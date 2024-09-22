Мы побываем в «Дубай Молл» и увидим самый большой аквариум, посетим остров Palm
Описание тура
Организационные детали
Возможны изменения в программе по не зависящим от организатора причинам.
Проживание. Двухместное размещение в 4-звёздочном отеле-апартаментах рядом с метро. За доплату возможно одноместное размещение.
Питание. В стоимость входят завтраки в отеле. остальное питание оплачивается отдельно.
Виза. Не нужна.
Программа тура по дням
Прибытие в жаркий Дубай
Встретим вас в аэропорт и поедем в отель. По прибытии обменяем валюту, заселимся и отдохнём после дороги. Затем соберёмся на ужин и прогуляемся по Дубай Марине.
Пляжный релакс, опциональные вечерние активности
После завтрака отправимся на пляж. Лежаки и зонтики уже входят в стоимость, а также вы сможете порадовать себя одним бесплатным коктейлем.
Затем направимся в магазин, где у вас будет возможность приобрести продукты по московским ценам. Вечером желающие поужинают на Palm Jumeirah в одном из самых известных ресторанов Дубая. Вам подадут три блюда и три напитка (за дополнительную плату). Шикарный вид и живая музыка — вечер удался!
Обзорная экскурсия по Дубаю
Позавтракав, вы сможете отдохнуть у бассейна в отеле. С 14:00 у нас начнётся экскурсия по городу, во время которой мы увидим знаковые локации, полюбуемся видами на небоскрёбы и другие роскошные здания.
К 21:00 вернёмся в отель, а потом устроим настоящий винный вечер в известном ресторане. Безлимитное вино, приятная компания — комбо для незабываемого вечера.
Парк цветов и тематическая вечеринка
Сегодня первым делом мы побываем в Miracle Garden — парке цветов, который также называют «Сад чудес». Он был открыт в 2013 году и с тех пор стал одной из самых популярных достопримечательностей города. Здесь можно увидеть разнообразные цветочные композиции, включая арки, пирамиды, сердца и даже копии известных зданий мира, таких как Тадж-Махал или Эйфелева башня.
По возвращении в отель у вас будет свободное время. Уже вечером состоится вечеринка. Желающих заберёт от отеля лимузин. Мы соберёмся на 75-м этаже небоскрёба, где вы сможете насладиться эксклюзивными напитками, а также полюбоваться видом на город.
Отдых на пляже, поездка в «Дубай Молл»
Позавтракав, отправимся на пляж и устроим «белую» вечеринку, поэтому обязательно захватите с собой одежду этого цвета.
Вечером поедем в «Дубай Молл» — крупнейший торговый центр в мире. Здесь можно найти множество магазинов, ресторанов и развлечений. Увидим самый большой аквариум, где живут более 300 видов морских животных. Также полюбуемся поющими фонтанами и, конечно, Бурдж-Халифа.
Желающие посетят эффектное шоу La Perle, в котором совмещены акробатика, водные и воздушные трюки, передовые театральные технологии.
Кайт-Бич, опциональная вечернаяя программа
Сегодня после завтрака поедем на общественный пляж Кайт-Бич. Желающие смогут покататься на каяках. К 14:30 вернёмся в отель, а уже в 16:00 направимся в аутлет на шопинг. Также при желании посетим шоу мотоциклов и увидим вечерние фейерверки.
Пляж Palm Jumeirah и сафари
Утром поедем на пляж, откуда открывается потрясающий вид на отель Atlantis. При желании вы сможете посетить аквапарк.
К обеду вернёмся в отель, отдохнём, а в 16:00 стартуем на сафари. Вас ждёт шоу с ужином, а также фотосессия в эффектных платьях.
Окончание тура
Пришло время возвращаться домой. Мы проводим вас в аэропорт после выселения.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$860
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- VIP-трансфер по Дубаю
- Обзорная экскурсия по городу
- Аренда лежаков и зонтиков на пляжах
- Билеты в Сад цветов
- Сафари
- Фотосессия в пустыне и секретных локациях
- Винный вечер в известном ресторане
Что не входит в цену
- Перелёт до Дубая и обратно
- Обеды и ужины
- Одноместное размещение
- Аренда лимузина - $40
- Шоу La Perle - $60
- Билеты в аквапарк
- Дополнительные экскурсии