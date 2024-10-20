Насыщенный тур по ОАЭ с включённым перелётом из Санкт-Петербурга и обратно.Вы посетите туристический Дубай и увидите знаменитые небоскрёбы, здания необычной формы и сохранившееся традиционное в городе.Зайдёте в роскошную мечеть шейха

Зайда в Абу-Даби — шестую по величине мечеть в мире — и погрузитесь в культуру в Шардже. Сможете дополнить путешествие поездкой на восточное побережье ОАЭ, джипингом в пустыне, отдыхом в горячих источниках, посещением парков развлечений и Лувра.

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Описание тура

Организационные детали

Порядок экскурсий может меняться. При этом сохраняется объём и качество предоставляемых услуг.

Женщинам важно взять с собой закрывающую всё тело одежду и платок для посещения мечетей. Просим соблюдать традиции страны и не брать с собой шорты, короткие юбки, облегающую, открытую и прозрачную одежду.

Важно иметь с собой €349 для оплаты на месте за экскурсионный пакет. Остальную наличку можно взять в долларах.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 50-60% от стоимости тура на покупку авиабилетов. Остальная часть — за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель.