Проведите день у бассейна Terra Solis, наслаждаясь солнечной атмосферой и ритмами диджеев.
Вас ждут освежающие напитки, блюда со вкусами всего мира и идеальное место для отдыха и восстановления сил.
Описание экскурсииДень под солнцем Terra Solis Расслабьтесь и получите заряд энергии у бассейна Terra Solis. Когда солнце высоко в небе и комплекс оживает, пространство наполняется особой атмосферой — ритмами, вкусами и отдыхом. Полное удовольствие Широкий выбор шезлонгов и уютных кабинок создают идеальные условия для отдыха. Необычные блюда и напитки, объединяющие вкусы всего мира, доступны по цене 100 дирхамов ОАЭ на человека. Музыка и настроение Весь день вас будет сопровождать живая музыка от местных диджеев, создавая яркий саундтрек вашему отдыху. Terra Solis — это место, где каждый момент наполнен легкостью и энергией. Важная информация:
- Что взять с собой: солнцезащитные очки, купальники, солнцезащитный крем, удобная одежда.
- Не допускается: домашние животные, стеклянные предметы.
- Не подходит для: людей младше 21 года.
Ответы на вопросы
Что включено
- Доступ к бассейну
- Шезлонг
- Музыка от резидент-диджеев
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Место начала и завершения?
XCR9+96P Дубай - Объединенные Арабские Эмираты
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
21 июн 2025
Неплохо, в целом понравилось
О
Оливия
1 мая 2024
Очень оживлённое место, особенно в жаркий день — дарит ощущение уюта и спокойствия
В
Виктория
28 фев 2024
Расположение отличное, но цена показалась немного завышенной для такого формата
