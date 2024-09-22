После завтрака отправимся на пляж. Лежаки и зонтики уже входят в стоимость, а также вы сможете порадовать себя одним бесплатным коктейлем.

Затем направимся в магазин, где у вас будет возможность приобрести продукты по московским ценам. Вечером желающие поужинают на Palm Jumeirah в одном из самых известных ресторанов Дубая. Вам подадут три блюда и три напитка (за дополнительную плату). Шикарный вид и живая музыка — вечер удался!