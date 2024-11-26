«Волшебство дубайского потока» – уникальный тур по ОАЭ, где каждый момент превращается в волшебство под звёздами этого захватывающего города.
В этом туре вы увидите самые красивые, живописные и уникальные места, которые оставят незабываемые впечатления в вашей истории приключений.
В этом туре вы увидите самые красивые, живописные и уникальные места, которые оставят незабываемые впечатления в вашей истории приключений.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Добро пожаловать в "Волшебство Дубайского Потока"
Приглашаем вас в уникальное путешествие по Объединённым Арабским Эмиратам, где каждый момент наполняется волшебством под звёздами этого удивительного города. Этот тур подарит вам возможность увидеть самые красивые и живописные места, которые оставят незабываемые впечатления в вашей жизни.
Что вас ждёт в туре?
- Захватывающие виды на современные архитектурные шедевры.
- Погружение в богатую культуру и традиции региона.
- Посещение уникальных достопримечательностей, которые вдохновляют.
- Возможность попробовать местную кухню и насладиться гастрономическими изысками.
Незабываемые впечатления
Каждый момент вашего путешествия будет наполнен яркими эмоциями и новыми открытиями. Вы сможете насладиться атмосферой этого удивительного города, который сочетает в себе современность и традиции.
Присоединяйтесь к нам!
Не упустите шанс стать частью этого волшебного приключения. Откройте для себя "Волшебство Дубайского Потока" и создайте свои собственные незабываемые воспоминания!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$250
|Детский (4-12 лет)
|$125
|Детский (0-3 года)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Трансфер
- Интернет
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт Дубай
Завершение: Выставка Global Village
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Дубая
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