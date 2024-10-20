Вы посетите туристический Дубай и увидите знаменитые небоскрёбы, здания необычной формы и сохранившееся традиционное в городе.
Зайдёте в роскошную мечеть шейха
Описание тура
Организационные детали
Порядок экскурсий может меняться. При этом сохраняется объём и качество предоставляемых услуг.
Женщинам важно взять с собой закрывающую всё тело одежду и платок для посещения мечетей. Просим соблюдать традиции страны и не брать с собой шорты, короткие юбки, облегающую, открытую и прозрачную одежду.
Важно иметь с собой €349 для оплаты на месте за экскурсионный пакет. Остальную наличку можно взять в долларах.
Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 50-60% от стоимости тура на покупку авиабилетов. Остальная часть — за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель.
Проживание. В 4-звёздочных отелях в Дубае, Шардже и Абу-Даби. 2-местные номера с ванными комнатами и кондиционерами. Если вы едете без компании, доплата за 1-местный номер обязательна.
Питание. Включены завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Транспорт. Автобус туристического класса с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Программа тура по дням
Вылет из Санкт-Петербурга
Перелёт из Санкт-Петербурга в Дубай с пересадкой в Стамбуле. Рейсы на разные даты отличаются. Просьба уточнять точное время вылета у организатора.
Прибытие в ОАЭ и посещение Президентского дворца в Абу-Даби
Прибытие в аэропорт Дубая рано утром. Далее отправляемся в Абу-Даби, где разместимся в отеле на 3 ночи.
Во второй половине дня посетим Президентский дворец Абу-Даби. Его площадь составляет 160 тысяч кв. метров. Рассмотрим архитектуру в арабском стиле и познакомимся с историей ОАЭ.
Знакомство с Абу-Даби
Сегодня вас ждёт экскурсия по столице ОАЭ — Абу-Даби.
Город расположен у Персидского залива. Менее суетливый, чем Дубай, и более зелёный. Жители любят коллекционировать раритетные автомобили, участвовать в гонках и проводить время на яхтах. В Абу-Даби находится шестая по величине мечеть в мире, которая способна вместить 40 тысяч верующих. Мечеть шейха Зайда выполнена в мавританском стиле: внутренние залы отделаны белым мрамором, золотой и стеклянной мозаикой, камнями и кристаллами. Не меньше впечатляют самый большой в мире ковёр ручной работы и роскошные огромные люстры.
Продолжим экскурсию прогулкой по 10-километровой набережной и увидим помпезный отель Emirates Palace. Далее переместимся на острова Саадаят, где находится Лувр (посещение за доплату). Здание окружено каналами и буквально стоит на воде. Интересная задумка архитектора — ажурный купол, пропускающий свет и создающий естественное освещение внутри. В музее хранятся полотна великих творцов, в числе которых Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо и Ван Гог.
Свободный день или дополнительная поездка на острова Яс
Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. Для желающих будет организована поездка на острова Яс, где находятся Ferrari-парк, тематический парк Warner Bros. World и огромный аквапарк.
Оазис Аль-Айн
После завтрака освобождаем номера и отправляемся в Аль-Айн. Это четвёртый по численности город в ОАЭ, расположенный посреди пустыни и известный комплексом дворцов шейха Зайда. Погрузимся в местную культуру, узнаем о традициях и прогуляемся среди финиковых рощ и по уютным паркам с фонтанами.
Желающие за доплату смогут посетить минеральные источники.
Вечером размещение в отеле в Дубае или Шардже на 7 ночей.
Современный Дубай и дополнительная экскурсия в пустыню
Сегодня познакомимся с современным Дубаем — главным туристическим центром на Ближнем Востоке. Рассмотрим небоскрёбы и необычные формы зданий, увидим самый роскошный отель в мире, посетим местную Венецию и фешенебельный район. Зайдём в крупнейший торгово-развлекательный центр на планете — Dubai Mall. Здесь у вас будет свободное время на шопинг и обед.
Во второй половине дня желающие за доплату смогут отправиться на джипинг по барханам. Вы поужинаете в бедуинской деревне, прокатитесь на верблюдах, посетите вечернее танцевальное шоу в пустыне. Далее вернётесь в Дубай и посмотрите на шоу фонтанов с эффектной подсветкой возле самого высокого здания в мире.
