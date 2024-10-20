Большое путешествие по ОАЭ с выбором экскурсий и отдыхом на море (перелёты включены)

Побывать в 3 эмиратах, рассмотреть современные и традиционные здания и посетить мечеть шейха Зайда
Насыщенный тур по ОАЭ с включённым перелётом из Санкт-Петербурга и обратно.

Вы посетите туристический Дубай и увидите знаменитые небоскрёбы, здания необычной формы и сохранившееся традиционное в городе.

Зайдёте в роскошную мечеть шейха
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Зайда в Абу-Даби — шестую по величине мечеть в мире — и погрузитесь в культуру в Шардже.

Сможете дополнить путешествие поездкой на восточное побережье ОАЭ, джипингом в пустыне, отдыхом в горячих источниках, посещением парков развлечений и Лувра.

Большое путешествие по ОАЭ с выбором экскурсий и отдыхом на море (перелёты включены)
Большое путешествие по ОАЭ с выбором экскурсий и отдыхом на море (перелёты включены)
Большое путешествие по ОАЭ с выбором экскурсий и отдыхом на море (перелёты включены)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Порядок экскурсий может меняться. При этом сохраняется объём и качество предоставляемых услуг.

Женщинам важно взять с собой закрывающую всё тело одежду и платок для посещения мечетей. Просим соблюдать традиции страны и не брать с собой шорты, короткие юбки, облегающую, открытую и прозрачную одежду.

Важно иметь с собой €349 для оплаты на месте за экскурсионный пакет. Остальную наличку можно взять в долларах.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 50-60% от стоимости тура на покупку авиабилетов. Остальная часть — за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель.

Проживание. В 4-звёздочных отелях в Дубае, Шардже и Абу-Даби. 2-местные номера с ванными комнатами и кондиционерами. Если вы едете без компании, доплата за 1-местный номер обязательна.

Питание. Включены завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Транспорт. Автобус туристического класса с кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Вылет из Санкт-Петербурга

Перелёт из Санкт-Петербурга в Дубай с пересадкой в Стамбуле. Рейсы на разные даты отличаются. Просьба уточнять точное время вылета у организатора.

2 день

Прибытие в ОАЭ и посещение Президентского дворца в Абу-Даби

Прибытие в аэропорт Дубая рано утром. Далее отправляемся в Абу-Даби, где разместимся в отеле на 3 ночи.

Во второй половине дня посетим Президентский дворец Абу-Даби. Его площадь составляет 160 тысяч кв. метров. Рассмотрим архитектуру в арабском стиле и познакомимся с историей ОАЭ.

Прибытие в ОАЭ и посещение Президентского дворца в Абу-ДабиПрибытие в ОАЭ и посещение Президентского дворца в Абу-ДабиПрибытие в ОАЭ и посещение Президентского дворца в Абу-ДабиПрибытие в ОАЭ и посещение Президентского дворца в Абу-Даби
3 день

Знакомство с Абу-Даби

Сегодня вас ждёт экскурсия по столице ОАЭ — Абу-Даби.

Город расположен у Персидского залива. Менее суетливый, чем Дубай, и более зелёный. Жители любят коллекционировать раритетные автомобили, участвовать в гонках и проводить время на яхтах. В Абу-Даби находится шестая по величине мечеть в мире, которая способна вместить 40 тысяч верующих. Мечеть шейха Зайда выполнена в мавританском стиле: внутренние залы отделаны белым мрамором, золотой и стеклянной мозаикой, камнями и кристаллами. Не меньше впечатляют самый большой в мире ковёр ручной работы и роскошные огромные люстры.

Продолжим экскурсию прогулкой по 10-километровой набережной и увидим помпезный отель Emirates Palace. Далее переместимся на острова Саадаят, где находится Лувр (посещение за доплату). Здание окружено каналами и буквально стоит на воде. Интересная задумка архитектора — ажурный купол, пропускающий свет и создающий естественное освещение внутри. В музее хранятся полотна великих творцов, в числе которых Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо и Ван Гог.

Знакомство с Абу-ДабиЗнакомство с Абу-ДабиЗнакомство с Абу-Даби
4 день

Свободный день или дополнительная поездка на острова Яс

Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. Для желающих будет организована поездка на острова Яс, где находятся Ferrari-парк, тематический парк Warner Bros. World и огромный аквапарк.

Свободный день или дополнительная поездка на острова ЯсСвободный день или дополнительная поездка на острова ЯсСвободный день или дополнительная поездка на острова Яс
5 день

Оазис Аль-Айн

После завтрака освобождаем номера и отправляемся в Аль-Айн. Это четвёртый по численности город в ОАЭ, расположенный посреди пустыни и известный комплексом дворцов шейха Зайда. Погрузимся в местную культуру, узнаем о традициях и прогуляемся среди финиковых рощ и по уютным паркам с фонтанами.

Желающие за доплату смогут посетить минеральные источники.

Вечером размещение в отеле в Дубае или Шардже на 7 ночей.

Оазис Аль-АйнОазис Аль-АйнОазис Аль-АйнОазис Аль-Айн
6 день

Современный Дубай и дополнительная экскурсия в пустыню

Сегодня познакомимся с современным Дубаем — главным туристическим центром на Ближнем Востоке. Рассмотрим небоскрёбы и необычные формы зданий, увидим самый роскошный отель в мире, посетим местную Венецию и фешенебельный район. Зайдём в крупнейший торгово-развлекательный центр на планете — Dubai Mall. Здесь у вас будет свободное время на шопинг и обед.

