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Экскурсия на Индийский Океан

DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours – Гид из Дубая
Мы приглашаем Вас на групповую экскурсию ⛳ к Индийскому океану, где в дороге мы увидим все возможные природные ландшафты: пустыню, предгорья и горы ⛰️.

Мы будем проезжать маленькие деревушки, верблюжьи фермы, оазисы, пальмовые рощи, небольшие мечети, древние форты и придорожные рынки — это сделает нашу дорогу насыщенной и увлекательной.

В отеле на побережье вас ждёт обед и купание в Индийском Океане, а для желающих возможность заняться снорклингом (за доп.

плату).
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏆Активный отдых
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 90 человек

  • $65 за человека

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Экскурсия на Индийский Океан
Экскурсия на Индийский Океан

Что вы увидите

  • Знаменитый Ковровый рынок
  • Горы Джабаль-аль-Хаджар
  • Обед в пятизвездочном отеле
  • Индийский океан
  • Разнообразные природные ландшафты
Фуджейра — восточное побережье ЭмиратовУникальное по своей природной сути пространство песчаного берега у подножия скалистых гор ⛰️ предлагает насладиться чудесными видами мощного океана и фантастических горных пейзажей, позволяет гармонично соединить в месте для отдыха эти две удивительные стихии. Берег Индийского океанаОдно из самых живописных и красивейших мест на Аравийском полуострове. Выбирая экскурсии 🧭 в ОАЭ, сразу резервируйте как минимум один день на эту поездку. Местный колорит, культурные особенности, пустыня, базары и небоскрёбы — это прекрасно, но океан — нечто совершенно иное. Поездка к индийскому океану — это то, что Dubai Relax Tours предлагает каждому путешествующему в Эмираты. Каждый вторник, четверг, пятницу и воскресенье вы можете отправиться в это незабываемое путешествие. Незабываемая экскурсия ⛳ к Индийскому океануГерой популярного европейского фильма, мучающийся от головных болей и предчувствующий свой скорый конец, сожалел только об одном — о том, что ему так никогда и не довелось увидеть океан. Откровенно говоря, такой пробел в биографии сегодня нельзя оправдать ничем. Поэтому всё, что остаётся сделать — это взять себя и свои накопления в руки, собрать чемоданы и двинуться в далёкий путь. Вы увидите древние развалины фортов, пальмовые рощи, плантации фиников и бесконечную гладь прозрачного океана под палящим солнцем арабского Востока… Описывать окружающее великолепие просто не имеет смысла. Даже фотографии 📸 не отражают атмосферу сказки, которая царит в Эмиратах, особенно если вы заказываете поездку к Индийскому океану.
Экскурсия на Индийский океан позволит взглянуть на ОАЭ под несколько иным углом. Контраст огромной массы солёной воды с резвящимися в лучах солнца рыбами и уникальными садами кораллов и, казалось бы, неподвижным, но постоянно меняющимся пустынным пейзажем заставляет задуматься о вечном. А чтобы вы не отвлекались на вопросы бытия, сопровождающий вас русскоязычный гид постарается сфокусировать ваше внимание на самых оригинальных аспектах путешествия. Что вас ждётСама по себе поездка по экзотической стране в сопровождении гида — это уже увлекательное занятие. Но не ждите, что мы просто сгрузим вас у шезлонгов и позволим загорать в своё удовольствие. Мы профессионалы и не отпустим вас до тех пор, пока не покажем каждый примечательный уголок в прибрежных деревушках, не сводим на настоящий местный базар, не покажем самые живописные места.

В наших планах:

  • знаменитый Ковровый рынок;
  • горы Джабаль-аль-Хаджар;
  • обед в пятизвездочном отеле;
  • для любителей и мастеров дайвинга — погружение с аквалангом или простой маской вблизи коралловых рифов.
Приезжайте! Цепочка ваших следов на песчаном пляже — это как раз то, чего не хватает этому месту, и то, что вы захотите обновлять ежегодно!*
*Экскурсия осуществляется из всех эмиратов, кроме Абу-ДабиВажная информацияФорма одежды — комфортная и свободная, потому что в эту экскурсию входит только транзитная поездка по эмиратам и пользование отелем на восточном побережье страны.
Надо ли брать с собой купальники? Да, конечно! Вы сможете пообедать и искупаться в отеле на восточном побережье страны, где состав и температура воды ощутимо отличается от Персидского залива.
Надо ли брать с собой полотенца? Нет, не надо, потому что можно будет пользоваться полотенцем отеля.
Надо ли брать с собой питьевую воду? Вода включена в экскурсию — по одной бутылочке воды на человека во время движения, а также безалкогольные напитки (вода, чай или кофе) включены во время обеда.
Что входит
  • Трансфер в отель Фуджейры (с группой на автобусе)
  • Русскоговорящий гид
  • Обед и купание в 5* Отеле Intercon Fujeirah
  • Безалкогольные напитки во время обеда (вода, чай или кофе)
  • Бутылка воды в дорогу
  • Доступ к пляжу и бассейну + полотенца
  • Возможность заняться водными видами спорта
Что не входит
  • Ласты и маски (за доп. плату)
  • Аренда экипировки для водных видов спорта
Начало
🚩 Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана.
Место завершения
🏁 Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмане.
Экскурсия на Индийский Океан
Экскурсия на Индийский Океан
Экскурсия на Индийский Океан
Экскурсия на Индийский Океан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 90 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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