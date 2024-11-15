«Дубай: волшебство четырёхдневного путешествия» — уникальный тур по ОАЭ, где каждый момент превращается в волшебство под звёздами этого захватывающего города.
В этом туре вы увидите самые красивые, живописные и уникальные места, которые оставят незабываемое впечатления в вашей истории жизни.
В этом туре вы увидите самые красивые, живописные и уникальные места, которые оставят незабываемое впечатления в вашей истории жизни.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тураЧто вас ждёт? День 1: «Сафари в золотых дюнах» • Отправьтесь в захватывающее сафари, чтобы ощутить дыхание пустыни и увидеть, как она преображается под лучами заката.
- Встречайте восхитительные виды и захватывающие приключения. День 2: «За гранью роскоши» • Бурдж-эль-Араб — символ роскоши, встречающий вас своим утончённым великолепием.
- Пальмовый остров — эксклюзивное место с уникальной архитектурой.
- Атлантис — загадочное королевство подводных чудес. День 3: «Сказочная смесь культур» • Day to day и Miracle Garden: покупки и оазис цветов.
- Всемирная выставка: погружение в будущее.
- Global Village — культурная выставка в стиле сказки. День 4: «Ленивый день на золотых песках» • Отдыхайте на пляже с комфортным транспортом в вашем распоряжении.
- Наслаждайтесь солнцем и морским бризом.
По договорённости.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$250
|Детский (4-12 лет)
|$125
|Детский (0-3 года)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сафари
- Парус (Бурдж-эль-Араб)
- Пальмовый остров
- Атлантис
- Забель сарай
- Шейх Палас
- Дубай Молл
- Аквариум
- Поющий Фонтан
- Бурж Халифа
- Сувениры для близких и родных от «Day to Day» (по приемлемым ценам)
- Цветочный парк «Miracle Garden»
- Всемирная выставка
- Выставка Global Village, где поближе познакомитесь с культурой народа
- Пляж (транспорт предоставляется)
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Трансфер
- Интернет
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: JBR Beach
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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