День в вашем распоряжении
Ещё один свободный день, чтобы вы могли сами выбрать занятие по душе. Рекомендуем отдохнуть на пляжах, а вечером отправиться на ловлю крабов (за доплату). Вы не только поймаете ракообразных, но и отведаете мяса краба при свете фонарей, любуясь заливом.
Отдых на море или поездка в Оман
Свободный день.
Для желающих за доплату будет организована поездка в соседнее государство — Оман. На корабле дойдём до полуострова Мусандам. По пути увидим рыбацкие поселения и остановимся в лагуне, чтобы искупаться в Индийском океане. Здесь часто встречают дельфинов. На борту вам предложат обед, арабский кофе, чай и снасти для рыбалки.
Свободный день или поездка в Фуджейру
Желающие за доплату смогут побывать на восточном побережье страны у Оманского залива. Это часть более гористая и славится шикарными пляжами. По пути вы заедете на ковровый и фруктовый рынки. По прибытии прогуляетесь по городу и рассмотрите традиционные здания, в числе которых крепость Фуджейры, расположенная на холмах. В стоимость экскурсии входит обед в ресторане отеля. Во второй половине дня у вас будет время искупаться.
День в вашем распоряжении
Во второй половине дня для желающих будет организован трансфер в выставочно-развлекательный комплекс Global Village и гигантский парк цветов Dubai Miracle Garden.
Старый Дубай и традиционная Шарджа
В первой половине дня познакомимся со старым Дубаем. Увидим дворец правителя, прогуляемся по старинным улочкам, пересечём реку на традиционной лодке (доплата 7 дирхам) и заглянем на дубайские рынки.
После обеда отправимся в соседнюю Шарджу — культурную столицу ОАЭ. Рассмотрим значимые достопримечательности эмирата и посетим Музей исламской цивилизации (доплата 7 дирхам).
Отъезд
Освобождаем номера и отправляемся в аэропорт. Вылет в 9:30. В Стамбуле пересадка несколько часов либо с остановкой на ночь в отеле и вылетом на следующий день.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Тур со стартом 09.12.2024
|€1 266
|Тур со стартом 24.02.2025
|€1 298
|Тур со стартом 18.11.2024
|€1 303
|Тур со стартом 10.02.2025
|€1 348
|Тур со стартом 04.11.2024
|€1 353
|Тур со стартом 20.10.2024
|€1 502
|Тур со стартом 23.12.2024 (новогодний)
|€1 946
Ответы на вопросы
Что включено
- Международный перелёт Санкт-Петербург-Дубай-Санкт-Петербург с пересадкой в Стамбуле (Turkish Airlines, багаж до 23 кг, ручная кладь до 7 кг)
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по программе
- Пассажирские налоги
- Экскурсионная программа в сопровождении русскоязычного гида - входит в стоимость, но оплачивается наличными (€349): экскурсии по Абу-Даби, на остров Саадаят, по Аль-Айну, Шардже и 2 экскурсии в Дубае
Что не входит в цену
- 1-местное размещение - доплата €300
- Обеды и ужины
- Дорожно-транспортный сбор - €5 за весь тур
- Туристический налог - 100 дирхам (отсутствует для детей до 12 лет, проживающих в одном номере с родителями)
- По желанию:
- Входной билет в Лувр - €15 (60 дирхам)
- Поездка в Оман - €98 (с обедом и рыбалкой на корабле)
- Поездка в Фуджейру - €59 + вход на пляж и обед (с посещением коврового и фруктового рынков, обедом и отдыхом на пляже)
- Поездка в Global Village и парк цветов Miracle Garden - €30 + входные билеты
- Поездка на острова Яс - €20 + входные билеты в Ferrari-парк / аквапарк / Warner Bros. World
- Охота на крабов - €79 (с дегустацией)
- Посещение минеральных источников в Аль-Айне - около €6
- Джипинг в пустыне - €50 (с ужином, катанием на верблюдах и шоу в бедуинской деревне)
- Обратите внимание, цена тура зависит от дат. Указанная стоимость актуальна для путешествия со стартом 09.12.2024. Точные цены на каждую дату вы увидите при бронировании
- Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 50-60% от стоимости тура на покупку авиабилетов. Остальная часть - за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель