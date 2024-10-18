Соревнуйтесь с другом на любых горках и аттракционах в снежном парке или посмотрите на пингвинов с абонементом Ski Dubai Pass.
Наслаждайтесь неограниченным количеством снега в Ski Dubai, так как эта зимняя страна чудес предлагает развлечения для всех возрастов.
Наслаждайтесь неограниченным количеством снега в Ski Dubai, так как эта зимняя страна чудес предлагает развлечения для всех возрастов.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание билетаЧто вас ожидает: Отдохните от палящего зноя города и проведите веселый день с семьей или друзьями в Ski Dubai. Забронируйте билеты Snow Plus Pass и ощутите прилив адреналина, наслаждаясь самым большим крытым снежным парком с аттракционами Snow Plus Pass и аттракционами для изучения, такими как Bob Sleigh, Tubing Run, Snow Cavern, катание на санях, Giant Zorb Ball и бамперные машинки. С билетом и ценой «снег плюс абонемент» вы можете наслаждаться неограниченным количеством поездок на горных триллерах и кресельных канатных дорогах. Ваш Snow Plus Pass дает вам доступ к одному из них: либо 2 часа на склоне (лыжники/сноубордисты должны быть лыжниками среднего уровня 2, чтобы получить доступ к склону), либо две поездки Snow Bullet Ride (зиплайн). У вас нет зимней одежды для этой поездки? Не беспокойся! В ваши билеты входит все необходимое зимнее снаряжение, в котором вам будет тепло и уютно в течение всего дня! Важная информация: Не подходит для:
- Дети младше 3 лет.
- Беременные женщины.
- Люди с заболеваниями спины.
- Люди с ограниченными возможностями передвижения.
- Люди в инвалидных креслах.
- Люди старше 80 лет.
- Дети до 13 лет должны всегда носить шлемы и находиться под присмотром взрослых от 16 лет.
- В снежный парк Ski Dubai можно носить перчатки и шапку.
- Рекомендуется носить удобную одежду. Вам будет предоставлена вся необходимая одежда, чтобы согреться, включая одноразовые куртки, носки, зимние ботинки и брюки.
- Обязательно возьмите с собой действительное удостоверение личности: вход возможен только при наличии действительного удостоверения личности или паспорта.
- Минимальный возраст для этой деятельности составляет 3 года.
- Обратите внимание, что последнее время входа с понедельника по четверг — 21:30, а с пятницы по воскресенье — 22:30.
Каждый день с 10:00 - 23:30
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Ответы на вопросы
Что включено
- Полный день и неограниченный доступ в Снежный парк, Снежную пещеру и катание на санях, Гигантский мяч, бобслейные сани, Тюбинг-трассу и Бамп-кар, а также безлимитный горный триллер.
- Безлимитный проезд на кресельном подъемнике
- Либо 2 часа на склоне (лыжники/сноубордисты должны иметь средний уровень 2, чтобы добраться до склона), либо две поездки на Snow Bullet (зиплайн).
- Шкафчик
- Прокат зимнего снаряжения: куртка, брюки, одноразовые носки и зимние ботинки.
- Шлемы (для детей до 13 лет)
Что не входит в цену
- Встреча в отеле и высадка
- Еда и напитки
- Ключ-карты
- Встреча с пингвином
Где начинаем и завершаем?
Начало: 458X+V8M - Ski Dubai, Mall of the Emirates - Dubai
Завершение: 458X+V8M - Ski Dubai, Mall of the Emirates - Dubai - ОАЭ
Когда и как рано покупать?
Когда: Каждый день с 10:00 - 23:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Дети до 13 лет должны всегда носить шлемы и находиться под присмотром взрослых от 16 лет
- В снежный парк Ski Dubai можно носить перчатки и шапку
- Рекомендуется носить удобную одежду. Вам будет предоставлена вся необходимая одежда, чтобы согреться, включая одноразовые куртки, носки, зимние ботинки и брюки
- Обязательно возьмите с собой действительное удостоверение личности: вход возможен только при наличии действительного удостоверения личности или паспорта
- Минимальный возраст для этой деятельности составляет 3 года
- Обратите внимание, что последнее время входа с понедельника по четверг - 21:30, а с пятницы по воскресенье - 22:30
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
18 окт 2024
Все понравилось. Неплохие трассы. Есть черная, красная и зеленая. Выдают перчатки, одежду и носки. Одежда без карманов(!) сдавать лыжи, ботинки и всё остальное не надо. Просто оставлять возле раздевалки. Сноу
Тур входит в следующие категории Дубая
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