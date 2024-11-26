ОАЭ: волшебство дубайского потока

«‎Волшебство дубайского потока» – уникальный тур по ОАЭ, где каждый момент превращается в волшебство под звёздами этого захватывающего города.

В этом туре вы увидите самые красивые, живописные и уникальные места, которые оставят незабываемые впечатления в вашей истории приключений.
ОАЭ: волшебство дубайского потока
ОАЭ: волшебство дубайского потока
ОАЭ: волшебство дубайского потока
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Добро пожаловать в "Волшебство Дубайского Потока"

Приглашаем вас в уникальное путешествие по Объединённым Арабским Эмиратам, где каждый момент наполняется волшебством под звёздами этого удивительного города. Этот тур подарит вам возможность увидеть самые красивые и живописные места, которые оставят незабываемые впечатления в вашей жизни.

Что вас ждёт в туре?

  • Захватывающие виды на современные архитектурные шедевры.
  • Погружение в богатую культуру и традиции региона.
  • Посещение уникальных достопримечательностей, которые вдохновляют.
  • Возможность попробовать местную кухню и насладиться гастрономическими изысками.

Незабываемые впечатления

Каждый момент вашего путешествия будет наполнен яркими эмоциями и новыми открытиями. Вы сможете насладиться атмосферой этого удивительного города, который сочетает в себе современность и традиции.

Присоединяйтесь к нам!

Не упустите шанс стать частью этого волшебного приключения. Откройте для себя "Волшебство Дубайского Потока" и создайте свои собственные незабываемые воспоминания!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)$250
Детский (4-12 лет)$125
Детский (0-3 года)$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги профессионального гида
  • Трансфер
  • Интернет
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт Дубай
Завершение: Выставка Global Village
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дубая

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