Во второй половине дня желающие за доплату смогут отправиться на джипинг по барханам. Вы поужинаете в бедуинской деревне, прокатитесь на верблюдах, посетите вечернее танцевальное шоу в пустыне. Далее вернётесь в Дубай и посмотрите на шоу фонтанов с эффектной подсветкой возле самого высокого здания в мире.

Современный Дубай и дополнительная экскурсия в пустынюСовременный Дубай и дополнительная экскурсия в пустынюСовременный Дубай и дополнительная экскурсия в пустынюСовременный Дубай и дополнительная экскурсия в пустыню
7 день

День в вашем распоряжении

Ещё один свободный день, чтобы вы могли сами выбрать занятие по душе. Рекомендуем отдохнуть на пляжах, а вечером отправиться на ловлю крабов (за доплату). Вы не только поймаете ракообразных, но и отведаете мяса краба при свете фонарей, любуясь заливом.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
8 день

Отдых на море или поездка в Оман

Свободный день.

Для желающих за доплату будет организована поездка в соседнее государство — Оман. На корабле дойдём до полуострова Мусандам. По пути увидим рыбацкие поселения и остановимся в лагуне, чтобы искупаться в Индийском океане. Здесь часто встречают дельфинов. На борту вам предложат обед, арабский кофе, чай и снасти для рыбалки.

Отдых на море или поездка в ОманОтдых на море или поездка в ОманОтдых на море или поездка в ОманОтдых на море или поездка в Оман
9 день

Свободный день или поездка в Фуджейру

Желающие за доплату смогут побывать на восточном побережье страны у Оманского залива. Это часть более гористая и славится шикарными пляжами. По пути вы заедете на ковровый и фруктовый рынки. По прибытии прогуляетесь по городу и рассмотрите традиционные здания, в числе которых крепость Фуджейры, расположенная на холмах. В стоимость экскурсии входит обед в ресторане отеля. Во второй половине дня у вас будет время искупаться.

Свободный день или поездка в ФуджейруСвободный день или поездка в ФуджейруСвободный день или поездка в Фуджейру
10 день

День в вашем распоряжении

Во второй половине дня для желающих будет организован трансфер в выставочно-развлекательный комплекс Global Village и гигантский парк цветов Dubai Miracle Garden.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
11 день

Старый Дубай и традиционная Шарджа

В первой половине дня познакомимся со старым Дубаем. Увидим дворец правителя, прогуляемся по старинным улочкам, пересечём реку на традиционной лодке (доплата 7 дирхам) и заглянем на дубайские рынки.

После обеда отправимся в соседнюю Шарджу — культурную столицу ОАЭ. Рассмотрим значимые достопримечательности эмирата и посетим Музей исламской цивилизации (доплата 7 дирхам).

Старый Дубай и традиционная ШарджаСтарый Дубай и традиционная ШарджаСтарый Дубай и традиционная Шарджа
12 день

Отъезд

Освобождаем номера и отправляемся в аэропорт. Вылет в 9:30. В Стамбуле пересадка несколько часов либо с остановкой на ночь в отеле и вылетом на следующий день.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Тур со стартом 09.12.2024€1 266
Тур со стартом 24.02.2025€1 298
Тур со стартом 18.11.2024€1 303
Тур со стартом 10.02.2025€1 348
Тур со стартом 04.11.2024€1 353
Тур со стартом 20.10.2024€1 502
Тур со стартом 23.12.2024 (новогодний)€1 946
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Международный перелёт Санкт-Петербург-Дубай-Санкт-Петербург с пересадкой в Стамбуле (Turkish Airlines, багаж до 23 кг, ручная кладь до 7 кг)
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по программе
  • Пассажирские налоги
  • Экскурсионная программа в сопровождении русскоязычного гида - входит в стоимость, но оплачивается наличными (€349): экскурсии по Абу-Даби, на остров Саадаят, по Аль-Айну, Шардже и 2 экскурсии в Дубае
Что не входит в цену
  • 1-местное размещение - доплата €300
  • Обеды и ужины
  • Дорожно-транспортный сбор - €5 за весь тур
  • Туристический налог - 100 дирхам (отсутствует для детей до 12 лет, проживающих в одном номере с родителями)
  • По желанию:
  • Входной билет в Лувр - €15 (60 дирхам)
  • Поездка в Оман - €98 (с обедом и рыбалкой на корабле)
  • Поездка в Фуджейру - €59 + вход на пляж и обед (с посещением коврового и фруктового рынков, обедом и отдыхом на пляже)
  • Поездка в Global Village и парк цветов Miracle Garden - €30 + входные билеты
  • Поездка на острова Яс - €20 + входные билеты в Ferrari-парк / аквапарк / Warner Bros. World
  • Охота на крабов - €79 (с дегустацией)
  • Посещение минеральных источников в Аль-Айне - около €6
  • Джипинг в пустыне - €50 (с ужином, катанием на верблюдах и шоу в бедуинской деревне)
  • Обратите внимание, цена тура зависит от дат. Указанная стоимость актуальна для путешествия со стартом 09.12.2024. Точные цены на каждую дату вы увидите при бронировании
  • Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 50-60% от стоимости тура на покупку авиабилетов. Остальная часть - за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт, перелёт в ОАЭ с пересадкой в Стамбуле (Turkish Airlines), точное время вылета сообщит организатор
Завершение: Санкт-Петербург, аэропорт, перелёт с пересадкой в Стамбуле (Turkish Airlines), точное время вылета сообщит организатор (в некоторых турах с остановкой на ночь в отеле в Стамбуле и вылетом в Санкт-Петербург на следующий день)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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