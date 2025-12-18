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Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе

Увидеть город в свете огней и подняться на самый высокий небоскрёб в мире
По Дубаю нужно обязательно прогуляться именно ночью. Город после заката совершенно другой. Он завораживает сверкающими небоскрёбами и множеством огней. Прибавьте к этому нежаркую погоду, и экскурсия станет вдвойне приятнее. Гид покажет известные места и секретные локации, в которых получаются отличные фото. Расскажет об истории Дубая и строительстве дворца шейха.
Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе
Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе
Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе

Описание экскурсии

  • Палма Джумейра — самый большой в мире искусственный остров, где можно сделать невероятные фото заката на фоне светящихся небоскрёбов Дубай Марина. Мы покажем секретные места, где получаются впечатляющие кадры.
  • Дубайская Венеция — курортный комплекс с видом на белоснежно-голубой отель «Парус».
  • Сук Мадинат Джумейра — роскошный арабский рынок, окружённый искусственными каналами.
  • Музей будущего с его необычной архитектурой.
  • Золотая рамка, или Дубайская рамка, символизирующая условную границу между Старым и Новым городом. На неё можно подняться и полюбоваться ночной панорамой с высоты 150 метров.
  • Аль Сиф — старинный район с портом и древним наследием — аутентичными домами купцов.
  • Резиденция шейха Дубая с огромным парком.
  • Торговый центр Дубай-молл с поющими фонтанами и аквариумом.
  • Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире высотой 828 метров со смотровой площадкой, откуда откроются захватывающие виды на ночной Дубай.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида.
  • Поездка пройдёт на автомобиле комфорт-класса.
  • Если вам нужен трансфер из другого города, доплата договорная — от $20.
  • Заберём вас у вашего отеля и привезём обратно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.

Дополнительные расходы по желанию

  • Посещение Дубайской Рамки — $14/взрослые, $6/дети.
  • Подъём на башню «Бурдж-Халифа» — от $65/чел.

ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$85
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмир
Эмир — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2073 туристов
Живу в ОАЭ с 2014 года. Вместе со своей командой провожу экскурсии. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересного о местных жителях, традициях и обычаях. Маршруты наших экскурсий созданы на основе большого опыта и пожеланий гостей.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Inna
Огромное спасибо за экскурсию! Было очень познавательно, потому что только местные жители могут рассказать так интересно о своей стране. Посмотрели все базовые локации. Сделали шикарные фото. Было безопасно, интересно и неутомительно! Отдельное спасибо Эмиру за проведенную экскурсию, за мудрую восточную интеллегентность и доброту! Процвеиания вам и вашей стране!
Огромное спасибо за экскурсию! Было очень познавательно, потому что только местные жители могут рассказать так интересно
Огромное спасибо за экскурсию! Было очень познавательно, потому что только местные жители могут рассказать так интересно
Огромное спасибо за экскурсию! Было очень познавательно, потому что только местные жители могут рассказать так интересно
Огромное спасибо за экскурсию! Было очень познавательно, потому что только местные жители могут рассказать так интересно
Огромное спасибо за экскурсию! Было очень познавательно, потому что только местные жители могут рассказать так интересно
Огромное спасибо за экскурсию! Было очень познавательно, потому что только местные жители могут рассказать так интересно
Огромное спасибо за экскурсию! Было очень познавательно, потому что только местные жители могут рассказать так интересно
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О
Отличная экскурсия, спасибо большое за организацию, все очень понравилось, все успели, все посмотрели! Рекомендую!
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С
Экскурсия прошла по запланированному маршруту в комфортном автомобиле, гид Амин ознакомил с историей и бытом народа ОАЭ, экскурсия превзошла все ожидания
Экскурсия прошла по запланированному маршруту в комфортном автомобиле, гид Амин ознакомил с историей и бытом народа
Экскурсия прошла по запланированному маршруту в комфортном автомобиле, гид Амин ознакомил с историей и бытом народа
Экскурсия прошла по запланированному маршруту в комфортном автомобиле, гид Амин ознакомил с историей и бытом народа
Экскурсия прошла по запланированному маршруту в комфортном автомобиле, гид Амин ознакомил с историей и бытом народа
Экскурсия прошла по запланированному маршруту в комфортном автомобиле, гид Амин ознакомил с историей и бытом народа
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О
Супер! Экскурсию проводил для нас Акмаль. Очень интересно и познавательно. Акмаль стал для нас своим человеком в Дубаях. По нашей просьбе изменил маршрут, помог купить билет на монорельсу,. Прислушивался ко
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всем нашим пожеланиям., фотографировал, советовал лучшие ракурсы для фото. Очень много информации и только положительные эмоции. В конце экскурсии нам вручили презент- финики в шоколаде. Было очень приятно. Хотелось бы посоветовать внести в программу посещение Старого города, а так все круто! Спасибо огромное!

Супер! Экскурсию проводил для нас Акмаль. Очень интересно и познавательно. Акмаль стал для нас своим человеком
Супер! Экскурсию проводил для нас Акмаль. Очень интересно и познавательно. Акмаль стал для нас своим человеком
Супер! Экскурсию проводил для нас Акмаль. Очень интересно и познавательно. Акмаль стал для нас своим человеком
Супер! Экскурсию проводил для нас Акмаль. Очень интересно и познавательно. Акмаль стал для нас своим человеком
Супер! Экскурсию проводил для нас Акмаль. Очень интересно и познавательно. Акмаль стал для нас своим человеком
Супер! Экскурсию проводил для нас Акмаль. Очень интересно и познавательно. Акмаль стал для нас своим человеком
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Марина
Прилетели впервые в страну в полдень. Сразу на вечер взяли «ночной Дубай». Водитель Акмаль приехал без опозданий не смотря на то, что нас предупреждали о пробках. Сразу предложил воду. Фотостопы
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в красивейших местах. Показывал где и с какого ракурса получаются лучше фотографии. Между локациями рассказывал очень интересные факты о Дубае и его достопримечательностях: почему такое название, откуда идея архитектуры и т п.
Это были наши первые впечатления о Дубае. Акмаль помог сделать их незабываемыми!

Прилетели впервые в страну в полдень. Сразу на вечер взяли «ночной Дубай». Водитель Акмаль приехал без
Прилетели впервые в страну в полдень. Сразу на вечер взяли «ночной Дубай». Водитель Акмаль приехал без
Прилетели впервые в страну в полдень. Сразу на вечер взяли «ночной Дубай». Водитель Акмаль приехал без
Прилетели впервые в страну в полдень. Сразу на вечер взяли «ночной Дубай». Водитель Акмаль приехал без
Прилетели впервые в страну в полдень. Сразу на вечер взяли «ночной Дубай». Водитель Акмаль приехал без
Прилетели впервые в страну в полдень. Сразу на вечер взяли «ночной Дубай». Водитель Акмаль приехал без
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Мария
Хотели ненапряжную вечернюю экскурсию по эффектным местам Дубая. Гид был всегда на связи и приезжал вовремя, всё что дополнительно спрашивали - рассказывал, показывал, советовал. Помог нам с билетами в Музей будущего, когда уже официально был солд-аут. Спасибо!
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