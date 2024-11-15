Четыре волшебных дня в Дубае

«‎Дубай: волшебство четырёхдневного путешествия» — уникальный тур по ОАЭ, где каждый момент превращается в волшебство под звёздами этого захватывающего города.

В этом туре вы увидите самые красивые, живописные и уникальные места, которые оставят незабываемое впечатления в вашей истории жизни.
Четыре волшебных дня в Дубае
Четыре волшебных дня в Дубае
Четыре волшебных дня в Дубае
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Что вас ждёт? День 1: «‎Сафари в золотых дюнах» • Отправьтесь в захватывающее сафари, чтобы ощутить дыхание пустыни и увидеть, как она преображается под лучами заката.
  • Встречайте восхитительные виды и захватывающие приключения. День 2: «‎За гранью роскоши» • Бурдж-эль-Араб — символ роскоши, встречающий вас своим утончённым великолепием.
  • Пальмовый остров — эксклюзивное место с уникальной архитектурой.
  • Атлантис — загадочное королевство подводных чудес. День 3: «‎Сказочная смесь культур» • Day to day и Miracle Garden: покупки и оазис цветов.
  • Всемирная выставка: погружение в будущее.
  • Global Village — культурная выставка в стиле сказки. День 4: «Ленивый день на золотых песках» • Отдыхайте на пляже с комфортным транспортом в вашем распоряжении.
  • Наслаждайтесь солнцем и морским бризом.

По договорённости.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)$250
Детский (4-12 лет)$125
Детский (0-3 года)$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сафари
  • Парус (Бурдж-эль-Араб)
  • Пальмовый остров
  • Атлантис
  • Забель сарай
  • Шейх Палас
  • Дубай Молл
  • Аквариум
  • Поющий Фонтан
  • Бурж Халифа
  • Сувениры для близких и родных от «Day to Day» (по приемлемым ценам)
  • Цветочный парк «Miracle Garden»
  • Всемирная выставка
  • Выставка Global Village, где поближе познакомитесь с культурой народа
  • Пляж (транспорт предоставляется)
Что включено
  • Услуги профессионального гида
  • Трансфер
  • Интернет
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: JBR Beach
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дубая

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