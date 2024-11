Описание билета

Дети младше 3 лет.

Беременные женщины.

Люди с заболеваниями спины.

Люди с ограниченными возможностями передвижения.

Люди в инвалидных креслах.

Люди старше 80 лет.

Дети до 13 лет должны всегда носить шлемы и находиться под присмотром взрослых от 16 лет.

В снежный парк Ski Dubai можно носить перчатки и шапку.

Рекомендуется носить удобную одежду. Вам будет предоставлена вся необходимая одежда, чтобы согреться, включая одноразовые куртки, носки, зимние ботинки и брюки.

Обязательно возьмите с собой действительное удостоверение личности: вход возможен только при наличии действительного удостоверения личности или паспорта.

Минимальный возраст для этой деятельности составляет 3 года.

Обратите внимание, что последнее время входа с понедельника по четверг — 21:30, а с пятницы по воскресенье — 22:30.

Что вас ожидает: Отдохните от палящего зноя города и проведите веселый день с семьей или друзьями в Ski Dubai. Забронируйте билеты Snow Plus Pass и ощутите прилив адреналина, наслаждаясь самым большим крытым снежным парком с аттракционами Snow Plus Pass и аттракционами для изучения, такими как Bob Sleigh, Tubing Run, Snow Cavern, катание на санях, Giant Zorb Ball и бамперные машинки. С билетом и ценой «снег плюс абонемент» вы можете наслаждаться неограниченным количеством поездок на горных триллерах и кресельных канатных дорогах. Ваш Snow Plus Pass дает вам доступ к одному из них: либо 2 часа на склоне (лыжники/сноубордисты должны быть лыжниками среднего уровня 2, чтобы получить доступ к склону), либо две поездки Snow Bullet Ride (зиплайн). У вас нет зимней одежды для этой поездки? Не беспокойся! В ваши билеты входит все необходимое зимнее снаряжение, в котором вам будет тепло и уютно в течение всего дня! Важная информация: Не подходит для: