Увидеть город в свете огней и подняться на самый высокий небоскрёб в мире
По Дубаю нужно обязательно прогуляться именно ночью. Город после заката совершенно другой. Он завораживает сверкающими небоскрёбами и множеством огней. Прибавьте к этому нежаркую погоду, и экскурсия станет вдвойне приятнее. Гид покажет известные места и секретные локации, в которых получаются отличные фото. Расскажет об истории Дубая и строительстве дворца шейха.
Ближайшие даты:
25
ноя
ноя
26
ноя
ноя
27
ноя
ноя
28
ноя
ноя
29
ноя
ноя
30
ноя
ноя
1
дек
дек
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$63
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Палм-Джумейра — самый большой в мире искусственный остров, где можно сделать невероятные фото заката на фоне светящихся небоскрёбов Дубай Марина. Мы покажем секретные места, где получаются впечатляющие кадры.
- Дубайская Венеция — курортный комплекс с видом на белоснежно-голубой отель «Парус».
- Сук Мадинат Джумейра — роскошный арабский рынок, окружённый искусственными каналами.
- Музей будущего с его необычной архитектурой.
- Золотая рамка, или Дубайская рамка, символизирующая условную границу между Старым и Новым городом. На неё можно подняться и полюбоваться ночной панорамой с высоты 150 метров.
- Аль Сиф — старинный район с портом и древним наследием — аутентичными домами купцов.
- Резиденция шейха Дубая с огромным парком.
- Торговый центр Дубай-молл с поющими фонтанами и аквариумом.
- Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире высотой 828 метров со смотровой площадкой, откуда откроются захватывающие виды на ночной Дубай.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида.
- Поездка пройдёт на кроссовере Hyundai Santa Fe или минивэне Toyota Previa.
- Если вам нужен трансфер из другого города, доплата договорная — от $20.
- Заберём вас у вашего отеля и привезём обратно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Дополнительные расходы
- Посещение Дубайской Рамки — $14/взрослые, $6/дети.
- Подъём на Бурдж-Халифа — от $65/чел.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 16:00 и 22:00, в воскресенье в 16:00 и 20:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 16:00 и 22:00, в воскресенье в 16:00 и 20:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмир — ваша команда гидов в Дубае
Меня зовут Эмир! Живу в ОАЭ с 2014 года. Путешествуя с нами по ОАЭ, вы узнаете много интересного о местных жителях, традициях и обычаях. Маршруты наших экскурсий созданы на основе большого опыта и пожеланий гостей.
Похожие туры из Дубая
Индивидуальная
8 часов
Тот самый Дубай
Открыть для себя город небоскрёбов и подняться на самый высокий из них
в вашем отеле
Завтра
26 ноя
27 ноя
28 ноя
250$213 за всё до 4 чел.
Аудиогид
1 час
Дубай Марина: аудиопрогулка среди небоскрёбов
Погулять по району, который не хвастается богатой историей, но демонстрирует, как создает её с нуля
возле DMCC Metro Station
Сегодня
Завтра
26 ноя
27 ноя
$7 за человека
Индивидуальная
6 часов
Самое-самое в Дубае
Посетить важнейшие места исторического и современного города в компании профессионального гида
5 дек
6 дек
10 дек
12 дек
$250 за всё до 4 чел.