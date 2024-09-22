Дубай, встречай: тур-девичник в ОАЭ

Отдохнуть на живописных пляжах и прокатиться по завораживающей пустыне
Дела подождут — впереди незабываемая неделя в Дубае. Этот крупнейший город Объединённых Арабских эмиратов покорит вас своей атмосферой.

Мы побываем в «Дубай Молл» и увидим самый большой аквариум, посетим остров Palm
читать дальше

Jumeirah и погуляем по «Саду чудес».

Устроим винный вечер, а желающие смогут прокатиться на лимузине и каяках, отдохнуть в аквапарке и провести время на 75-м этаже небоскрёба. Вы откроете для себя Дубай с совершенно другой стороны вместе с резидентом ОАЭ!

Дубай, встречай: тур-девичник в ОАЭ
Дубай, встречай: тур-девичник в ОАЭ
Дубай, встречай: тур-девичник в ОАЭ
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание тура

Организационные детали

Возможны изменения в программе по не зависящим от организатора причинам.

Проживание. Двухместное размещение в 4-звёздочном отеле-апартаментах рядом с метро. За доплату возможно одноместное размещение.

Питание. В стоимость входят завтраки в отеле. остальное питание оплачивается отдельно.

Виза. Не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в жаркий Дубай

Встретим вас в аэропорт и поедем в отель. По прибытии обменяем валюту, заселимся и отдохнём после дороги. Затем соберёмся на ужин и прогуляемся по Дубай Марине.

Прибытие в жаркий ДубайПрибытие в жаркий ДубайПрибытие в жаркий ДубайПрибытие в жаркий Дубай
2 день

Пляжный релакс, опциональные вечерние активности

После завтрака отправимся на пляж. Лежаки и зонтики уже входят в стоимость, а также вы сможете порадовать себя одним бесплатным коктейлем.

Затем направимся в магазин, где у вас будет возможность приобрести продукты по московским ценам. Вечером желающие поужинают на Palm Jumeirah в одном из самых известных ресторанов Дубая. Вам подадут три блюда и три напитка (за дополнительную плату). Шикарный вид и живая музыка — вечер удался!

Пляжный релакс, опциональные вечерние активностиПляжный релакс, опциональные вечерние активностиПляжный релакс, опциональные вечерние активностиПляжный релакс, опциональные вечерние активности
3 день

Обзорная экскурсия по Дубаю

Позавтракав, вы сможете отдохнуть у бассейна в отеле. С 14:00 у нас начнётся экскурсия по городу, во время которой мы увидим знаковые локации, полюбуемся видами на небоскрёбы и другие роскошные здания.

К 21:00 вернёмся в отель, а потом устроим настоящий винный вечер в известном ресторане. Безлимитное вино, приятная компания — комбо для незабываемого вечера.

Обзорная экскурсия по ДубаюОбзорная экскурсия по ДубаюОбзорная экскурсия по ДубаюОбзорная экскурсия по Дубаю
4 день

Парк цветов и тематическая вечеринка

Сегодня первым делом мы побываем в Miracle Garden — парке цветов, который также называют «Сад чудес». Он был открыт в 2013 году и с тех пор стал одной из самых популярных достопримечательностей города. Здесь можно увидеть разнообразные цветочные композиции, включая арки, пирамиды, сердца и даже копии известных зданий мира, таких как Тадж-Махал или Эйфелева башня.

По возвращении в отель у вас будет свободное время. Уже вечером состоится вечеринка. Желающих заберёт от отеля лимузин. Мы соберёмся на 75-м этаже небоскрёба, где вы сможете насладиться эксклюзивными напитками, а также полюбоваться видом на город.

Парк цветов и тематическая вечеринкаПарк цветов и тематическая вечеринкаПарк цветов и тематическая вечеринкаПарк цветов и тематическая вечеринка
5 день

Отдых на пляже, поездка в «Дубай Молл»

Позавтракав, отправимся на пляж и устроим «белую» вечеринку, поэтому обязательно захватите с собой одежду этого цвета.

Вечером поедем в «Дубай Молл» — крупнейший торговый центр в мире. Здесь можно найти множество магазинов, ресторанов и развлечений. Увидим самый большой аквариум, где живут более 300 видов морских животных. Также полюбуемся поющими фонтанами и, конечно, Бурдж-Халифа.

Желающие посетят эффектное шоу La Perle, в котором совмещены акробатика, водные и воздушные трюки, передовые театральные технологии.

Отдых на пляже, поездка в «Дубай Молл»Отдых на пляже, поездка в «Дубай Молл»Отдых на пляже, поездка в «Дубай Молл»Отдых на пляже, поездка в «Дубай Молл»
6 день

Кайт-Бич, опциональная вечернаяя программа

Сегодня после завтрака поедем на общественный пляж Кайт-Бич. Желающие смогут покататься на каяках. К 14:30 вернёмся в отель, а уже в 16:00 направимся в аутлет на шопинг. Также при желании посетим шоу мотоциклов и увидим вечерние фейерверки.

Кайт-Бич, опциональная вечернаяя программаКайт-Бич, опциональная вечернаяя программаКайт-Бич, опциональная вечернаяя программаКайт-Бич, опциональная вечернаяя программа
7 день

Пляж Palm Jumeirah и сафари

Утром поедем на пляж, откуда открывается потрясающий вид на отель Atlantis. При желании вы сможете посетить аквапарк.

К обеду вернёмся в отель, отдохнём, а в 16:00 стартуем на сафари. Вас ждёт шоу с ужином, а также фотосессия в эффектных платьях.

Пляж Palm Jumeirah и сафариПляж Palm Jumeirah и сафариПляж Palm Jumeirah и сафариПляж Palm Jumeirah и сафари
8 день

Окончание тура

Пришло время возвращаться домой. Мы проводим вас в аэропорт после выселения.

До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$860
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • VIP-трансфер по Дубаю
  • Обзорная экскурсия по городу
  • Аренда лежаков и зонтиков на пляжах
  • Билеты в Сад цветов
  • Сафари
  • Фотосессия в пустыне и секретных локациях
  • Винный вечер в известном ресторане
Что не входит в цену
  • Перелёт до Дубая и обратно
  • Обеды и ужины
  • Одноместное размещение
  • Аренда лимузина - $40
  • Шоу La Perle - $60
  • Билеты в аквапарк
  • Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дубая/Шарджи, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Дубая/Шарджи, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дубая

ИндивидуальныеГрупповыеЛетниеАктивный отдыхДубай моллПопулярные местаПрирода и пейзажиПляжиИз аэропорта
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Дубае
Все туры из Дубая
ХорошоТам