскурсию! Было очень познавательно, потому что только местные жители могут рассказать так интересно о своей стране. Посмотрели все базовые локации. Сделали шикарные фото. Было безопасно, интересно и неутомительно! Отдельное спасибо Эмиру за проведенную экскурсию, за мудрую восточную интеллегентность и доброту! Процвеиания вам и вашей стране!
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О
Отличная экскурсия, спасибо большое за организацию, все очень понравилось, все успели, все посмотрели! Рекомендую!
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С
Экскурсия прошла по запланированному маршруту в комфортном автомобиле, гид Амин ознакомил с историей и бытом народа ОАЭ, экскурсия превзошла все ожидания
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О
Супер! Экскурсию проводил для нас Акмаль. Очень интересно и познавательно. Акмаль стал для нас своим человеком в Дубаях. По нашей просьбе изменил маршрут, помог купить билет на монорельсу,. Прислушивался ко
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Прилетели впервые в страну в полдень. Сразу на вечер взяли «ночной Дубай». Водитель Акмаль приехал без опозданий не смотря на то, что нас предупреждали о пробках. Сразу предложил воду. Фотостопы
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Хотели ненапряжную вечернюю экскурсию по эффектным местам Дубая. Гид был всегда на связи и приезжал вовремя, всё что дополнительно спрашивали - рассказывал, показывал, советовал. Помог нам с билетами в Музей будущего, когда уже официально был солд-аут. Спасибо!
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