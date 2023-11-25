Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе

Групповая экскурсия в Дубае

Увидеть город в свете огней и подняться на самый высокий небоскрёб в мире

По Дубаю нужно обязательно прогуляться именно ночью. Город после заката совершенно другой. Он завораживает сверкающими небоскрёбами и множеством огней. Прибавьте к этому нежаркую погоду, и экскурсия станет вдвойне приятнее. Гид покажет известные места и секретные локации, в которых получаются отличные фото. Расскажет об истории Дубая и строительстве дворца шейха.
Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе
Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе
Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе
Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе
Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе
Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе
Ближайшие даты:
25
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$63
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Палм-Джумейра — самый большой в мире искусственный остров, где можно сделать невероятные фото заката на фоне светящихся небоскрёбов Дубай Марина. Мы покажем секретные места, где получаются впечатляющие кадры.
  • Дубайская Венеция — курортный комплекс с видом на белоснежно-голубой отель «Парус».
  • Сук Мадинат Джумейра — роскошный арабский рынок, окружённый искусственными каналами.
  • Музей будущего с его необычной архитектурой.
  • Золотая рамка, или Дубайская рамка, символизирующая условную границу между Старым и Новым городом. На неё можно подняться и полюбоваться ночной панорамой с высоты 150 метров.
  • Аль Сиф — старинный район с портом и древним наследием — аутентичными домами купцов.
  • Резиденция шейха Дубая с огромным парком.
  • Торговый центр Дубай-молл с поющими фонтанами и аквариумом.
  • Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире высотой 828 метров со смотровой площадкой, откуда откроются захватывающие виды на ночной Дубай.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида.
  • Поездка пройдёт на кроссовере Hyundai Santa Fe или минивэне Toyota Previa.
  • Если вам нужен трансфер из другого города, доплата договорная — от $20.
  • Заберём вас у вашего отеля и привезём обратно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.

Дополнительные расходы

  • Посещение Дубайской Рамки — $14/взрослые, $6/дети.
  • Подъём на Бурдж-Халифа — от $65/чел.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 16:00 и 22:00, в воскресенье в 16:00 и 20:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 16:00 и 22:00, в воскресенье в 16:00 и 20:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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