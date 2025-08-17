Индивидуальная экскурсия в Аль-Айн из Дубая: дворец шейха Зайда, гора Джебель Хафит и крупнейший зоопарк ОАЭ ждут вас
Экскурсия в Аль-Айн из Дубая - это возможность увидеть родину первого правителя ОАЭ.
Посетите дворец шейха Зайда, насладитесь панорамными видами с горы Джебель Хафит и расслабьтесь в горячих источниках. В зоопарке Аль-Айна вы встретите редких животных и познакомитесь с местной флорой.
Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и откроет тайны одного из самых интересных эмиратов
5 причин купить эту экскурсию
🏰 Посещение дворца шейха Зайда
🌄 Подъем на гору Джебель Хафит
🐘 Зоопарк с редкими животными
🌿 Прогулка по финиковой роще
♨️ Расслабление в горячих источниках
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Аль-Айна - с ноября по март, когда температура комфортна для прогулок и экскурсий. В это время вы сможете насладиться природой и достопримечательностями без жары. В апреле и октябре также возможно посещение, но стоит быть готовым к более высоким температурам. Летом, с мая по сентябрь, поездка может быть менее комфортной из-за жары, но при этом вы сможете избежать большого количества туристов.
Сначала мы посетим живописный оазис, где в тени финиковых пальм отдохнём от жары и, если удастся, понаблюдаем за сбором плодов.
Дорога в облака и горячие источники
Вас ждёт головокружительный путь-серпантин на смотровую площадку горы Джебель Хафит. Он входит в топ-10 красивейших дорог мира. С вершины 1300 м вы насладитесь панорамой города, а затем при желании пообедаете в президентском отеле «Меркурий».
У подножия горы раскинулся зелёный оазис с горячими источниками. У вас будет свободное время на посещение эвкалиптовой сауны и термальных купален.
Флора и фауна
Зоопарк Аль-Айна — самый большой в стране. Здесь можно встретить немало экзотических животных: аравийскую антилопу, большерогих гривистых баранов, лемуров, носорогов, бегемотов, тигров и львов, прокатиться на верблюдах, покормить жирафов и познакомиться с местным растительным миром.
Организационные детали
Заберём вас из отеля в Дубае и отвезём обратно на комфортабельном автомобиле Toyota или аналогичном по классу
Согласуем дополнительную оплату за трансфер из других эмиратов в переписке
Обед в ресторане и входные билеты оплачиваются дополнительно (по желанию): зоопарк — 35 дирхам за чел. (с сафари + 220 дирхам), термы — 25 дирхам за чел.
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Правила посещения терм
Для детей младше 13 лет купание в источниках разрешено только в сопровождении отца согласно правилам Муниципалитета эмирата Аль-Айн
В термальных источниках фотосъёмка запрещена
Не забудьте взять с собой одежду и купальные принадлежности, если захотите посетить термы
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 630 туристов
Меня зовут Александра, живу и работаю в ОАЭ. Я и мои коллеги расскажем историю Эмиратов и проведём по самым значимым местам. Вы увидите всё самое интересное!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алексей
17 авг 2025
Все понравилось
Оксана
21 июл 2025
Это была одна из самых крутых экскурсий в Дубае! Александра - очень приятная и общительная, рассказывала на протяжении всей экскурсии интересные истории и факты про Дубай, Аль-Айн и про жизнь в Дубае.
Lena
26 фев 2025
Сафари - отлично Остальное на любителя Но в общем то остального и нет Спасибо
Надежда
17 фев 2025
После знакомства с величественным Абу-Даби и сверкающим Дубаем едем в Аль-Айн. Два часа пути и мы в самом зеленом, на мой взгляд, городке эмиратов. Всю экскурсию нас сопровождала Александра, наш читать дальше
ГИД. Милая и очень ответственная девушка. Профессионально, но в то же время, легко и доступно, она рассказывала нам факты и истории об этом удивительном месте. Безумно понравилось африканское сафари в самом большом зоопарке стран Персидского залива, отличная погода позволила подняться по серпантину на смотровую площадку и увидеть весь Аль-Айн и пустыню с высоты птичьего полета… завершилась экскурсия уже на закате посещением крепости, в которой жил первый правитель страны.. Огромное спасибо Александре за незабываемые впечатления.