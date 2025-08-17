Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Аль-Айна - с ноября по март, когда температура комфортна для прогулок и экскурсий. В это время вы сможете насладиться природой и достопримечательностями без жары. В апреле и октябре также возможно посещение, но стоит быть готовым к более высоким температурам. Летом, с мая по сентябрь, поездка может быть менее комфортной из-за жары, но при этом вы сможете избежать большого количества туристов.

Экскурсия в Аль-Айн из Дубая - это возможность увидеть родину первого правителя ОАЭ. Посетите дворец шейха Зайда, насладитесь панорамными видами с горы Джебель Хафит и расслабьтесь в горячих источниках. В зоопарке Аль-Айна вы встретите редких животных и познакомитесь с местной флорой. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и откроет тайны одного из самых интересных эмиратов

Сначала мы посетим живописный оазис, где в тени финиковых пальм отдохнём от жары и, если удастся, понаблюдаем за сбором плодов.

Дорога в облака и горячие источники

Вас ждёт головокружительный путь-серпантин на смотровую площадку горы Джебель Хафит. Он входит в топ-10 красивейших дорог мира. С вершины 1300 м вы насладитесь панорамой города, а затем при желании пообедаете в президентском отеле «Меркурий».

У подножия горы раскинулся зелёный оазис с горячими источниками. У вас будет свободное время на посещение эвкалиптовой сауны и термальных купален.

Флора и фауна

Зоопарк Аль-Айна — самый большой в стране. Здесь можно встретить немало экзотических животных: аравийскую антилопу, большерогих гривистых баранов, лемуров, носорогов, бегемотов, тигров и львов, прокатиться на верблюдах, покормить жирафов и познакомиться с местным растительным миром.

Организационные детали

Заберём вас из отеля в Дубае и отвезём обратно на комфортабельном автомобиле Toyota или аналогичном по классу

Согласуем дополнительную оплату за трансфер из других эмиратов в переписке

Обед в ресторане и входные билеты оплачиваются дополнительно (по желанию): зоопарк — 35 дирхам за чел. (с сафари + 220 дирхам), термы — 25 дирхам за чел.

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

